Nadadores de Tierra del Fuego recibieron el invierno sumergiéndose en el Beagle

Un grupo de nadadores de Tierra del Fuego se sumergió en el Canal Beagle, sobre la costa de la ciudad de Ushuaia, donde el agua posee una temperatura de entre 2 y 4 grados centígrados, para celebrar la llegada del invierno en el marco de la "Fiesta Nacional de la Noche más Larga".

Los deportistas eligieron este modo de sumarse a los clásicos festejos que organiza cada año el municipio de la ciudad del Fin del Mundo como celebración del solsticio de invierno y que, esta vez, tienen un desarrollo virtual debido a la pandemia de coronavirus.

La agrupación, llamada "Nadadores de Aguas Frías" (NAF), efectuó dos inmersiones en el Beagle: una el pasado domingo a la medianoche y otra este mediodía, con luz solar para que pudiera ser observada por los pobladores y ocasionales visitantes.

Ambas se realizaron a pocos metros de distancia, en playas sin oleaje ubicadas en las proximidades de los hoteles Los Cauquenes y Tolkeyén, sobre suelo pedregoso y restos de hielo de la última nevada que precipitó sobre la capital fueguina.

"La imagen es fuerte. La gente siente frío con campera puesta, mientras nos mira. Y no puede creer que estemos con el torso desnudo y encima sumergiéndonos en el agua fría. Pero se puede hacer", explicó Walter Ruano.

Según Ruano, es cierto que una persona podría morir de hipotermia después de permanecer entre tres y cuatro minutos dentro del Canal Beagle, pero aclaró: "Nosotros estamos entrenados para hacer esto. Todos hicimos un proceso de adaptación que varía según el organismo de cada nadador".

También consideró que si bien cualquier persona podría dedicarse a esta actividad, la entidad exige estudios médicos previos y somete a los interesados a un entrenamiento, tanto físico como mental.

"No venimos a sufrir, sino todo lo contrario. Al principio por supuesto que se siente una sensación fuerte, pero después el cuerpo se adapta y la actividad se vuelve muy disfrutable", expresó Ruano.

Otra de las nadadoras, Mariana Duce, coincidió en que sumergirse en el Beagle en pleno invierno puede ser una experiencia placentera.

"Es complejo comprender la pasión, porque la pasión no se explica, se siente. Y cada día que el nadador de aguas frías entra en el agua, se sumerge en un mundo de búsqueda y autoconocimiento, intentando ir cada día un poquito más. Se puede disfrutar intensamente", aseguró Duce.

Para César Barrientos, también integrante de NAF, la inmersión en agua fría es una forma de integrarse al paisaje con el que se convive en Ushuaia.

Según Barrientos, la "Noche más Larga" es una "gran oportunidad de mostrarle al mundo lo que podemos hacer en estas latitudes".

La edición 2021 de la "Fiesta Nacional de la Noche más Larga" se desarrolla desde hoy y hasta el 25 de junio con la actuación de más de 100 artistas fueguinos de diferentes géneros musicales cuyas presentaciones se transmitirán a través de redes sociales, Radio Nacional y la plataforma digital de "Fiestas Argentinas" del Ministerio de Turismo y Deportes.