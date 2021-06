La lactancia, un arma clave contra la peste

La lactancia materna, se sabe, le otorga múltiples beneficios a los bebés que se reflejarán, cuanto más prolongada sea, en su salud durante gran parte de sus vidas. Pero en tiempos de pandemia, según se conoce ahora de acuerdo a dos nuevos estudios científicos, también los protegerán contra el coronavirus, ya que según se comprobó, la leche materna de mujeres infectadas por coronavirus o que fueron vacunadas, es un vehículo transmisor de anticuerpos para el bebé, de acuerdo a dos estudios científicos realizados en España y divulgados ayer.

Las investigaciones fueron desarrolladas por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y el Hospital Clínico Universitario de Valencia, ambos organismos públicos de ese país, en el marco de la iniciativa “MilkCorona”.

El CSIC investigó a lactantes infectadas por coronavirus y se encontró que “la mayoría de las muestras presentó anticuerpos específicos frente al virus, con una gran variabilidad entre mujeres”.

María Carmen Collado, investigadora del CSIC, indicó que “en ninguna leche materna fuimos capaces de detectar el ARN del virus, y encontramos que en la mayoría de las mujeres infectadas había presencia de anticuerpos, sugiriendo que la leche materna es un vehículo de transmisión de anticuerpos”.

Los resultados mostraron “la importancia de recomendar la lactancia materna de forma sistemá- tica en todos los casos en los que la madre tenga poca o nula sintomatología”, afirmó la doctora Cecilia Martínez Costa, del servicio de pediatría del Hospital Clínico de Valencia.

En el segundo estudio se analizó la presencia de anticuerpos en 75 mujeres lactantes, inmunizadas con tres tipos de vacunas: Pfizer y Moderna con sus dosis completa y AstraZeneca con una sola dosis.

El trabajo mostró la presencia de anticuerpos específicos en las muestras y los niveles de anticuerpos “variaron según la vacuna recibida”, aunque no se precisó qué versión produjo mayor nivel de inmunidad.

A su vez, la investigación estableció que la leche de mujeres vacunadas con una dosis y que habían pasado previamente la enfermedad, presentaban niveles de anticuerpos equivalentes a mujeres sanas con las dos dosis.

De todos modos, el estudio continuará para “estudiar el impacto de las nuevas variantes del coronavirus en los anticuerpos presentes en la leche materna”, y para “analizar los efectos de la infección por Covid-19 en el sistema inmune y el desarrollo del lactante”, según señalaron los investigadores.

En nuestro país, mientras tanto, la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), también apoyó la lactancia materna tanto en mujeres positivas de coronavirus como en madres sin infección pero que hayan recibido o estén por recibir la vacuna contra el SARS-CoV-2.

Luego de una exhaustiva revisión de 50 estudios, los especialistas afirmaron que “la presencia del genoma del SARS-CoV-2 en la leche materna es poco común (5% de los casos) y que el recién nacido cursa la infección en forma asintomática o con síntomas leves que no contrarrestan la batería de beneficios que provee la lactancia”, pero agregaron que 8 de cada 10 mujeres con Covid (83%) tienen una “alta presencia de anticuerpos contra el coronavirus en la leche materna”, en coincidencia con el estudio realizado en España.

El trabajo, denominado “Lactancia, Covid-19 y vacunación”, realizado por los comités nacionales de Lactancia Materna, de Infectología y de Estudios Feto Neonatales (Cefen) de la SAP, estableció también que “si bien no hay datos sobre los efectos de las vacunas contra el SARS-CoV-2 en el lactante amamantado, en línea con lo aconsejado por diversas sociedades científicas internacionales, se recomienda promover el inicio o la continuación de la lactancia materna siempre que la madre esté de acuerdo y cuando sea especialmente recomendada la vacunación”.