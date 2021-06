Impulsan programas para reciclar residuos y fomentar las composteras en el hogar

Ayer, 5 de junio, fue el Día Mundial del Medio Ambiente, siendo el lema principal la Restauración de los ecosistemas, en el marco de esa celebración y del lanzamiento del Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de los Ecosistemas 2021-2030, liderado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.

Este decenio tiene como objetivo no solo la recuperación de aquellos ecosistemas destruidos o degradados, sino también el cuidado y protección de aquellos que aún están intactos. Unos ecosistemas saludables tienen múltiples beneficios para la vida en la Tierra desde ayudar a contar con una biodiversidad mucho más rica junto con unos suelos más fértiles y con mayor rendimiento hasta garantizar y mejorar la lucha contra el cambio climático.

Los próximos diez años serán clave para detener y revertir la degradación ambiental de los ecosistemas del mundo para lograr los objetivos globales marcados en la Agenda 2030.

En Junín

Perla Casella, subsecretaria de Medio Ambiente del Gobierno de Junín, al ser consultada por Democracia, manifestó que ese día fue establecido para reflexionar sobre el cuidado del medio ambiente.

“Este año es un poco particular, en medio de la pandemia de Covid, no nos permite grandes acciones pero siempre buscamos hacer algo que nos permita exponer el tema, hablar y pensar qué estamos haciendo cada uno de nosotros”, dijo.

Para Perla, lo principal es la concientización, el entender qué provocan nuestras acciones. “Yo soy positiva, creo que como sociedad cada día vamos teniendo más conciencia y lo podemos ver en las inquietudes que nos transmiten nuestros vecinos, los chicos en las escuelas ya lo tienen incorporado al cuidado del medio ambiente”, apuntó.

Reciclado

Casella hizo referencia a los programas municipales que impulsa su área para hacerlos conocer a fin de que los vecinos puedan sumarse y colaborar en el accionar a favor del Medio Ambiente.

Recordó que en Junín, cuando asumió la gestión del intendente Petrecca, había un basural a cielo abierto y su gestión trabajó en su saneamiento, construyendo el Relleno Sanitario, planteando un proyecto integral en el que se pudiera avanzar en el reciclado.

Actualmente están tratando de reimpulsar el reciclaje del cartón, papel, plástico, metal y vidrio, aa través de los puntos verdes para que los vecinos los usen como corresponde y con la mayor logística de recolección de reciclables. Es así que se trata de implementarlo en las escuelas, clubes, barrios. “Hay barrios como San Ignacio, El Palmar, entre otros, donde se pusieron contenedores para que los vecinos pudieran reciclar. Durante el verano, estuvimos en las colonias de verano”, acotó Casella.

“Si lo que se recolecta está limpio y seco, el proceso continúa en un sector diferenciado del Relleno Sanitario y en un galpón que es la Planta de Reciclado que estamos pronto a tenerla operativa al ciento por ciento, pero igualmente se hace la clasificación manual. Los residuos se separan y se envían a reciclar”, explicó.

En la casa

Perla Casella destacó la importancia de que en la casa cada persona o familia se separe el material reciclable del no reciclable, que no se contaminen los reciclables con orgánicos. Por ejemplo, tener en cuenta que si uno tira la yerba sobre el cartón, después no sirve para su posterior reciclado.

Uno de los programas interesantes del Municipio es el de “Compost en Casa” para que en el hogar, una porción de residuos que se genera en la casa vaya a la compostera, que con un proceso que es menor, con atenderlo girándolo y balanceándolo, pueda tener abono para las plantas y el jardín.

“El año pasado armamos un manual, tenemos una línea de whatsapp para charlar con los vecinos que se animan a arrancar. El importante que uno pueda completar un proceso de compostaje total y no desalentarse. Cuando nos llaman y nos consultan, nosotros los vamos ayudando en el proceso para armar su compostera casera. Así se disminuye mucho la cantidad de residuos que cada uno genera en la casa, además de tener después el abono. Y también disminuye la cantidad de residuos que nosotros tenemos que disponer y gestionar por día en el relleno sanitario”, dijo la responsable de Medio Ambiente.

Cabe acotar que también el compost es útil para las huertas orgánicas que se impulsan desde determinados programas nacionales, del INTA por ejemplo.

Al respecto, dijo: “Nosotros tenemos a una persona que se dedica a la educación ambiental y hacemos talleres en las escuelas, en el 2019 fue sobre reciclado y en el 2020, compostaje, ya que al estar más en el hogar era una buena práctica. Es impresionante como se suma la gente porque uno ve que son impactos positivos desde el hogar”.

Residuos eléctricos y electrónicos

En Junín también hay un programa de reciclaje de residuos eléctricos y electrónicos, que puede haber en la casa y que tienen componentes que son peligrosas. Casella explicó que se organizaban campañas para que puedan ser recicladas como corresponde con la colaboración del Servicio Penitenciario.

“El año pasado no se hizo porque a los internos no los dejaban hacer tareas en areas comunes por el tema del coronavirus. Ya llevamos como siete campañas y todo lo que se envía los internos de la cárcel los revisan, los que se pueden reparar se donan a instituciones como escuelas y con lo otro se desarma. Lo que se puede reciclar se recicla y el resto, se trata como corresponde solventado por el dinero de la venta del material reciclable”, destacó.

“Esto evita que los aparatos eléctricos por ejemplo, televisores, aparezcan en zanjas, lotes de lugares no urbanizados, pero es peligroso porque algunos de sus componentes lo son. Ahora lo que se aconseja es que la gente lo guarde en la casa hasta que se haga la campaña porque dependemos de que nos habiliten los penales, no queremos acaparar cosas sin poderlas tratar”, sostuvo.

Agregó que antes de la pandemia estaban haciendo campañas cada tres meses. “La gente llama para consultarnos sobre esto. Es como que la gente ya incorporó el hábito”, señaló.

Fitosanitarios

Respecto a los envases de fitosanitarios (agroquímicos) que pueden reciclarse y evitar que queden tirados en los campos u otros espacios, hay programas para tratarlos.

“Después de ser lavados pueden ser tratados por operadores habilitados que los reciclan. El uso posterior de ese plástico reciclado debe ser el permitido por ley. Solo sirve para determinadas cosas: postes, lomos de burro, etc.

Perla Casella dijo que lo ideal al respecto es tener un Centro de Acopio Transitorio y se espera que muy pronto Junín lo tenga. Apuntó que en una de las campañas realizada en la Rural, Junín quedó tercero en cuanto a la cantidad de envases juntados en esa campaña.

Pérdidas

Una de las pérdidas que más afectó a la comunidad juninense este año fue la muerte de miles de peces en las aguas de las lagunas de Junín, afectados por el poco volumen de agua, siendo una de las mayores mortandades que sucedieron en los espejos de agua de la región.

Las especies más afectadas fueron las carpas y los pejerreyes.

“Se llegó a una situación límite con la falta de agua que hizo que durante la última tormenta con viento, que levantó el barro del fondo, hizo que aparecieran los pejerreyes sin vida. Eso fue terrible, por el trabajo que venía haciendo la Estación Hidrobiológica con la cría. Muchas herramientas no teníamos para aplicar, ante tanta mortandad”, lamentó.