Suben a la web parte de la obra de Kafka

Tras ser recuperadas después de un proceso judicial que duró medio siglo –casi como si la realidad buscara imitar lo más icónico de su ficción-, y a 97 años de su muerte, la Biblioteca Nacional de Israel puso las cartas, manuscritos y dibujos del escritor checo Franzm Kafka a disposición del público que quiera consultarlos por internet. Según el anuncio de la institución, en la colección figuran unos 120 dibujos, más de 200 cartas dirigidas a su amigo Max Brod y el original de su célebre testamento literario en el que pedía quemar todos sus escritos. “La Biblioteca Nacional de la Colección Franz Kafka de Israel está ahora en línea por primera vez, después de un intenso proceso de conservación y restauración de trabajo, catalogación y digitalización de años. La colección, uno de los más grandes de su tipo, contiene docenas de manuscritos, cuadernos, cartas personales, dibujos y más”, anunció la Biblioteca en un comunicado.

En 1924, tras la muerte de Kafka, Brod decidió no obedecer el pedido de su amigo y no destruyó bajo las llamas los escritos. Quince años después, abandonó una Checoslovaquia ocupada por los nazis y se instaló en Tel Aviv. Era 1939 y en su equipaje llevaba los escritos y dibujos de Kafka. A lo largo de los años, publicó gran parte de esas obras y cimentó la fama de quien es considerado una de las principales figuras literarias del siglo XX.

En 1968, tras la muerte de Brod, comenzó la disputa por los derechos de la obra y la polémica involucró a varios países, al ambiente universitario, a los herederos de Kafka y del propio Brod.

Tras un fallo de la justicia suiza de 2019, una parte de los archivos que estaban en una caja fuerte de Zurich fueron entregados en mayo de 2019 a la Biblioteca Nacional de Israel, con sede en Jerusalén.

Gran parte de los documentos que ahora se podrán consultar on line ya habían sido publicados por Brod. Es el caso de “Preparativos de Boda en el Campo”, considerada la primera novela inacabada de Kafka. Sin embargo, los archivadores que trabajaron en la Biblioteca prometen dos sorpresas: dibujos inéditos sin firma ni fecha y un cuaderno azul en el que Kafka había escrito en hebreo, firmado ‘K’, su firma habitual.

En aquel cuaderno, por ejemplo, aparece un texto fechado en 1920, en el que Kafka le pide a su profesor de hebreo que no se enoje por los errores en sus ejercicios.

Para Stefan Litt, encargado del archivo revelado -cuya digitalización fue realizada por el fotógrafo Ardon Bar-Hama y contó con el sponsoreo del empresario George Blumenthal-, lo más interesante es que ahora todos podrán tener delante “los escritos originales de Kafka, observar su escritura a mano o como repartía el texto entre sus páginas”.

Una de las piezas más novedosas del archivo es, como se dijo, un cuaderno con textos lógicos, textos cortos y cartas en hebreo que enviaba a su profesor de idioma, una faceta que, al decir de Litt, hasta ahora fue desatendida, “porque si bien se sabía que el novelista estudió hebreo desde 1917, se desconocía si con soltura”. Otro hallazgo interesante son algunos dibujos hechos por Kafka, a los que se sumó “una libreta inédita con garabatos y esbozos de figuras humanas y situaciones humorísticas”, remarcó el investigador.

En los archivos guardados hasta hace poco en una caja de seguridad del banco suizo UBS son tres las versiones que hay de “Preparativos de una Boda en el Campo”, una historia en la que el autor de “El proceso”, “Carta al padre” y “La metamorfosis” trabajó entre 1907 y 1909 pero que como se dijo nunca terminó, aunque fuera publicada con correcciones tras su muerte.

También destacan los apuntes autobiográficos de Kafka, con memorias sobre su infancia: “Entre los alumnos que estudiaban conmigo, yo era tonto, pero no el más tonto”, escribió en 1909 quien resultó uno de los autores más influyentes de la literatura universal, con una obra plena de temas y arquetipos sobre la alienación, la brutalidad física y psicológica, los conflictos entre padres e hijos y los laberintos de la burocracia moderna.