Trabajadores de la salud: combatir mucho más que la Covid-19

Con la segunda ola de coronavirus y la exponencial suba de casos en Junín, los trabajadores de la salud vuelven a estar en el centro de un escenario que nadie quiere mirar: que tras 14 meses de trabajo incansable y aprendizajes forzados por una pandemia que no da tregua, el panorama vuelve a ser de preocupación y de angustia por no saber por cuánto tiempo más el virus afectará al mundo, pero también por la imperiosa necesidad de que la sociedad acompañe con las medidas de cuidado para reducir los contagios.

Democracia dialogó con las profesionales Nerea Cristina, coordinadora de enfermería en el área de UTI de adultos y UTI/Covid del Sanatorio Junín y enfermera del Hospital Interzonal, Natalia Vega, enfermera de terapia intensiva, también del Sanatorio Junín, y Leticia Del Dago Fernández, Lic. en Enfermería que trabaja en el Servicio de Emergencias Pediátricas del HIGA Junín, quienes no solo hablaron de la tarea que realizan a diario sino de la necesidad de que la población entienda la compleja situación que atraviesa el sector de la salud.

En primera línea

“Al igual que en crisis sanitarias anteriores, los enfermeros de todo el mundo han dado un paso adelante y se han colocado en primera línea junto con el equipo médico para combatir la propagación de la Covid-19”, destacó Nerea Cristina.

“Desde brindar atención y cuidados directos a pacientes hospitalizados en servicios de cuidados intermedios e intensivos hasta participar activamente en otras intervenciones a gran escala. Y hoy los profesionales de salud se encuentran trabajando las 24 horas para proteger, mantener la salud y el bienestar de los pacientes y la sociedad”.

A pesar de ese esfuerzo incansable, la profesional aseguró que hay una baja en la edad de contagios.

“Estamos observando el aumento de casos de Covid-19 en personas entre las edades de 30 y 45 años, lo cual preocupa muchísimo ya que estamos en un momento en el que hay que actuar, porque son pacientes con internaciones largas, que se enfrentan a la enfermedad solos, sin la compañía de sus familiares más cercanos. Además, muchos de ellos sienten miedo, angustia e incertidumbre”, explicó y agregó: “Estos son aspectos en los que trabajamos día a día para minimizarlo como el equipo de salud, ya que es muy triste”.

Según Cristina, “en la actualidad, con el rebrote se han focalizado las instituciones de salud en combatir prácticamente una única enfermedad, lo que generó que si bien la esencia es la misma, que es cuidar, se trabaja mucho más en equipo, dado que no podemos bajar la guardia por el alto porcentaje de ocupación de camas. Y eso lleva al personal sanitario luego de meses de pandemia a encontrarse agotado”.

Por su parte, Natalia Vega reconoció el temor diario que genera la situación, especialmente en un área tan comprometida como es la terapia.

“Tenemos miedo, tenemos angustia, tenemos dolor y el llanto a flor de piel por ver cómo se apagan las vidas”, lamentó.

“Ver que todo lo que se hace es poco, que nada alcanza, no solo para proteger a los pacientes sino a nosotros mismos y nuestras familias”.

En particular, aseguró que “se siente impotencia y sobre todo la falta de empatía de quienes ignoran o descreen de lo que se está viviendo puertas adentro del sistema de salud, enfrentando un desafío único y combatiendo un enemigo que no da tregua y que genera mucha incertidumbre”.

Por su parte, Leticia Del Dago Fernández se refirió a la tarea en el área de pediatría en el marco del rebrote de coronavirus.

“En el transcurso de las últimas semanas, en el área de pediatría estamos teniendo una mayor demanda de atención y ocupación de camas. Esto se debe a que todos los años en este periodo arrancan los casos de IRAB (Infecciones Respiratorias Agudas Bajas) y muchos de los síntomas son compatibles con Covid-19, lo mismo sucede con las gastroenteritis”, destacó la profesional.

“El año pasado, parte del segundo piso, donde está ubicado el servicio de cuidados generales e intermedios de pediatría, debió ser utilizado para internación de pacientes adultos. Esto se pudo realizar por el ASPO (Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio) que favoreció a que los casos de IRAB no se presentaran como es frecuente”.

Por ello, “en este momento el aumento en la demanda en este sector afecta también la disponibilidad de camas de adultos”.

La profesional destacó otra situación “que se modificó negativamente”, como es “la demanda por los accidentes de tránsito, que habían disminuido por menor circulación. En este momento la realidad es otra, han aumentado, en ambos sectores de emergencias o en realidad volvieron a lo habitual, pero es necesario mencionar que ahora tenemos un plus, debido a que cada paciente que ingresa a emergencias debe ser considerado como caso sospechoso hasta ser descartado”.



Explicó que “lo mismo sucede con aquellos pacientes que ingresan y su abordaje se modificó a raíz de la pandemia, que aumentan el riesgo y la exposición del personal, al realizar técnicas que aerosolizan, como es el caso de hisopados. Por ejemplo, realizar RCP, colocar una sonda nasogástrica, etc. Situaciones habituales de este sector que a diferencia de otros de la institución se realizan en el contexto de una urgencia y lo que esto implica”.

Además, indicó que “aquellos pacientes que revisten gravedad o requieren de internación aumentan la ocupación de camas y la carga de trabajo. Demás está decir que todo lo antes mencionado repercute negativamente, ya que la guardia tanto pediátrica como de adultos se ve sobrecargada”.

La suba de casos diarios y el aumento de la ocupación de camas “más que temor en los profesionales de salud creo que genera preocupación e incertidumbre a lo que tendremos que afrontar. Se nos han suspendido licencias de descanso anual y, si bien tuvimos días de descanso extraordinarios, implicó que quienes quedaron trabajando cubrieran la ausencia del compañero, aumentando el trabajo de estos”.

Asimismo, indicó: “No somos ajenos a la necesidad que tiene la gente y muchas veces nos toca desde cerca, pero más allá de todo lo que se viene realizando y gestionando es inevitable el colapso del sector salud, por tantos años de desidia y desentendimiento, que no se pueden modificar en poco tiempo”.

Conciencia

Más allá de la vacunación, las profesionales continúan insistiendo en el accionar de la población y la necesidad de meter conciencia.

“Creo que el camino en el que nos encontramos sigue siendo largo, al menos hasta que toda la población se encuentre vacunada. Es fundamental que las personas comprendan la importancia de elegir cuidarse adoptando las medidas de protección, como el uso correcto de tapabocas y el distanciamiento social, acompañado de la higiene de manos. Es necesario trasmitir a la comunidad que la pandemia la frenamos entre todos y pedirles a los juninenses que sigan respetando las medidas preventivas extremando recaudos”, pidió Nerea Cristina.

Por su parte, Natalia Vega también hizo hincapié en las medidas y los cuidados: “Como trabajadora de la salud sigo recomendando mantener vigentes los tres cuidados básicos para contener el avance del virus: higiene de manos, mantener la distancia social y utilizar cubreboca y nariz. Depende de nosotros que sigan creciendo los contagios o no”, remarcó.

Por su parte, Leticia del Dago Fernández indicó que un buen mensaje es que se conozca el agotamiento del personal de salud.

“Estamos agotados tanto física como psíquica y emocionalmente. Tenemos compañeros que se han infectado y la han pasado muy mal. Otros no tanto y algunos que tuvimos la suerte de no haber padecido Covid- 19, pero emocionalmente estamos devastados, hemos visto llorar los muertos que deja esta pandemia muy cerca, padres, hijos, hermanos, seres queridos que se han ido”, lamentó.

A su vez, pidió por el reconocimiento del personal como profesionales de la salud y destacó que “no hay tratamiento médico en el cual no exista la intervención de los profesionales de enfermería, ya que son los ejecutores directos de todo procedimiento. Por ello, es necesario reevaluar las condiciones laborales de este sector. También cada uno de los trabajadores de salud - ya sea personal administrativo, personal de limpieza, etc - venimos trabajando sin descanso y pedimos colaboración de la comunidad, cuidándose y respetando las medidas sanitarias preventivas”.