Horóscopo de hoy: todas las predicciones del día según tu signo zodiacal

Aries

Esta semana tendrás malestares y alergias propias de la época. Aléjate del frío y procura cuidar tu salud. El trabajo está siendo algo pesado estos meses, trata de desconectar este fin de semana largo. Los solteros deben dejar bien en claro lo que quieren, con las personas que llegan a su vida y con las del pasado, si no saben lo que quieren no hieran a otros. Los que están en pareja, deben resolver los problemas con sabiduría si quieren que dure.

Tauro

Tienes una tendencia a excederte en la comida, debes dejarla o afectará a tu salud. En el trabajo intenta que no te afecte el mal humor de otros. Si estás soltero encontrarás el amor, trata de decidirte rápido o te quedarás solo. Los que estén en una relación, aléjense de los chismes y no dejen que nadie se meta en medio de sus asuntos personales.

Géminis

Si tienes dolores de cabeza, deberás hacerte chequeos médicos. Debes parar de querer hacer todo a la vez, organízate o te estresarás. Los solteros podrán concretar un romance. Los que estén en pareja, tienen que entender que si dan importancia a los chismes, terminarán por romper la pareja.

Cáncer

Es momento para mantenerse alejado de los excesos y de cuidar tu cuerpo un largo tiempo. Si piensan en cambiar de empleo es un buen momento. Los que están en pareja, deben afrontar los problemas como adultos y resolverlos. Los que están solteros, deben liberarse de las personas del pasado para poder recibir un amor que llega.

Leo

Cuídate de los malestares estomacales, un chequeo vendría bien. Esta semana es clave que en tu trabajo cuides tu paz mental y no dejes que te saturen. Los solteros, no confíen ciegamente en la gente que no conocen, sean precavidos. Los que tienen pareja, traten de que los problemas laborales y económicos no afecten su relación.

Virgo

Esta semana fue corta pero estresante, disfruten del fin de semana y aprovechen para reiniciarse. El trabajo te dará un respiro estos días. Los solteros, sepan que alguien del pasado vuelve para recuperarlos, dejen las cosas claras y no acepten menos de que merecen o acabarán llorando. Los que estén en pareja, deben cuidar sus actitudes y contestaciones, podrían hacer que su pareja se aleje.

Libra

El aburrimiento te está matando, comienza a hacer planes con amigos y diviértete. El trabajo te tiene exhausto, debes hacer todo pero organízate para evitar consecuencias en tu cuerpo por culpa del estrés. Los solteros, saben que alguien está esperando una respuesta de ustedes, decídanse o estarás un tiempo más solos. Los que están en pareja, pongan límites a los de afuera para que no afecten su relación.

Escorpio

Están bien de salud, solo sumen una hora de ejercicio al día. En el trabajo serán días tranquilos, procura no aburrirte. Los solteros, no tomen decisiones apresuradas, piensen bien todo o alejarán a quien los ama. Los que estén en pareja, deben tratar de que la economía no sea un punto conflictivo entre ambos.

Sagitario

Por su salud aléjense de lugares fríos. Cuiden sus puestos de trabajo, alguien lo quiere y hará todo por tenerlo. Los solteros, van a encontrar a la persona correcta para una relación, identifiquen bien lo que quieren, sean sinceros. Los que están en una relación, la mudanza aparecerá como un tema importante, sepan organizarlo bien.

Capricornio

Los excesos son tu punto débil, trata de controlarte, no se termina el mundo mañana. Los solteros, no visualizan grandes cambios en su situación sentimental por ahora, salga de su zona de confort y conozcan gente nueva para encontrar el amor. Los que estén en una relación traten de no perder la comunicación entre ustedes, porque eso generará problemas.

Acuario

Es momento de disfrute, se cuidadoso pero pásala bien sanamente. En el trabajo estás algo tenso, trata de que tu ambiente laboral no se torne más espeso. Los solteros estarán abiertos al amor, pero estén atentos y eviten a las personas tóxicas. Los que están en pareja, hagan planes juntos, ustedes son el alma de las fiestas, no dejen que la monotonía los controle.

Piscis

Es una semana estable, con muy buen ánimo. Los que estén buscando empleo, pronto tendrán novedades. Los solteros, puede que estén esperando hace tiempo novedades y nos surja nada, tranquilos, eso pronto comienza a cambia. Los que están en pareja pasan por un momento malo, cualquier cosa que pasa los está afectando demasiado, eviten hablar de personas o cosas del pasado, sean claros y sepan pedir perdón, eso si quieren salvar la pareja.