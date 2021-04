Horóscopo de hoy: todas las predicciones del día según tu signo zodiacal

Aries

Esta semana trata de aplicar una buena alimentación y una rutina de ejercicios para reforzar tu sistema inmunológico. En el trabajo tendrás nuevos desafíos que enfrentar, prepárate. Los solteros, sepan que alguien los está observando, pero no es bueno, si pueden cambiar los caminos que hacen a diario, vendría muy bien. Los que están en una relación, las cosas van a mejor siempre y cuando compartan más tiempo con sus parejas.

Tauro

Es momento para estar alerta a los pozos o piedras, podrías tropezar, se precavido. Vienen momento laborales muy buenos, si tienes proyectos propios, debes comenzarlos. Los solteros se reencontrarán con alguien del pasado y recuperarán el tiempo perdido. Los que están en pareja, deberán usar la imaginación para salir de la rutina o se agobiarán.

Géminis

Ten cuidado con los accidentes domésticos, momento de estar alerta. Es tiempo de ser muy precavido y cuidar el trabajo y el dinero. Los que están solteros, manténganse así, tienen otras prioridades en estos momentos. Los que están en una relación, probablemente estén decepcionados de algunas actitudes de su pareja, háganlo saber y sean claros con sus necesidades.

Cáncer

Esta semana estarás algo intolerante con tu familia y eso los hará poner mal, trata de evitar eso en estas pascuas. Si quieres cambiar de trabajo, hazlo. Los solteros serán sorprendidos, puede que alguien les envíe un regalo. Los que están en pareja, sepan que un ex volverá a buscarlo, pero en modo de amistad por el cariño que ha quedado, eso puede traerles problemas de pareja.

Leo

Vienes de uno meses con tu cuerpo agotado, estás mejor pero sigue cuidándote para evitar recaídas. Los solteros, deben tener cuidados con las personas que dejan entrar en sus vidas, sobre todo los que no toleran las infidelidades. Los que están en una relación, necesitan reavivar la pasión, prueben con ir a otros lugares, donde nunca hubieran pensado pasar la noche juntos.

Virgo

Esta semana sufrirán mucho por los nervios y la tensión, intenten controlarlos. Ese negocio que quieres iniciar, no se llevará adelante solo, pon manos a la obra. Quienes están solteros tienen un momento propicio para iniciar negocios ya que no tienen distracciones, aprovéchenlo. Los que están en una relación, puede que un malentendido los aleje de su pareja, intenten resolverlo pronto o su pareja creerá que hay desinterés.

Libra

Es una semana para estar relajado y evitar preocupaciones o el sistema inmunológico les pasará factura. Buen momento en lo laboral por ahora. Los solteros, sean precavidos, no arruinen su reputación porque eso complicará las cosas cuando quieran una relación seria. Los que están en pareja, sepan administrarse ambos, si quieren avanzar deben dejar de contraer deudas.

Escorpio

Esta semana la espalda te hará sentir la sobrecarga, dejen el estrés de lado y visiten a un masajista. Los solteros, deberán aprender a tomar buenas decisiones, si toman todo a la ligera y sin seriedad o respeto, ahuyentarán a personas buenas. Los que están en pareja, cuídense de un ex que está rondando, ya que querrá destruir su actual relación.

Sagitario

Esta semana será bueno que inviertas tiempo en ti y disfrutes de tus horas libre, lo necesitas. Los solteros, sigan así y no se distraigan antes de tener pareja deben aprender muchas cosas de vivir solos, para crecer en la vida. Los que están en pareja, ambos deben tener cuidado con los estafadores, sobre todo si piensan en transacciones con inmuebles.

Capricornio

Momento de estar alerta y cuidarse de los contagios de pandemia, su sistema inmunológico no está en la mejor época del año. Los solteros están de suerte, momento para ustedes, serán exitosos en todo lo que se propongan. Los que están en una relación, cuídense de los embarazos no desados.

Acuario

En el actual contexto, deben prestar atención a sus malestares físicos y no automedicarse, acudan al doctor. Los solteros, prepárense, alguien entrarás a sus vidas y les dará vuelta el mundo, disfruten el momento y no arruinen las cosas por la prisa. Los que están en pareja, procuren no ser hirientes cuando tengas discusiones, a veces no piensan lo que dicen y lastiman a su ser amado.

Piscis

Tiempo de tener muchos cuidados a nivel salud, sobre todo si son pacientes de riesgo. Los que están trabajando, no dejen de mostrar sus ideas, porque aportarán mucho. Los solteros, puede que un amigo les presente a alguien, acepten solo si tienen ganas, nunca por obligación. Los que están en pareja, puede que su compañero esté estresado y los necesite, traten de distraerlo de los problemas diarios y así ayudarán.