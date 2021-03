Horóscopo de hoy: todas las predicciones del día según tu signo zodiacal

Aries

Semana en la que encuentras despistado aún más de la cuenta, identifica qué es eso que te incomoda. El tiempo a solas en la pareja, les servirá para cultivar la relación y hacer cosas el uno por el otro. Traes un buen estado de salud física. Por otro lado, tu salud mental se resiente. El problema es que quieres socializar más y no puedes en este contexto de pandemia, tal vez eso, te frustre bastante. Los paseos al aire libre harán que se compense toda la claustrofobia que conlleva la cuarentena. Cuídate de los cambios intensos del clima, podrías enfermarte.

Tauro

La incomodidad laboral solo es pasajera, ya mejorará. Ese emprendimiento que tienes hace años en el baúl, debe ser tu única meta ahora, necesitas trabajar de lo que te apasione. Estarás cómodo con tu pareja, se mimarán mucho, disfruten. Los solteros traten de socializar más y tal vez encuentren a alguien interesante. Deberías preocuparte por tu alimentación, una mala dieta es el puntapié de muchos problemas, y no solo por el peso sino por la calidad de los alimentos que le metes a tu cuerpo. Haz ejercicio y tu cuerpo se armonizará.

Géminis

Alguien en el trabajo habla mal de ti, la gente que te envidia solo quiere que hundas, no les des ese gusto. Si tienes pareja están en un momento de conexión, identifica los celos sin fundamentos de tu pareja, hazlos ver y no caigas en ese juego. Vas a poner tu energía en encontrar soluciones rápidas para todo lo que te preocupa. Un chequeo médico nunca está demás. Tu familia entenderá que no deben molestarte, porque estás estresado, agradeceles. Hay personas hipocondríacas en tu trabajo, no te vuelvas loso por las creencias ajenas.

Cáncer

Puede que surja un empleo con mejor salario. Tu economía de los últimos golpes que tuviste, deja de gastar en exceso. Un amigo te necesita trata de ayudarlo. El amor se muestra con nuevas oportunidades, mantente alerta. Si dejas fluir tus sentimientos, te sorprenderás de los resultados. A la hora de decir tus opiniones, no deberías ser cruel o puedes herir a alguien. Debes ser más organizado, solo así podrás dar tu 100%. Los astros estarán contigo dándote salud.

Leo

Si estás buscando trabajo, no es el trabajo actual el problema, en el fondo necesitas un cambio de aires. Tal vez laboralmente las cosas no estén saliendo como quieres, pero no es tu culpa, el ambiente laboral es áspero. No hagas gastos innecesarios, si quieres cambiar de trabajo debes tener dinero guardado por si acaso. Deja de discutir en vano con tu pareja, tu mejor opción es plantear las cosas con sinceridad no ocultes lo piensas. El gimnasio es buen lugar para conocer gente y para cuidar de tu imagen. Te sienes decaído y con poca energía, puede que tengas anemia y no lo notas. Vas a estar muy bien psicológicamente.

Virgo

Nuevos desafíos en el plano laboral que aportarán a tu crecimiento profesional. Es momento de que no seas cobarde, tienes un proyecto planifícalo y tírate a realizarlo. Tienes la capacidad para resolver los problemas que te surjan estos te harán crecer. Deja de encerrarte y sal más, cultiva tu vida social. Puede que encuentres al amor este fin de semana abre los ojos. Tienes suficiente energía como para enfrentar sin problemas este día de alta intensidad, aunque también puedes sentirte algo cansado, descansa y lo necesitas.

Libra

Tu economía se empieza a estabilizar, lo cual estabas esperando hace mucho. En el trabajo te va a ir muy bien, momento de mostrar tus ideas, serán recibidas. Tus esfuerzos tendrán su recompensa. En el amor, sobrarán los mimos con tu pareja. Si estás soltero, diviértete con amigos, si alguien tiene entrar en tu vida, lo hará pronto. Asegúrate de que las decisiones de vida que tomes, sean tuyas y no de familiares o amigos que quieren influenciarte. De Salud te encuentras bien, sólo deberás realizar un poco más de actividad física. Busca un momento en el día para dedicártelo a ti, mímate y cuida tu imagen.

Escorpio

Muy pronto tus finanzas se habrán recuperado del todo. Si estabas desempleado, comienzan a surgir ofertas de trabajo, quizás no sean lo que tú quieres pero te servirá hasta encontrar otra cosa. En ese empleo podrás demostrar lo que vales profesionalmente y llegar a otro mejor. En el amor, ocurrirá un cruce inesperado con alguien que te gusta. Un amigo te defraudará, pero no merece la pena, te abrirá los ojos esa actitud. De salud estás bien, si descansas un poco más estarás todavía mejor. Te cuesta dormir a causa del estrés, intenta relajarte un poco. Procura hacer ejercicio físico, lo agradecerás luego.

Sagitario

Tu trabajo por fin dará sus frutos. Si quieres emprender un nuevo proyecto es un excelente momento. Te llegarán buenas noticias económicas y laborales, lo mereces. Puede que conozcas a alguien si estás soltero. Si estás en pareja, puede que esa persona se sienta apartada, corrígelo. Cuidado, es probable que aparezca alguien nuevo que ocupe un lugar en tu corazón. Deja la pereza necesitas practicar algún deporte. Últimamente estás algo estresado, intenta calmarte. La vida es eso que transcurre en el presente, disfruta de lo que tienes.

Capricornio

Es tiempo de hacer remodelaciones en tu hogar, porque tu situación te lo va a permitir, solo no exageres con gastos de dinero. El trabajo te aburre Deberías reinventarlo, cambia la forma en la que realizas tus tareas. Respecto al amor tienen problemas de la convivencia, no se dejen estar o empeorarán. Es momento hacer una selección o recorte de amigos. No ilusiones a alguien que tiene expectativas en una relación contigo, puedes lastimarlo. Todos los excesos son malos, cuídate más. Necesitas paz, busca espacio para meditar.

Acuario

Necesitas urgente tener una segunda fuente de ingresos, conocer gente nueva facilitará eso. Este día puedes perder documentos importantes, mantente atento. En el amor se avecinan cambios, pero por el momento debes ser paciente. Vas a despertar el interés de una persona que te gusta. En la salud, estarás muy bien y con ánimos para hacer todo. Pero para que tu salud dure, tienes que hacer más ejercicio.

Piscis

Te estas cansando da la rutina en lo laboral, espera que vendrán desafíos. Te van a proponer un negocio, pero no deberías aceptarlo, es una estafa. Reduces gastos este mes y te vendrá muy bien. Puede que sufras demora del pago de un dinero, pero llegará. Tu pareja te quiere apoyar pero si no pones de tu parte, no podrá hacer nada. Si estás soltero, estás en un momento de mucho magnetismo, aprovecha. Vas a ayudar a tu familia, pero recuerda que todo lo que das desinteresadamente vuelve multiplicado siempre. Cuídate de los cambios de temperatura, llega el frío y estarás más propenso