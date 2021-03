Horóscopo de hoy: todas las predicciones del día según tu signo zodiacal

Aries

Vienes bien con tu cuidado personal, sigue así y no dejes que nada lo arruine. Es tiempo de crecimiento personal, lo darás todo en el trabajo. Si estudias y tienes exámenes, te irá bien. Si eres soltero, es tiempo de disfruta tu soltería y hacer planes con amigos, te servirá mucho para crecer como persona en tu individualidad. Si estas en pareja, las exigencias van a perturbar la paz de ambos, traten de ser tolerantes y no discutan innecesariamente.

Tauro

Debes ordenar mejor tus horas de sueño, la falta de descanso podía pasarte factura. Podrías tener algún problema en el plano laboral, pero lo solucionarás rápidamente. Si estás en una relación debes resolver algunos asuntos con tu pareja, exige sinceridad y hablen con las cosas bien claras, solo así superarán el mal trago. Si eres soltero, es buen momento para escapar de la rutina, quieres empezar algo nuevo, un familiar te sabrá aconsejar en ese plano.

Géminis

En lo laboral, te sientes agobiado, tiendes a hacer mil cosas a la vez, tranquilízate y se ordenado, todo irá bien. Un familiar se va lejos por tiempo indeterminado, necesitará de tu apoyo. Si eres soltero, estás en un momento de conquista, alguien te debe una respuesta, recomendamos que seas paciente ya que aún esa persona no soltó su pasado. Si estás en pareja, tu pareja querrá ponerte celoso porque siente la falta de atención, dejen los juegos y hablen las cosas.

Cáncer

Estás muy bien de salud, pero no debes descuidar la alimentación. En lo laboral, la semana será tranquila, intenta no aburrirte. Si estás en una relación, a tu pareja le surgirá un viaje pronto, puedes acompañarla y brindarle tu apoyo. Si eres soltero, debes cerrar varios ciclos antes de empezar una nueva relación, eso te está costando, pero lo harás bien.

Leo

Hace mucho que no visitas a un oftalmólogo, es necesario cuidar tu vista. En el trabajo, es mejor que aportes tus ideas, pueden ser bien recibidas. Si eres soltero, ten cuidado con quien te relacionas, tiendes a dejas que te manipulen y a caer en relaciones tóxicas. Si estás en una relación, puede que tu pareja deba hacerse chequeos médicos, acompáñala y aprovecha para revisarte también tú.

Virgo

Personas de tu círculo íntimo te están agobiando, toman atribuciones que no les corresponden y no te tienen en cuenta, no lo permitas. En el trabajo, no será la mejor semana, pero la pasarás. Si eres soltero, una persona se acercará a ti y buscará una respuesta, se claro y no ilusiones si no quieres nada, pero si sabes lo que quieres, responde rápido o se marchará. Si estás en pareja, puede que estén planeando una mudanza, es un buen momento y no hay que tener miedo a lo nuevo, es parte de crecer.

Libra

Están intentando hacerte “pisar el palito” alguien quiere amargarte y que te enojes para hacerte explotar, por favor no des el gusto, las personas que molestan a otras solo por envidia, tienen problemas de personalidad y frustraciones propias, sus malos deseos son proyecciones de sus miserables vidas. Si eres soltero, vas a salir de la rutina, pedirás consejos de quienes te aman y priorizarás tu crecimiento individual. Si tienes una relación, debes entender que tu pareja no tiene los mismo tiempos que tu, no te impacientes o la agobiarás.

Escorpio

Puede que padezcas dolencias en el hígado, es hora de cuidar tu ingesta. En el trabajo crecerás esta semana, tus jefes sabrán apreciarlo. Si eres soltero, debes tomar una decisión alguien está a la espera, se claro con tus sentimiento y evitarás malos entendidos. Si estás en pareja, deberás ser más ordenado con tus documentos para la tranquilidad de ambos, de esa forma facilitarán trámites.

Sagitario

En esta semana debes dejar atrás las bebidas de acción energética, acelerar tus pulsaciones bajo estrés no es bueno. Intenta controlar las presiones laborales. Si estás soltero y estás conociendo a alguien, lamentablemente no es momento de contárselo a tus amigos, hay uno que no es tan amigo y te tiene algo de envidia, intenta ser feliz en silencio al menos por ahora. Si estás en una relación, debes ser comunicativo con tu pareja, tus problemas familiares se resolverán mejor si tienes su apoyo.

Capricornio

Debes alejarte de las harinas y los lácteos, hazte un chequeo y descarta celiaquía o intolerancia a la lactosa, lo necesitas saber. En el trabajo todo marcha sobre ruedas. Si estás soltero, alguien te está presionando para avanzar, disfruta de tu soltería y no dejes que manipulen, sal con esa persona solo si tu quieres. Si estás en pareja, puede que llegue una buena noticia para ambos, disfrútenla.

Acuario

Tienes malestares corporales, no son chiste, no te automediques, recurre a un médico e intenta dormir más. En el trabajo se te presentará un problema, pero sabrás resolverlo. Si estás en pareja, puede que un familiar te de información no muy linda, chequea todo y no saques conclusiones a veces solo son malos entendidos. Si estás soltero y tienes una relación que no se conoce, alguien está siguiendo sus pasos, tal vez quieran quitarte a tu chica, mantente alerta.

Piscis

Estás exhausto, sobrepasado y estresado, esto te pone susceptible e irritable, intenta no desquitarte con inocentes. Si eres soltero, la indecisión te dominará esta semana, pero recuerda que es una mala amiga para avanzar, si no estás preparado para algo serio, lo mejor es que sigas soltero y no lastimes a nadie. Si estás en pareja, puede que peleen por mentiras que salen a la luz, al principio parecerá que no hay vuelta atrás, pero todo dependerá del amor que haya.