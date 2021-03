Horóscopo de hoy: todas las predicciones del día según tu signo zodiacal

Aries

Tu salud podría jugarte una mala pasada, intenta prestar más atención a tus cuidados. El trabajo te está dando algo de estrés y eso no colabora, intenta despreocuparte. Si eres soltero, tal vez una persona que haya conocido recientemente se sienta atraído por tu encanto, no tardará en proponerte algún plan. Si estás en una relación, debes entender que nadie más que tu y tu pareja deben meterse en sus asuntos, tu familia no debe influir.

Tauro

Estás muy bien de salud y eso es porque te has cuidado, sigue así y todo marchará de maravilla. En el trabajo, evita caer en la rutina, intenta reinventarte. Si eres soltero, es momento de seguir en eso. Aprovecha y disfruta de tu soltería, en ese procesos aprenderá a valorarte más y ya no estarás para relaciones de mediana calidad. Si estás en una relación, todo seguirá bien, confíen el uno en el otro y continuarán mucho tiempo.

Géminis

Estás teniendo problemas con tu salud bucal, de ser así, recurre a un especialista. Es momento de capacitarte en tu trabajo, si aún no lo has hecho debes ponerlo en práctica, el mundo se reinventa siempre. Si eres soltero, tus amigos van a sacarte a bailar estos días, quieren aprovechar y hacerte ver que puedes divertir con ellos. Debes estar atento a un familiar tuyo que está mal y no lo dice, deberás descubrir quién es esa persona que te necesita y brindarle tu ayuda.

Cáncer

Es un momento en el que te sientes extraño, puede que tengas alguna dolencia, evita automedicarte. No son tiempos para eso, mejor acude a un especialista. Si estás en una relación, todo marcha sobre ruedas, seguirán así. Alguien cercano a ti se embarazará, si es así, actúa con responsabilidad. Si eres soltero, esta semana solo se acercarán personas mal intencionadas, aléjate y no creas nada de lo que te digan. En el trabajo tendrás un problema, pero sabrás resolverlo.

Leo

Estás en un momento delicado de tu salud, evita comer muchas cosas grasosas y hazte un chequeo médico, lo necesitas. En el trabajo, tus jefes no te dan tregua, aguanta solo un poco, si estás pensando en cambiar de empleo, se avecina uno mucho mejor. Si eres soltero, debes evitar iniciar una relación ahora, no estás con todas las luces puestas en es y podrían lastimarte. Si estás en una relación, alguien de afuera quiere meterse entre ustedes, una persona que coquetea contigo, deja las cosas claras y no permitas que te acosen.

Virgo

Estás con mucha hiperactividad, evita el café y las bebidas con sus derivados, no quieres sufrir un ataque de nervios. Es probable que alguien te busque pelea en el trabajo, lo mejor que puedes hacer es ignorar, eso mata a las malas personas. Ei eres soltero, alguien está esperando una respuesta tuya, piensa bien qué quieres hacer para no lamentarte. Si estás en una relación, procura que esta siga porque se aman y no sólo por la costumbre o el miedo a la soledad.

Libra

Es posible que tu trabajo te agobie esta semana, estás haciendo tareas demás, procura que eso no te robe la vida, o lo lamentarás tarde o temprano. Debes controlar tu temperamento, explotar no es bueno. Si estás soltero, continúa así, no es momento buscar el amor, no encontrarás lo que buscas al menos por ahora, prefiere priorizar tu tranquilidad. Si estás en una relación todo mejorará si mejoran la comunicación.

Escorpio

Evita por favor la comida chatarra, tu cuerpo ya no la tolera, acabarás enfermando. El trabajo se pone estresante, debes pasar esta semana y todo volverá a la normalidad. Si eres soltero, llega alguien a tu vida, pon paños fríos, esa persona no sabe lo que quiere porque aún no supera su relación anterior. Si estás en una relación, la comprensión y el apoyo serán pilares fundamentales para ustedes.

Sagitario

Estás con excelentes energías, aprovecha para hacer todo eso que te propusiste. En el trabajo todo será muy monótono estos días. Si estás en una relación, debes ser muy cauto al expresar tus inseguridades o molestias, puedes herir a la otra persona. Si eres soltero, mantén a las personas que han salido de tu vida así, fuera de tu vida, el pasado no puede ser bueno.

Capricornio

Evita los excesos de alcohol y comida, debes ser más saludable o lo lamentarás. En el trabajo te observan, da lo mejor de ti. Si estás en una relación, un ex te está midiendo, en el momento justo hará su aparición, no queremos juzgarte, pero piensa si tu relación actual está llena de amor o si solo fue el clavo que sacó a otro clavo. Si estás soltero, conocerás gente nueva pero solo serán lindas amistades, al menos por ahora.

Acuario

Debes concéntrate muy bien en tu trabajo o podrías cometer un error grave, estás algo disperso, intenta volver a tu centro. Si eres soltero, las relaciones que aparecerán serán fugaces, piensa si es eso lo quieres en este momento o no. Si estás en una relación, puedes enterarte de algo que no te guste, intenta hablar los problemas, solo así podrán resolver las cosas.

Piscis

Es una semana laboral para el olvido, te sientes agobiado pero pronto pasará. Si eres soltero, no te relaciones con personas comprometidas, siempre dices que es solo diversión, pero al final te enganchas y sufres por amores imposibles. Si estas en una relación, hay una persona que les da mala energía y eso podría arruinar su cuento de hadas, identifiquen a esa persona sáquenla de sus vidas.