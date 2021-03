Horóscopo de hoy: todas las predicciones del día según tu signo zodiacal

Aries

Es momento de aprovechar las oportunidades que se te presenten, estás en una etapa de aprendizaje. Si estás soltero, aléjate de lo que te distraiga y aprovecha para crecer en lo profesional. Si estás en una relación y pretendes emprender tu negocio personal, hazlo y pídele consejos a tu pareja. Cuida más tu desayuno, es la comida más importante del día. Incorpora frutas y verduras a tu dieta y verás resultados.

Tauro

Necesitas rodearte de las personas que amas, te sentirás mejor. Si eres soltero tienes muchos planes, pero los miedos que cargas te hacen retroceder, si no dejas que te amen nunca podrás ser feliz. Si estás en una relación, puedes pedirle el apoyo que necesitas a tu pareja, pero debes decirle, las personas no adivinan. Necesitas rodearte de energía positiva, intenta hacer planes con tus amigos este fin de semana.

Géminis

Es momento de dejar de lado las discusiones innecesarias. Deberás poner atención en tus asuntos legales, requieren de ti. Tienes que ser prudente y no actuar con egoísmo o enojo, necesitas prudencia. E el amor, si estás soltero, vas a llamar la atención de una persona a través de tus propios cambios, si estás atento podrás indentificar a esa persona Si estás en una relación, debes entender que no siempre tienes la razón y que tu pareja a veces se cansa de ser quien aporta las soluciones.

Cáncer

Si estás pensando en comenzar un proyecto, es buen momento. Estás complicado de salud, debes cuidarte más, tus amígdalas resienten mucho el frío y los lugares húmedos, tenlo en cuenta. Hay cambios en tu lugar de trabajo no dejes que los problemas laborales afecten la relación con tu pareja. Si estás soltero, es muy probable que una persona del pasado quiera acercarse a ti de nuevo. Debes ser humildad en tus palabras o perderás esta oportunidad que tanto esperaste.

Leo

En tu trabajo, todo seguirá tranquilo esta semana. En temas de salud, necesitas sanar para ganar tu paz mental, intenta curarte desde el corazón, tapar tus emociones con fiestas no te servirá. Si estás solo, una persona intentará llamar tu atención. Sé más tolerante con quienes te rodean. Si estás en pareja, evita los reclamos públicos, las cosas se arreglan en privado, no avergüences a quien te quiere.

Virgo

Es momento de hacer cosas nuevas, evita la rutina, tu estado de ánimo mejorará si lo haces. Si eres soltero, se avecinan relaciones nuevas, pero debes tener cuidado en tu intimidad para evitar embarazos no deseados. Si estás en una relación, puede que te cruces con alguien del pasado y eso moleste a tu pareja, intenta explicar las cosas con claridad y darle tranquilidad a tu pareja.

Libra

Es momento de tomar decisiones, tienes que ser sincero con las personas con las que compartes negocios para evitar malos entendidos. Debes estar atento de a dónde pisas, podrías sufrir un esguince o torcedura. En temas del amor, si eres soltero debes tener cuidado, alguien pertenece acercase a ti, aléjate si notas que es una persona manipuladora.

Escorpio

Es momento de crecimiento laboral, si te esfuerzas verás resultados. Tu salud te preocupa, deseas mejorar tu alimentación y perder algunos kilos, no está mal, pero acude a un especialista o podrías tomar mala decisiones en el cuidado de tu cuerpo. Si eres soltero, hay una relación que dejaste en pausa, debes terminarla, no tiene futuros cambios, procura priorizarte. Si estás en pareja, disfruta, intenta que los problemas con amigos o familiares no afecten tu relación.

Sagitario

Estás con un humor de cristal, caer en la rutina te está agobiando. Procura distraerte para bajar la tensión, no estás para soportar a nadie. Si estás en una relación, todo fluirá bien. Hay un familiar que está pasando por un mal momento y te necesita, procura estar. Si estás soltero, es buen momento para iniciar una relación formal.

Capricornio

Es momento de que te lances, si tienes proyectos, avanza que los sueños no se cumplirán solos. Puedes tener malestares físicos, cuídate de la gripe, no es momento de enfermarse. Si eres soltero, la persona correcta está cerca, pero tomate tu tiempo y no dejes que te apures, tú sabrás que hacer. Si estás en una relación, tu pareja necesita atención y no la pide, ocúpate y evitarás conflictos.

Acuario

Es momento de capacitarte laboralmente, haz un curso o aprende un oficio. Debes comer más liviano y evitar los alimentos pesados de noche o tu cuerpo lo resentirá. Si estás en pareja, alguien se acercará a darte información sobre tu compañero, verifica todo antes de tomar decisiones, podrían ser puras falacias.

Piscis

Tendrás una semana cargadísima de trabajo y nuevos desafíos, es propicio que descanses bien para afrontarla. En temas del amor, si eres soltero, vas a conocer a alguien, pero debes ser cauto, evita cometer errores apenas conozcas a la persona, no puedes tomarte atribuciones que no te corresponden ni hacer escenas o la espantarás. Si estás en pareja, debes hacer valer más tu vos, quien dirige la relación es tu compañero, no se lo permitas o podrías quedar en una situación de desventaja y acostumbrarte.