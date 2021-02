Horóscopo de hoy: todas las predicciones del día según tu signo zodiacal

Aries

Es necesario que te manejes mejor con el dinero, si lo haces te alcanzará para todo. Tienes que ser más condescendiente en el trabajo, no debes exaltarte por todo. Vas a ocuparte de ordenar tu agenda para que las cosas salgan mejor. Puede que tengas un ofrecimiento laboral esta semana. Alguien cercano necesita que lo ayudes, pero sé solo una guía, él debe tomar sus propias decisiones. Es necesario que después de tanto trabajo te tomes tu tiempo para reiniciarte y comenzar más liviano.

Tauro

Si estás por empezar un emprendimiento nuevo, vas por buen camino, no te detengas. Tus jefes notarán tu esfuerzo en tu trabajo y sabrán recompensarlo. Si estás en pareja, es un omento de romanticismo, luego de alguna que otra tormenta pasada. Si estás estudiando, pon pilas, te va a ir bien. Si sientes alguna dolencia corporal, deberías visitar a un masajista. Es necesario que comiences a cuidar de tu imagen, la primera impresión dice mucho de las personas. Necesitas dejar de estar sentado, el sedentarismo es perjudicial para tu salud, sal y haz algún deporte.

Géminis

Sabes que estás agobiado y que necesitas cambiar de empleo, es bueno que lo hagas, pero espera aún no es el momento, asegúrate un puesto antes de dejar el que tienes. Necesitas dejar de gastar tanto, tu economía lo está sintiendo y no podrás sostenerlo por mucho tiempo. Si estás soltero, los planetas se alinean para ti, el magnetismo que traes te ayudará muchísimo. Vivir de malos pensamientos solo daña tu paz mental, debes dejar eso. Ya es hora de que mejores tu calidad de vida, si te sigues postergando lo lamentarás.

Cáncer

Estás muy agobiado en el trabajo, eso puede hacer que cometas errores, ordénate. Intenta que el ámbito laboral no te robe tiempo con tus seres queridos. Para estar en mejores condiciones, sería bueno que te capacitaras. Si continúas ahorrando vas a poder comprarte eso que anhelas. Deja atrás los problemas del pasado, sigue tu vida. Es momento de conocer gente, sal más y diviértete. Tu pareja está algo introvertida, intenta saber que le ocurre, no te lo dice pero quiere que le preguntes. Debes manejar mejor la presión en tu vida o te enfermarás.

Leo

Es un gran momento para que aportes desde la logística en el trabajo, tus jefes lo agradecerán. No estás pudiendo con todas las cosas de la casa, alguien deberá ayudarte a aportar en lo económico No puedes hacer ese viaje que tantos quieres, espera a estabilizarte económicamente. Necesitas visitar al doctor y hacerte un chequeo general. Es un día en el que verás el vaso medio lleno, sigue así, no vale la pena amargarse por cosas sin sentido.

Virgo

Si estás pensando en cambiar de empleo ya es hora, las cosas no están siendo fáciles en el tuyo y todo se pondrá peor, es un momento duro pero te ayudará a crecer. En lo económico eres un desastre, intenta administrarte mejor, no te faltan ingresos pero te sobran gastos. Debes dejar de ser tan miedoso en el amor y de esconderte en esa capa de frialdad, que lo único que esconde es miedo a ser lastimado. Es necesario que hagas las cosas que a ti te gusten, debes desconectarte un poco. El estrés puede afectarte a nivel muscular, intenta solucionarlo.

Libra

Por fin te llega la estabilidad económica y todo es gracias a que ordenas tus gastos. El trabajo te está estresando demasiado, es necesario aguantes, ya pasará. Puedes dar todo de ti, tienes todo para ganar. Si no controlas tus emociones, podrías herir a algún ser querido por tus sobresaltos. Para los que tienen pareja es momento de vivir el romance, hagan una escapada juntos. En todo lo que emprendas serás ganador, y nada te levantará más el ánimo.

Escorpio

Ya es hora de que te ocupes de tu calidad de vida, una parte de lo que ganas debe ser para consentirte. Si quieres comprar una propiedad, debes esperar, no es momento. Si estás en pareja, ella intentará sorprender, sigue ese juego, alimentarán el romance. Si eres soltero, y te interesa alguien, insiste, le gustas a la persona, solo que es alguien muy inseguro de sus sentimientos. Llega una solución a un problema que arrastras. En la mañana vas a rendir mejor que en las tardes, aprovecha ese tiempo de energía. Te sientes estresado, hay una persona cerca de ti que te quita las energías, identifícala y aléjate. Estás con bajón de defensas y tu salud no responde como quieres, descansa.

Sagitario

Tendrás un gran gasto en tu hogar que no te hace ninguna gracia, pero es algo que necesitas. Estás en un buen momento laboral, trata de seguir así. Es un gran día para ti, solo procura contener las ganas de gastar. Se claro con lo que sientes o podrías confundir a esa persona y no lo merece. Estás con una salud envidiable, eso hace que estés enérgico, tus allegados lo notarán y querrán pasar más tiempo contigo, los contagiarás de buen humor. Es necesario que duermas mejor, hacer una hora de ejercicio es lo que te falta.

Capricornio

Estás en un gran momento laboral. Estarás con toda la energía y ayudarás a tus compañeros a mejorar. Tu fuerte en lo laboral es tu efectividad, úsala en tu favor y vendrá la recompensa. Si tienes tiempo libre, es bueno que prestes atención a esos “insignificantes” problemitas que dan vueltas, porque son serán una gran bola de nieve luego. Vas a recibir consejos de un abuelo, tío o alguien de edad, no los desaproveches, que el diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. Estás exhausto, no sólo física sino también mentalmente, es muy necesario que ordenes tu cabeza, la terapia no es un mal recurso para eso. Para controlar es estrés, puede ayudarte hacer deporte, tenlo en cuenta.

Acuario

Estás en el momento perfecto para lanzarte con ese emprendimiento que tienes en mente. Tu economía no está mal, pero debes ajustar algunas cosas para que sea plena. Vas a conocer nuevas personas del ambiente laboral, serán importantes para tu desarrollo. Vas a pelear con alguien, pero no te angusties, no durará mucho. Alguien querrá date consejos, no los aceptes, tiene malas intenciones. Esta semana, explotarás de energía, aprovecha para salir y hacer todo lo que te gusta.

Piscis

Estás gastando demasiado y eso no te permite ahorrar, lamentablemente, este día será así, porque hay gastos necesarios y no puedes evitarlos. Eres tu único límite, supérate día a día. Estás en un gran momento para encontrar el amor, pero procura que sea una relación sana que no te complique tus días. Vas a pasar mucho tiempo con tus seres queridos, necesitas ese apoyo familiares necesario que tomes las riendas de tu vida, encerrado no llegarás a ningún ladoVas a salir de la rutina y socializarás, conocerás gente nueva y saldrás con tus amigos.