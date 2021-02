Horóscopo de hoy: todas las predicciones del día según tu signo zodiacal

Aries

En lo laboral, conocerás a alguien que es importante en ese ambienta, aprovecha para mostrar tus conocimientos, si lo haces bien, te lloverán las oportunidades. Estás intentando ser más precavido con tu dinero, si te organizas, los cambios que hagas te traerán tranquilidad. Necesitas empezar a ver mejo, el amor es amor cuando realmente lo sientes y no cuando usas a alguien solo para levantar tu ego, si no identificas bien a esa persona que haga sentir diferente, en todas las relaciones que tengas estarás vacío. Intenta no estar de tan mal humor, podría complicarte la vida. A veces es bueno cambiar las energías, eso te hará muy bien.

Tauro

Si estás pensando en invertir hazlo, este es un momento óptimo. Si estás tratando de cambiar de trabajo, es omento para que aparezca la oportunidad, búscala. En el amor las cosas empiezan a cambiar para bien, ya era hora. Si tienes pareja, es necesario que entiendas que no siempre tendrás la razón y eso está bien. Si tienes dolores de cabeza, puedes recurrir a un médico, no es grave pero lo mejor es solucionarlo. Tu cuerpo no la está pasando bien, debes hacer dieta y ejercicio.

Géminis

Se acercan muchos cambios laborales, tienes que evitar pelear con tus compañeros en el trabajo, no te la harán fácil. Es momento de salir con amigos, disfrutar de tu vida social y conocer gente nueva. Si te sientes mal visita al doctor, en tiempos de pandemia no hay que automedicarse. En el amor te irá bien, estás tomando el buen camino. Debes hacer cosas que sean buenas para tu salud.

Cáncer

L suerte está de tu lado, si estás pensando en postularte para un ascenso laboral, no te eches atrás, es tu momento, lo conseguirás. Te van a devolver dinero que creía perdido y tu bolsillo se verá aliviado, pero ya debes dejar de gastar en idioteces, no puedes vivir con la soga al cuello. Si tiene pareja, tendrán pequeñas turbulencias pero se reconciliarán con más fuerza. Si eres soltero, te llega alguien inesperado, que al menos, despertará tu interés. Si te sientes mal, visita al doctor, nunca está demás. El plan que tienes en mente, concrétalo, tendrá éxito.

Leo

Esta semana será muy agotadora para ti, vas a poner todo tu empeño, pero dará frutos al final. Es muy probable que tus jefes reconozcan ese esfuerzo y te ofrezcan mejoras salariales, gracias a eso mejoran tus finanzas. No vas mal con el dinero, pero estas oportunidades que se te presentan harán que tu vida sea más llevadera. Estas muy seductor en el ámbito amoroso, todos quieren acercarse a ti, eso te pondrá feliz. Si tienes pareja, afianzarán mucho su relación, tal vez un viaje de los dos sería bueno. Sería bueno que inicies un curso de actualización de tu profesión.

Virgo

Te irá bien en el trabajo, si le pides ayudas a tus compañeros no dudarán en dártela. Si tienes problemas con el dinero, prueba sacando los gastos innecesarios, con eso bastará, tienes miles… Los solteros, tienen a alguien en mene pero las cosas no quedaron bien, si tuvieron la culpa, soluciónenlo. Los que tienen pareja, estarán en una etapa muy romántica. Deja de pensar en el ayer. Vas a sentirte muy enérgico, intenta calmarte si bien es bueno hacer cosas, podrías estresarte. Se responsable con tu alimentación. Sigue a tu intuición cuando alguien no te termina de cerrar.

Libra

Es necesario que pruebes con la insistencia si queres lograr tus objetivos, sabemos que es muy difícil, pero es necesario. Tu bolsillo comienza a respirar, tu economía por fin se mueve, esto te dará la oportunidad de empezar ese proyecto que traes en mente, es rentable solo debes dar el salto. Quieres mucho realizar un viaje, y te lo mereces, pero dependerás de las restricciones de la pandemia. Es momento de dedicarte tiempo a ti, a tu imagen y sentirte bien contigo mismo.

Escorpio

En tu trabajo cotidiano, estarás muy demandado, necesitas estar preparado para eso. Tienes en mente un proyecto familiar, es momento de llevarlo a cabo, no retrocedas. Tu economía mejorará en tanto dejes de comprar cosas innecesarias. Vas a dejar de callarte y comenzarás a decir lo que piensas sin fijarte quien está adelante, eso no es malo, pero ten cuidado a quien le hablas fuerte. Quieres avanzar con una relación reciente, no hay un panorama claro sobre ese tema, pero si no te lanzas nunca lo sabrás. No cargues nada negativo en tu mente, lo malo afuera.

Sagitario

Eres demasiado dramático, no todo en la vida sale como quieres y eso debes entenderlo, no puedes controlar todo. Tus amigos te necesitan mucho, eres quien siempre les da buenos consejos. Vas a tener que recortarte mucho en tus finanzas, no te amargues, es necesario. En temas de amor es bueno no apurar las cosas para no ahuyentar a la otra persona. Estás “picando” demasiado, si necesitas matar tu hambre, come más frutas. Debe tener al menos un momento para relajarte, búscalo.

Capricornio

Tu administración es tan mala que tienes problemas económicos aun con varias entradas de dinero, soluciona eso ya. Esta semana compartirás hermosos momentos con tu familia. En el amor, debes controlarte, los enojos podrían hacerte decir cosas que no quieres. Deja de lado los comentarios hirientes, que no suman en nada. Tu salud está muy bien, pero sigue cuidándote. Si te pones a resolver esos temas pendieres, el pasado ya no te molestará.

Acuario

Es necesario que concuerdes con tus compañeros, en el trabajo. Te va a llegar un dinero extra que te viene de maravilla. Si estás en pareja, les irá bien, solo traten de cambiar un poco la rutina. A veces las personas cometen errores dentro de una pareja, pero todo se soluciona con la comunicación, no dejando de hablar. Todo en tu vida va tomando su lugar, comenzarás a sentirte muy bien de salud. No frecuentes sitios con muchas personas, no quieres enfermarte.

Piscis

Es momento de patear el tablero, si buscas otro tipo de vida o de trabajo, cámbialo ya, no tienes por qué seguir aguantando, la vida es corta como para padecerla. Es muy necesario que controles tus gastos, no puedes seguir así o te traerán problemas. Si te llenan de cosas para que hagas, que no te corresponden, es hora de decir no. En el amor son tiempos de mucho romanticismo con tu pareja, sorpréndela. Es necesario aprender que hay muchas opiniones diferentes a la nuestra y eso está bien. Es muy necesario que descanses o el cuerpo te pasará factura.