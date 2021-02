Ley del Contrato de teletrabajo

El Gobierno nacional estableció que el Régimen Legal del Contrato de Teletrabajo, previsto por la Ley Nº 27.555, entrará en vigencia el 1º de abril próximo, según la resolución 54/2021 del ministerio de Trabajo.

El régimen fue aprobado el 30 de julio del año pasado por el Senado y regula esta modalidad laboral en actividades que, por su naturaleza y particulares características, lo permitan.

La reglamentación de la Ley Nº27.555 había sido publicada el mes pasado en el Boletín Oficial.

Leticia Artime, licenciada en Relaciones del Trabajo (UBA), aseguró que “la reglamentación del teletrabajo viene a darle marco normativo a lo que a partir de la cuarentena muchos trabajadores de Argentina vivieron que fue el trabajo remoto, home office”.

Aseguró que “para los trabajadores tiene este beneficio de darle un marco legal y de que se le brinden las herramientas para poder trabajar, por lo menos eso va a decir la ley”. Además, muchos se preguntan cómo podrá cumplirse en Argentina.

“Todo lo que tiene que ver con brindarle las herramientas: computadora, costo de conexión a internet, silla ergonómica para que trabaje y demás, es de lo que va a tener que hacerse cargo el empleador”, explicó.

No obstante, es bueno aclarar que “estos beneficios que los empleados van a tener no van a ser considerados parte del sueldo, en el caso de que en algún momento haya una desvinculación. No son considerados parte del salario”.

El sector privado marca “que es una ley muy rígida y que tal vez no se adapta a cada realidad y a cada sector. Se critica más que nada la reversibilidad, de que un empleado pueda en el momento que lo considere necesario, querer volver a trabajar de manera presencial, las empresas van a estar obligadas a tener que tener reservado ese espacio físico”.

Y por otro lado el tema de la desconexión digital: “Para el que hace home office es importante, porque en un momento hay que arrancar y en otro momento hay que cortar, pero hay ciertas actividades –sobre todo para empresas de sistemas, de software-, donde pautar un horario es más complicado”.

Artime consideró: “Creo que los trabajadores se benefician en cuanto a las condiciones. Aunque muchos también consideran que solo un sistema home office te aleja de crear vínculos con compañeros y demás”.

Por último refirió que “en nuestro país puede ser complejo para las pymes, poder llevar adelante el costo que va a significar el home office. A las grandes empresas seguramente les sea más fácil”.