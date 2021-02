Amalas, mujeres artesanas agrupadas para participar del carnaval de Lincoln

A mediados de 2019, y a raíz de una espontánea conversación entre mujeres, nació la idea de agruparse para participar –de manera activa y siendo protagonistas– del tradicional carnaval de Lincoln con un motivo hecho íntegramente por mujeres. Así surgió Amalas, el colectivo que reúne a distintas generaciones: desde niñas de cinco años hasta abuelas de más de sesenta. Luego del trabajo llevado adelante con profesionalismo y dedicación, en 2020 obtuvieron el primer premio en la categoría de marionetas.

En diálogo con Democracia, dos de sus integrantes detallaron la dinámica de trabajo del grupo y se refirieron a las búsquedas, tanto personales como generales, de quienes forman parte.



La artista plástica Laura Khalloub, integrante de Amalas y coordinadora del Museo MuBal de Lincoln, contó a este diario que durante febrero se expondrá el proyecto con el fin de que los visitantes conozcan no solo las marionetas con las que se presentó el grupo de mujeres en el Carnavalincoln 2020, sino también, el proceso creativo que llevaron delante de manera colaborativa.

“Pensamos en que la muestra sea en febrero, por el mes del carnaval, pero también, para repensar el arte a través de este proyecto colaborativo, del cual orgullosamente formo parte, y que no tiene que ver con ver el arte desde afuera, contemplarlo, observar lo que creó un artista, sino que se apunta a compartir la emergencia de un proyecto en el que un grupo de mujeres piensa que y trabaja, de manera creativa, en una problemática social”, contó Laura.



“Este proyecto toma al arte desde la construcción colaborativa, desde un saber que, muchas veces, es académico y otras no: lo que sostiene a este grupo es el deseo de formar parte del carnaval en nuestra ciudad”, contó Laura Khalloub y agregó que “en más de cien años de historia de carnaval nunca hubo mujeres titulares presentando un proyecto para entrar en competencia, sí se sumaron desde distintos lugares, colaborando con sus compañeros y demás, pero nunca fueron protagonistas. Nosotras somos mujeres de distintas generaciones, desde niñas hasta abuelas, es un lugar para compartir saberes”.



Por otro lado, Laura Khalloub contó también que “muchas tenemos formación en arte: música, artistas visuales, artes escénicas, teatro, títeres, entre otras formaciones. Para producir para el carnaval necesitamos de todos los saberes, armar estructuras, coser, clavar, martillar, pintar, pensar combinación de materiales en relación al hecho de poder transportarlo. Nosotras ponemos el cuerpo para llevar las producciones. También está la parte del mensaje, de qué queremos hablar. Eso se da en reuniones y charlas creativas. Sucede en un espacio de absoluta libertad y colaboración”. En el museo se podrán apreciar las marionetas y el proceso de producción desde la tierra, la cartapesta, el armado de estructura y la presentación en el recorrido del carnaval. “Fue un proyecto llevado adelante por alrededor de 50 mujeres”, señaló Laura.



“Al motivo lo llamamos ‘Relaciones tóxicas’ y la temática que abordamos fue la relación del hombre con la naturaleza, mediada por intereses económicos, teniendo en cuenta que vivimos en una zona agropecuaria, con mucha utilización de agroquímicos. Eran tres personajes principales de marionetas gigantes: una representando a la Pachamama, otra al hombre/mujer/persona que interviene en la tierra y un tercer personaje que representaba al agroquímico. El objetivo era pensar problemáticas de incumbencia social, en nuestro territorio, y el carnaval es el lugar adecuado para, a través del arte y el humor, plantear estos temas, ponerlos sobre la mesa para empezar a hablar”. Por otro lado, la directora del Museo MuBal y miembro de Amalas, puntualizó que “hay profesionalismo en lo que se hace, seriedad y respeto en el trabajo que llevamos a cabo. No hay improvisación en el sentido peyorativo de la palabra”.

Así nació Amalas

“Amalas comenzó a gestarse en una conversación de entre cuatro o cinco mujeres que pensábamos en hacer una carroza para el carnaval, las carrozas tienen diez metros de largo por cuatro de altura, son gigantes, y cuentan con una mecánica de movimiento; entonces empezamos a pensar en los recursos disponibles: económicos, físicos y de conocimiento”, relató Laura a Democracia y agregó que “nuestra idea no era llevar a soldar a un herrero sino soldar nosotras, pensar en nuestras limitaciones y ver la potencia que tiene una agrupación con ese deseo y poniendo la energía para concretarlo”.



Por su parte, la comunicadora social y miembro de Amalas, Fernanda Martínez, relató a este diario que “esto surgió en 2019, en una charla post carnaval, nos preguntábamos por qué en Lincoln, que es la Capital Nacional del Carnaval Artesanal y que se caracteriza por tener muñecos de cartapesta, no había mujeres artesanas de la cartapesta. Ahí surgió la idea de agruparnos, experimentar en el armado, aprender mientras hacíamos. Algunas saben más que otras, en el grupo hay grandes artistas, con mucha técnica, empezamos a reunirnos y a ser cada vez más: amigas, conocidas, familiares. Ese fue el disparador que nos llevó a formar la agrupación” y agregó que “empezamos a pensar en que mujeres artesanas seguramente había habido antes que nosotras, pero que desde el discurso no había nada. Conocíamos mujeres que habían hecho cartapesta, incluso una de las mujeres que está en el grupo contaba que, de chica, hacían muñecos en el barrio. Seguramente hay más. El tema es que no estaban visibilizadas. Nuestra idea es contagiar eso, además de formarnos como agrupación. Y competir incluso entre nosotras, no ser solo un grupo”.



“El abanico de edades en el grupo es inmenso: desde nenas de cinco años, pasando por nueve, diez, once, algunas adolescentes, mujeres de veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, hasta sesenta y pico de años. Somos de distintas generaciones. Las búsquedas de cada una son muy diversas: algunas más desde lo artístico y el aprendizaje, pero el hilo que nos une a todas es el encuentro de mujeres, donde podemos manifestar lo que nos pasa, charlar, conocernos, se da una energía muy poderosa cuando podemos estar las cuarenta y pico que somos. Es un lugar donde podemos expresar lo que queremos, lo que sentimos, nuestra mirada de algunas cosas y mostrarlas a través del arte. Eso nos atraviesa a todas, después cada una tiene sus intereses personales”, dijo Fernanda y añadió: “Para mí es importante compartir este espacio con amigas de toda la vida, nuevas amigas, mis hijas, mi suegra. Es un espacio precioso para el encuentro”.



Por otro lado, Fernanda contó que “hay realizadoras audiovisuales, comunicadoras, abogadas, arquitectas, maestras, mujeres jubiladas, estudiantes, actrices, artistas plásticas, comerciantes, entre otras ocupaciones. Con todos los conocimientos que tiene cada una, vamos haciendo un gran guiso de ideas”.

Amalas en el Mubal

Durante febrero, en el marco del mes de carnaval, la Agrupación Mujeres Artesanas Linqueñas (AMALAS) expondrá en el Mu-Bal sus motivos realizados en cartapesta que obtuvieron el primer puesto en las categorías Marionetas y Disfraces en la edición 2020 del Carnavalincoln. La muestra estará abierta durante todo el mes de febrero y se pude visitar de lunes a viernes de 9 a 14 horas. Las visitas se podrán realizan bajo los estrictos procedimientos protocolares dispuestos tanto para el personal como para el público.



“Desde el museo MuBal entendemos que este proyecto nos interpela y nos convoca a reflexionar acerca de qué formas son propias de una cultura posdisciplinaria de las artes. Existe un grupo de mujeres artistas y no artistas, de diferentes edades, que impulsan una iniciativa que implica mover los recursos que tienen a mano para dialogar con la comunidad de manera creativa”, explicó Laura Khalloub, coordinadora de Museos de la Municipalidad de Lincoln.