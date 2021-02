Horóscopo de hoy: todas las predicciones del día según tu signo zodiacal

Aries

Aries, estarás algo más despistado de la cuenta, hay algo que te está incomodando, trata de identificar qué es. Ésta semana te llevarás tareas a casa, porque no quieres retrasarte. Si estás en pareja, aprovecharán su tiempo a solas para cultivar la relación y hacer cosas por el otro. De esa forma podrás compensarla por las últimas ausencias poco justificadas. Estás excelente de salud, el problema es que quieres socializar más y conocer gente nueva y el hecho de que no puedas en este contexto, tal vez te frustre un poco. Un poco de ejercicio o paseos al aire libre harán que se compense todo. Cuídate de los cambios bruscos del clima, podrías enfermarte.

Tauro

En el trabajo estás algo incómodo Tauro, pero eso es sólo momentáneo, ya pasará. Es momento de que te lances con ese emprendimiento que tienes hace años en el baúl, necesitas hacer lo que te apasiona. En el amor, estarás cómodo con tu pareja, disfruten. Si eres soltero, trata de socializar más y podrás conocer a alguien. No escuche lo que otros digan de ti, esos comentarios no te suman en nada. Deberías preocuparte más por tu dieta, y no solo por el peso sino por la calidad de los alimentos que consumes, eres lo que comes, recuerda. Sal a hacer más ejercicio y tu cuerpo se equilibrará.

Géminis

No dejes que te afecten los rumores en el trabajo Géminis, la gente que te envidia solo quiere que decaigas. En el amor, si tienes pareja están en una etapa muy afectiva y de conexión, puede que tu pareja tenga celos sin fundamentos, no caigas en ese juego. Vas a ser el centro de atención tienes, un gran magnetismo. Vas a poner tu energía en encontrar soluciones rápidas para tus asuntos. Estás bien de salud, un cheque nunca está demás. Tus allegados te verán trabajando y entenderán que no deben molestarte, agradece esa actitud de ellos. Hay personas hipocondríacas en tu entorno no dejes que te influencien en ese sentido.

Cáncer

Puede que te surja un nuevo empleo con mejoras salariales. Trata de no gastar de más debes reponer tu economía de los últimos goles que tuviste. Un amigo te necesita y tú lo ayudarás con gusto. En el amor, es un día muy beneficioso para ti, con nuevas oportunidades. Deberías tener mucha más sinceridad y dejar fluir todos tus sentimientos, te sorprenderás de las respuestas. Debes ser más empático a la hora de decir tus opiniones, o puedes herir a alguien. Tienes un momento perfecto para firmar documentos, quieres hacer negocios es una buena ocasión. Debes ser más organizado, solo así llegarás lejos. Los astros estarán contigo proporcionándote energía y salud. Sal a dar un paseo en bici, tu salud lo agradecerá.

Leo

Si estás buscando trabajo Leo, puede que aparezca el indicado, en el fondo necesitas un cambio de aires. Puede que las cosas no te salgan laboralmente como quieres, descuida, no es tu culpa, el ambiente laboral no es el mejor. No hagas gastos innecesarios, menos si planeas salir de tu empleo. Esta semana evita discutir en vano con tu pareja, tu mejor decisión será actuar con sinceridad no ocultes lo que te pasa. Si eres soltero, el gimnasio es buen lugar para conocer gente y de paso te cuidas a ti mismo. Los planetas están protegiendo tu salud esta temporada, pero no abuses. Te sienes decaído y con poca energía, recurre al doctor, podrías tener una anemia silenciosa. Vas a estar muy bien mental y psicológicamente sin darte cuenta.

Virgo

En tu empleo actual surgirán nuevos desafíos, éstos son muy beneficiosos para ti ya que aportarán a tu crecimiento profesional. Es momento de que no seas miedoso, si te proponen un negocio, planifícalo y lánzate a la pileta. No le temas a los problemas que pueden surgirte, tienes la capacidad para resolverlos y te ayudarán a crecer. Deja de encerrarte y sal más, cultiva tu vida social. Probablemente encuentres al amor este fin de semana de San Valentín, abre los ojos. Hoy será fácil tener mucha fuerza mental, sácale partido y no lo desaproveches. Tienes suficiente energía como para aguantar una actividad frenética este día, aunque también puedes sentirte algo cansado y con ganas de quedarte durmiendo.

Libra

Tu economía se empieza a estabilizar, sigue así para conseguir el equilibrio que buscas. En el trabajo te va a ir muy bien, no tengas miedo de mostrar tus ideas, serán bien vistas. Tus esfuerzos tendrán su recompensa pronto. En el amor, son momentos de mucho cariño con tu pareja. Si estás soltero, sal a divertirte con amigos, si alguien tiene que llegar, llegará pronto. Asegúrate de que las decisiones de vida que tomes, sean tuyas y no de allegados que tratan de aconsejarte a su modo de ver las cosas. De Salud te encuentras bien, sólo deberás hacer más ejercicio y cuidarte del alcohol y la comida chatarra. Busca un momento en el día para dedicártelo a ti.

Escorpio

Sigue controlando tus gastos Escorpio y muy pronto te habrás recuperado del todo. Si estabas desempleado, a partir de este momento te empezarán a surgir ofertas de trabajo, aunque quizás no sean lo que tú quieres. Tendrás la oportunidad de demostrar todo lo que vales profesionalmente. Puedes tener un encuentro o cita en este día y si vas, te irá muy bien. En el amor, podría surgirte un encuentro inesperado con alguien que te gusta, disfrútalo. Un amigo te defraudará, te puedes llevar un disgusto, pero no merece la pena, trata de buscar soluciones. En la salud, estás bien, si descansas un poco más por la noche estarás todavía mejor. Estás bien, pero te cuesta dormir por el estrés, intenta relajarte un poco. No desaproveches el momento presente y disfruta de lo que tienes. Procura hacer más ejercicio físico, sobre todo a primera hora de la mañana.

Sagitario

Estás en un gran momento profesional, tu trabajo dará sus frutos. Si quieres emprender un nuevo proyecto adelante, es un buen momento. Gracias a tu desempeño te llegarán alegrías económicas y laborales, lo mereces. Puede que te ocurra algo relevante si estás soltero. Si estás en pareja, debes tenerla más en cuenta, puede sentirse apartada. Puede aparecer alguien nuevo que ocupe un lugar importante en tu corazón. Es un momento bueno para que comiences a practicar algún deporte. De salud estás bien, solo algo estresado, intenta calmarte. No desaproveches el momento presente y disfruta de lo que tienes. Ten cuidado de no tomar bebidas frías.

Capricornio

Puedes hacer unas mejoras en tu hogar, ya que tu economía te lo va a permitir, solo no exageres y cuida el dinero. El trabajo te aburre y eso se torna un peso, tómalo con calma y todo saldrá bien. Tu entorno te ayudará mucho estos días. Respecto al amor, debes solucionar los problemas de la convivencia, no te dejes estar o se profundizarán. Es momento de que distingas quienes son tus verdaderos amigos. No ilusiones a alguien que tiene expectativas en vos, puedes lastimarlo. Todos los excesos son malos para la salud, cuídate más. Es momento de tener un tiempo de tranquilidad, busca un tiempo para meditar.

Acuario

Si quieres mejorar tus finanzas intenta tener una segunda fuente de ingresos, para esto es necesario que conozcas gente nueva. Este día puedes perder dinero o documentos importantes, mantente alerta. Sigue a tu intuición y encontrarás las soluciones a tus problemas. En el amor se vienen nuevos cambios, pero no te lances a la primera, se paciente. Vas a causar interés en una persona que te gusta. En la salud, estarás bien y con energía. Te encuentras muy bien y con ánimos para cualquier cosa. Pero para que todo marche como debe ser, tienes que hacer más ejercicio.

Piscis

Te estas cansando en tu trabajo por la rutina, calma, ya vendrán desafíos. Te van a proponer un negocio, no les creas es una estafa. Vasa a equilibrar los gastos este mes y te vendrá muy bien. Puede que sufras un pago la demora de un pago, pero no será grave. Tu pareja te quiere apoyar en todo y cuidarte, pero si no pones de tu parte, no servirán sus esfuerzos. Si estás soltero, estás en un momento de mucha luz y magnetismo, aprovecha. Vas a hacer u sacrificio para ayudar a tu familia, pero recuerda que todo lo que das vuelve en la vida. Cuidate de los cambios de temperatura y estarás bien.