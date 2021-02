Horóscopo de hoy: todas las predicciones del día según tu signo zodiacal

Aries

Verás ganancias donde los demás verán pérdidas, Eso te alegra. Vas a encontrar la forma de sacarle provecho a tu dinero, lo tomarás como una gran victoria. Las propuestas laborales y de negocios que tendrás prometen mucho, pero también demandan prudencia, no te fíes de nada ni de nadie. Si tienes un problema, recurre a tus amigos, ellos no te fallarán. En el plano amoroso, vas a tomar decisiones importantes que darán vuelta tu vida. Es un gran momento para hacer ese viaje que tanto quieres. No es momento de decir tus planes, no hasta que no sean certeros. Invierte un buen dinero en tu imagen, te vas a ver realmente bien. Cuida tu salud, algo va a pasarte y la valorarás más luego.

Tauro

Vas a progresar económicamente, ya te tocaba. Si quieres tener más tiempo libre intenta hacer todas las cosas en tiempo y forma, te aliviarás mucho. No está la situación como para hacer grandes inversiones, se consciente. En el plano del amor, vas a tener muchísimas novedades, mantente alerta. Hay tensión en tu entorno familiar, no te involucres, son temas que no te competen en esta ocasión. Estás muy bien físicamente, tanto que harás deporte y atraerás a más personas a realizarlo contigo, sigue así. Estás en un momento de mucha positividad en la vida, aprovecha ese ánimo. Si has aumentado de peso puedes acudir a un profesional de la nutrición.

Géminis

Tus expectativas laborales cambian drásticamente, para bien. Es tiempo de dejar de gastar, es impresionante como está tu tarjeta, vas a lamentarlo si no lo haces. Si empiezas a salir más tu vida social se reactivará y la pasarás muy bien. Sal y diviértete mucho. Estás en un momento muy complaciente con tu pareja, disfruta del romanticismo. Si eres soltero aprovecha, pasas por un gran momento personal y estás más atractivo que nunca. Evita encerrarte, sal a dar un paseo y conecta con la naturaleza. Intenta relajarte y no te tomes tan en serio los asuntos insignificantes. Trata de dedicarte un momento para ti y tu relajación, te lo debes.

Cáncer

Podrías tener alguna discusión con tus jefes trata de evitarla. Esta semana te harán una propuesta laboral desde otro lado, quieres cambiar de trabajo, pero no hagas nada hasta que no sea seguro. Si está en la búsqueda de trabajo, esta semana tendrás noticias, no te desanimes. Es momento de distenderte y hacer lo que te gusta, lo mereces. En el amor estás en un gran momento, eres un rompecorazones, solo no juegues con los sentimientos ajenos, se claro y disfruta. Tienes que pensar más en ti y no tanto en los demás. Mantente activo, haz actividad física y te sentirás muy bien. El ambiente hogareño será tranquilo y relajante para ti este día, disfrútalo. No te sientes tan fuerte físicamente, pero estarás bien de ánimo y eso lo equilibrará.

Leo

Vas a participar de una celebración que te ayudará a traer dinero, aprovecha la situación, en ese evento conocerás personas importantes. En el trabajo estás sobrepasado, tus compañeros pueden ayudarte, solo debes dejar que lo hagan. Vas a ordenar todos tus planes y visualizarás el proyecto que tanto quieres, vas a acomódate a las adversidades. Te reencuentras con un viejo amigo y te traerá alegría. Estás un poco confundido e inseguro, pero eso es obra de los astros, ya pasará. Para mejorar tu salud, es necesario también ser optimista, intenta probar un cambio de actitud, puedes practicar yoga para lograrlo. Aprovecha bien tu tiempo libre y no te cargues con obligaciones de otros.

Virgo

Virgo, tendrás gastos con los que no habías contado, por suerte podrás afrontarlos. Alguien te propone un proyecto bastante bueno pero requiere mucha inversión y no es el momento para eso. Quieres que te reconozcan en el trabajo todo lo que has venido haciendo, ya vendrá esa recompensa. Piensa bien antes de invertir en algo nuevo. En el amor, es necesario que tengas los pies sobre la tierra, y te cuides de tus reaccione o podrías tener problemas. Llega un viaje por asuntos laborales, puede ser una oportunidad. Sigue tu instinto y vive tu vida como creas que es mejor no según la opinión de la gente. Tendrás algo de insomnio por las tensiones, debes procurar relajarte más. Tienes un buen estado de salud general pero non dejes de cuidarte.

Libra

No te fíes de las posibilidades económicas que tienes o puedes tener problemas. Es momento de aclarar temas de dinero en el trabajo. No es un día para pelear sino para discutir civilizadamente tus intereses. Un proyecto muy productivo se está alineando para vos, pero no apresures los tiempos o podrías arruinarlo. Un amigo va a necesitarte, apóyalo, es el que siempre valora lo que haces y está cuando lo necesitas. Vas a triunfar en el amor, pero debes ser paciente, las cosas pasan cuando deben, no cuando quieres. Si haces ejercicio o practicas algún deporte te vas a sentir muy bien, inténtalo. Estás bien, pero tiendes a agobiarte innecesariamente, no lo permitas. Vas a irte recuperando del cansancio de los últimos días, tendrás más energía. Vas a empezar a dormir mejor, ya lo necesitabas.

Escorpio

Estás excedido en el trabajo, puedes delegar un poco de responsabilidades. Vas a poder pedir ese préstamo que necesitas. Se avecinan cambios en el trabajo que serán buenos para vos. Las cosas en las que crees no avanzar, pronto se resolverán. Vuelve a ver a un familiar que quieres mucho. En el amor, asegúrate de ser tu quien tome las decisiones por iniciativa propia y no porque te presionen. Tus allegados no piensan igual que tú en muchos aspectos de tu vida, pero recuerda que es tu vida. No prestes atención a los comentarios negativos, no suman en nada. Estás muy bien de ánimo y el cansancio no hará mella en ti este día Necesitas relajarte y calmar un poco tus nervios, todo se acomdará.

Sagitario

Si planeas hacer negocios con alguien, deja todo por escrito, de forma legal, las personas a veces tienen malas intenciones. Cuida tus gastos no es momento de despilfarrar. Tu trabajo es muy inestable pero te harán otra propuesta laboral pronto. Vas a dar todo de vos para mejorar tu relación, las cosas se aclararán. Quieres hacer cambios en tu casa y necesitas muchas cosas, ve de a poco. Podrás hacer ese viaje que tanto vienes planeando. Si deseas bajar de peso, te hará bien hacer deporte, no quieras bajar todo en un día. Física y mentalmente te sentirás muy bien y con calma.

Capricornio

Deja que tus compañeros hagan su trabajo por sí solo o podrían sentirse incómodos por tus recomendaciones. Si trabajas de comerciante, no fíes nada, alguien quiere estafarte. Tienes la posibilidad de cambiar de empleo, analízalo. Queres salir de compras con tu familia, aprovecha y diviértete. Puedes tener algún problema por la familia, ten pacienciaTe aclararás sentimentalmente en cuestiones del amor. Físicamente estas bien, pero necesitas descansas un poco, desacelera. Deja de lado los nervios o lo lamentarás, intenta no comer tanta chatarra. Tu nivel de energía física aumentará si haces una vida más sana y ordenada.

Acuario

Tu economía no te dará para comprar una cosa que deseas, tendrás que esperar. Saldarás una cuenta pendiente con un amigo. Para solventar tu economía solo prioriza tus gastos. Te está yendo muy bien, no puedes quejarte. En el amor debes ser cato y no avasallar a la persona, tus impulsos pueden ser contraproducentes. Es necesario que no dramatices todo, la vida necesita paz y tú no la estas teniendo. Para lograr lo que quieres debes imponerte, la voluntad es una de las fuerzas más poderosas. Estás cansado y necesitas tranquilidad, prueba dormir más

Piscis

Puede que te ofrezcan un trabajo, analiza las posibilidades. No es momento de sacar créditos, no son seguros. En el amor tienes muy a flor de piel tus sentimientos y se asoman tus fantasías. Organiza mejor tu tiempo de estar con tu pareja y no dejes que lo interrumpan. Una amiga te va a decir una confesión que no debes divulgar. Intenta hacer comidas más ligeras y equilibradas, así te sentirás mejor. No dejes que los comentarios negativos te apaguen. A medida que pasen los días te sentirás mejor y mucho más activo, físicamente te encuentras bien y tienes la energía en un punto muy alto.