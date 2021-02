Horóscopo de hoy jueves 4 de febrero

Aries

Estás de suerte, los planetas se alinearon para ti y mejorará tu economía, si quieres seguir así, no hagas gastos innecesarios. En el trabajo, notarán tu compromiso y tendrás tu recompensa. . Es momento de invertir tu dinero en un proyecto serio, por eso no debes malgastarlo. Vas a relacionarte bien con personas de Aries y Sagitario. Tendrás que esforzarte un más para que bien. Es buen momento para mudarse si lo estás planeando. Estás bien de salud en general, mientras te cuides, te sentirás mejor. Intenta practicar la calma y tomarte descansos para ti, lo necesitas.

Tauro

Tu economía no está mal, solo necesitas positividad y las cosas cambiarán. Para quienes tienen un gran capital, es momento de invertir en alguna propiedad. Si piensas cambiar de trabajo, es buen momento pero analiza bien esas posibilidades. Si eres soltero, vas a conseguir todo lo que buscas con esa persona, gracias a tu insistencia, pero cuidado, no la agobies. Si estás en pareja, debes ser más cauto con lo que dices o tendrás malos entendidos. Estás muy bien físicamente y esa tendencia irá aumentando, solo necesitas relajarte y evitar tensiones en el cuello, visita a un masajista de ser necesario. Estarás de buen ánimo, así que aprovéchalo.

Géminis

Si te organizas mejor en tus gastos, todo se ordenará y podrás darte gustos. En el trabajo todo se acomoda, es como si el orden te invadiera y por fin tu día rindiera. Van a hacerte una propuesta laboral muy buena, no lo dudes y acéptala. En el amor es un excelente día para ti y tendrás muchas emociones nuevas. Mediante la intuición, llegarás lejos, hazle caso, ella siempre tiene razón. Si estás en pareja, necesitarás atención de él o ella, necesitas ser escuchado y comprendido, hazlo saber. Estás trabajando muchísimo y eso es bueno pero procura descansar y dormir al menos seis horas al día.

Cáncer

Estás con buena suerte Cáncer, te va a ir muy bien en las finanzas, solo sigue siendo responsable con los gastos. En lo laboral vas bien, puede que algo no salga como lo había planeado, pero recuerda que es solo momentáneo. Vas a frecuentar otros ambientes sociales y conocerás gente nueva, en buena hora. Un familiar te necesita y o ayudarás. Las discusiones tontas, no suman a tu vida, evítalas a toda costa y deja esa tendencia a problematizar todo, tu cabeza lo agradecerá. Estás bien de salud, tal vez alguna dolencia vieja te moleste, pero te recuperarás, solo no realices grandes esfuerzos físicos.

Leo

Estás con miles de ideas para aportar en tu trabajo, no te achiques, tus jefes las recibirán bien. Es momento de crecer en lo laboral y por eso debes dar todo de ti. En el trabajo un compañero te envidia, buscará sacarte de quicio, no se lo permitas, sólo ignóralo. Si estás en pareja, saldrán de la rutina y pasarán momentos muy divertidos. Si estás más tiempo con tu familia te sentirás mejor, te lo debes a ti mismo. Estarás pendiente de tus familiares y los ayudarás. Salir en bicicleta y conectar con la naturaleza te vendrá muy bien, trata de hacerlo. Tienes un excelente humor y ánimo, quieres viajar y eso es bueno, hazlo en la medida de lo posible. Tu energía es tanta que te llevarás el mundo por delante, disfruta.

Virgo

No es momento de hacer una inversión muy grande, pero si lo que quieres comprar es tu casa, hazlo, las viviendas nunca son pérdidas y será una buena elección. En el trabajo te vas a pelear con alguien, evita enojarte y explotar, es lo que están buscando, no les des el gusto. Tienes posibilidades nuevas en el amor, se avecina una relación si es lo que estás buscando, depende solo de ti. El exceso de preocupaciones puede provocarte tensiones musculares, deja de preocuparte, no des importancia a lo que digan de tu persona, los que hablan mal de ti, no valen la pena. Te encuentras muy bien a nivel salud, es bueno que te cuides, aprovecha esa energía.

Libra

La calma y la organización van a ser tus mejores aliadas en el trabajo, no te agobies más porque podrás realizar todas las tareas y tu día rendirá. Piensa bien, puede que las decisiones que tomes, no resulten como pensabas, pero eso es normal, somos humanos y prendemos de los errores, no te lamentes, es experiencia. Respecto al amor, deberías replantearte cambios de ahora en adelante, sabes qué haces mal, así que manos a la obra. Estás en un momento de alta creatividad, sácale lustre y úsala en tu favor. Tu vida social está a mil, puedes conocer mucha gente, aprovéchalo. Recibirás un llamado de un amigo que está lejos y te pondrás feliz. Tu hogar te cobijará, será el lugar donde desconectes de todos los malos pensamientos, puedes redecorarlo o hasta incluso, “redecorarte” tu, necesitas un cambio de look.

Escorpio

Vienes esforzándote por mejorar tus finanzas y por fin esos esfuerzos dan resultados, estarás en un buen momento para hacer inversiones que darán frutos a corto plazo, analiza tus posibilidades. Las ideas de renovación que tengas en lo aboral, no te las guardes, cuéntaselas a tu jefe, puede que te asciendan por eso. Puedes tener complicaciones, y un amigo, te querrá ayudar, no rechaces su ayuda, él lo hace porque te quiere y porque sabe que tú harías lo mismo. Estás sacando cuentas y por fin puedes hacer un conteo de tus logros, una vez ordenado, podrá plantearte nuevos objetivos, ve por todo. Vas a descansar de una buena vez, necesitas una semana de vacaciones y te la darán, aunque no viajes, el hecho de desconectarte del mundo te hará muy bien.

Sagitario

Puede que estos días te surjan complicaciones económicas, cuida tus gastos para poder afrontarlas. En lo laboral vas muy bien, intenta comunicar tus ideas, tus jefes lo agradecerán y reconocerán ese esfuerzo. Quieres cambios en tu vida y estás buscando hacer cosas que no hiciste antes, hazlo, para eso estás vivo. En el amor vas a sentirte extraño, como nunca antes, pero esa sensación te va a agradar, disfruta. Puede que veas a alguien del pasado, mantente alerta. Tu familia no aprueba muchas cosas de ti, no discutas, quieren lo mejor para ti, solo que a veces lo mejor para ellos, no concuerda con tus intereses. Regularás las horas de sueño, la alimentación y tus actividades laborales, eso te llevará a una disminución de las tensiones que es muy necesaria en estos momentos.

Capricornio

Necesitas refrescar tus conocimientos, puedes hacer un curso de actualización sobre tu oficio, nunca viene mal. En el trabajo estás haciendo todo bien y lo sabes, así que deja de torturarte. Es necesario que dejes de consentirte todos los caprichos, ya eres adulto, empieza a ahorrar. Vas a redecorar tu casa y te fijarás en los pequeños detalles, te quedará muy bien y sentirás alegría por los resultados. Es un gran momento de crecimiento propio, vas a lograr todo lo que te propongas. Vivirás cambios rotundos en el amor, ya sea para quienes están en pareja, como para los solteros. Estos días estará muy positivo y será lo mejor para tu salud. El ejercicio te vendrá muy bien, inténtalo.

Acuario

Es momento de realizar esos proyectos propios que tenías guardados. En el trabajo viene una etapa de paz y tranquilidad que te dejará concentrarte en otras cosas. Vas a pedirle ayuda a alguien, esa persona te dará consejos para el amor que valorarás mucho. Si estás en la búsqueda del amor, vas a tener éxito, no digas nada hasta no estar seguro. Si estás en pareja, ella y tu familia vana a apoyarte en todo, agradécelo. Es momento de cuidarte a vos mismo y tratar de mimarte un poco, ya te tocaba. Vas a gozar de buena salud, te sentirás muy bien y lo aprovecharás, mejorarás la resistencia de tu cuerpo y podrás hacer más actividades.

Piscis

Son momentos tensos en el trabajo con tus compañeros, algunos te provocarán para pelear, no sigas ese juego. Vas a tener una excelente propuesta labora, por favor analízala, sal de la zona de confort y acepta el desafío. Eres bueno, pero si fueras más organizado, serías brillantes, intenta mejorar eso. Llegan momento de calma en lo amoroso, pero una calma linda, la estabas esperando, compartirás rato con alguien muy especial, las inseguridades se esfuman. Puede que tengas problemas, son pequeños pero si necesitas desahogarte, hazlo con amigos. Cuida tu salud, con el confinamiento es bueno estar alerta, trata de ser consciente y cuidar de tu cuerpo.