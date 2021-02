Horóscopo de hoy: todas las novedades según tu signo

Aries

Trata de no gastar dinero demás, esa actitud te puede dar muchos dolores de cabeza. Puede que te hagan una nueva oferta laboral, analízala, puede que te convenga. Soluciona los temas de pareja si no quieres malos entendidos. Es un buen momento para compartir un viaje y aventuras con amigos, de eso aprenderás y crecerás. Necesitas descanso, dormir más y relajarte, el estrés te desanime, pero si lo controlas, no habrá mayores problemas. Cuida tu salud, eres algo vago, pero es necesario que practiques algún deporte. Para la tranquilidad de tu mente, trata de ver las cosas con más calma.

Tauro

Vas a mejorar en lo económico rápidamente, pero eso solo ocurrirá si te asesoras con un profesional en economía, tú solo no podrás. Se vienen propuestas laborales, es bueno tenerlas en cuenta. Si eres claro con tus compañeros de trabajo, trabajaran mucho mejor como equipo. Es un buen día para compartir con tus amigos, lo necesitas. En cuestiones sentimentales, no le digas a tu pareja tus dudas, si no quiere que las cosas empeores, pero si quieres ser sincero, hazlo y acepta las consecuencias. Haz ejercicios para olvidarte de tus problemas un poco, el deporte nunca es malo. El descanso es el mejor amigo del cuerpo, por favor no lo dejes en un segundo plano, no será bueno. Para buscar soluciones es bueno que reflexiones en soledad.

Géminis

Quieres hacer una inversión en un inmueble, la recomendación es que esperes, no es el mejor momento, pero en caso de hacerla, asesórate con algún profesional. En el trabajo, podrás con todo, pero necesitas ser organizado. Si estás solteros, vivirás muchas experiencias antes de encontrar una pareja. Si estás en pareja, sé sincero, esas contradicciones confunden a quien está a tu lado. Si alguien te pide un favor que no te agrada, hazlo saber y no dejes que te manipulen. Deja el consumo de alcohol y grasa, no son nada buenos. Estás muy dinámico, tienes mucha energía y la aprovecharás al máximo, se cauto para no agobiarte con actividades.

Cáncer

No es momento de despilfarrar, quieres comenzar un proyecto pero para eso debes ahorrar y mucho, sabes que puedes, solo organízate y hazlo. Quieres estar en paz con tu pareja y darás todo por lograrlo, si tienen roces, no te entristezcas, es normal, ya te darás cuenta que todas las parejas los tienen. Si eres soltero sal mucho, cualquier evento importante puede ser un lugar para conocer gente. Cuida mucho tu imagen y tu físico, lo necesitas. Recuperarás esa energía y entusiasmo que te caracterizan, te sentirás bien y con ánimos para hacer todo, aprovéchalo

Leo

No te fíes de tus intuiciones Leo, en el plano económico pueden resultar fallidas. Vas a enfrentarte a situaciones laborales que no te gustarán, debes aguantar porque te interesa conservar el trabajo. No te ilusiones mucho hasta que no veas la viabilidad de tus proyectos. Tendrás que tomar decisiones laborales o económicas y serán positivas. Tendrás que hacer algo que no quieres para evitar conflictos, pero te conviene. El panorama en el amor no va a ser nada malo, sino más bien al revés. Ten cuidado con las personas que conozcas este día, no te fíes mucho. Si no tienes pareja, debes buscarla en eventos artísticos o culturales. El relax que te proporciona tu tiempo libre te vendrá estupendamente. Los astros dicen que necesitas cuidarte un poco más para que no tengas altibajos en la salud. Estarás muy bien, con energía y con mucha resistencia, no podrás parar.

Virgo

Las tareas del hogar serán un cable a tierra. Limpiando canalizarás tus pensamientos. Quieres hacer una inversión, pero lo mejor será esperar. Si te atrasas en algunos asuntos, no desesperes, pronto te acomodarás. En el amor es necesario a veces ser cauto, ordenarse y enfrentar las cosas de a una. Pero no te duermas, y da ese paso, no querrás que se aburran y se vayan. Si tienes pareja, es un gran momento, se están entendiendo. Si eres soltero, pide consejo a tus amigos, pero a varios, siempre es bueno tener varias campanas. Te vas a preocupar por tu salud, no será ningún problema grave, pero te mantendrás alerta. Sigue cuidándote y todo marchará sobre ruedas.

Libra

En el trabajo debes ser claro, habla con tus jefes y pide ayuda si es necesario, estás algo corto de tiempo. . Si quieres invertir en un proyecto, este es un buen momento, arriésgate. En el amor concretarás algo, pero serás realista, nada de andar por las nubes. Vas a ayudar a un amigo que lo necesita. Debes tratar tus problemas con tranquilidad y todo saldrá bien. Estarás muy activo, con mucha energía y dinamismo. Es posible que te acerques a cumplir un sueño estos días, disfrútalo, ya te tocaba.

Escorpio

Si quieres concretar tu proyecto, deberás dejar de gastar para poder invertir. Vas a tener un ingreso extra que va a alivianarte el panorama. En el trabajo tienes problemas, pero no durarán mucho, tómalo con calma. Si no te quieres quedar solo, debes ser más diplomático con tu pareja. Es un gran día para las relaciones familiares. Asiste a sitios que te gustas, enriquecerán tu alma. Cuida tu físico, si no te cuidas tú, nadie lo hará. Las preocupaciones excesivas te van a dañar la salud, deja de lado ese estrés e intenta controlar lo que piensas. Haz deporte y hasta tu ánimo mejorará

Sagitario

No hables de más en el trabajo e intenta hacer todo, no dejes cosas para después o se complicará. Si estás buscando trabajo, alguien te ayudará a conseguirlo, se agradecido. La relación con tus familiares estará algo caldeada, pon paños fríos. Tu vida sentimental dará un giro, todo se va a dar como quieres, disfrútalo. El estrés es un gran enemigo por favor trata de controlarlo, la meditación ayudará a ordenar tus comidas, es sinónimo de ordenar tu vida, inténtalo. Hacer actividad física será tu mejor arma antiestrés, tenlo en cuenta.

Capricornio

Sabes que quieres emprender por tu cuenta hace tiempo, te va a costar mucho, pero lo que cuesta vale el doble, no desistas. Deja de permitir que tus compañeros de trabajo te usen en su beneficio. Si estás pasando por una relación amorosa complicada, no la dejes así, soluciónala o sal de ella. Ojo con lo que dices, la gente a veces entiende otra cosa. Vas a ayudar a un amigo en problemas. Si eres soltero, tendrás mucha actividad amorosa, disfrútalo. Tienes mucha energía para gastar, intenta canalizarla. Cuídate de la temperatura, los cambios bruscos pueden ser perjudiciales.

Acuario

Estás con suerte para el juego, si quieres apostar hazlo pero se cauto. El trabajo se torna un desafío para ti y todo lo que traiga un reto, te animará. Podrás ahorrar este mes y si eres ordenado, hasta te podrás dar un gusto. Un amigo abusa de tu confianza, es alguien que nunca agradece, deja de ponerlo primero. En el amor, estás un poco expuesto, cuídate de alguien, que, aunque sin intención, podría herirte. Te sentirás débil de salud, pero solo porque estás más preceptivo y eso te afecta. Vas a tener energía de sobra para lidiar con todo, por eso sería bueno que separes un rato de tu tiempo para dedicártelo a ti mismo y relajarte.

Piscis

Puede que te propongan un cambio de trabajo, pero analízalo, tal vez no te convenga, estás en un momento en el que te llevarás bien con tus compañeros y no querrás perder eso. Si pensabas en hacer un gran gasto, tal vez este sea el momento. Dudas de tu relación, piensas que algo va mal, pero te equivocas. Los planetas se alinearon para i en el amor. Tienes que poner orden a tu vida, ver las cosas más en claro y ser mucho más positivo. Si sales al aire libre, te sentirás mucho mejor. Es necesario que cambies tus hábitos alimenticios, intenta mejorarlos o lo lamentarás. Practica un deporte, elige uno que te guste y hazlo por placer no obligado.