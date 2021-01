Reabre sus puertas el Museo Histórico Regional P. Meinrado Hux

El Museo Histórico Regional P. Meinrado Hux presenta, a partir de mañana 1 de febrero, su nueva propuesta museográfica, en ocasión del centenario del nacimiento del P. Meinrado Hux, uno de los fundadores del Monasterio Benedictino Santa María de Los Toldos y protagonista ineludible de la historiografía de la provincia de Buenos Aires.

Con la renovación total de las salas de exhibición se inicia el programa anual que el Museo tiene previsto para celebrar el Año Hux. La muestra, curada por Fernando Cocchi, con la colaboración de la antropóloga Ingrid de Jong y el Dr. Jorge Herce, está organizada en cuatro unidades temáticas.

Se podrá visitar de lunes a viernes, de 8 a 12:30, y las visitas guiadas serán a las 11, con un tiempo estimado de 40 minutos

Historia y ejes temáticos

A lo largo del recorrido, la exposición ofrece una mirada renovada sobre el pasado de la ciudad de Los Toldos durante el período de fronteras entre el Estado argentino y los territorios indígenas en la década de 1870, donde la tribu de Ignacio Coliqueo tuvo un protagonismo central. En un segundo momento se verá la compleja trama social que cobraba vida en los últimos años de la década de 1860.

Los primeros asentamientos indígenas junto a los fuertes y fortines militares habían atraído a numerosos criollos que, sumados a campesinos, estancieros y un contingente en aumento de migrantes extranjeros y de las provincias del interior llegaban para emplearse en tareas rurales. El tercer núcleo reúne una serie de documentos, registros fotográficos y objetos personales que da cuenta de los pasos que condujeron a la fundación de la ciudad de Los Toldos. Aquí cobra especial interés Electo Urquizo: comerciante, escritor y figura clave en la consolidación del nuevo poblado.

También se podrá recorrer la sala dedicada a la fundación del Monasterio Benedictino Santa María de Los Todos: en 1948, la Abadía Benedictina de Einsideln, Suiza, envió a un grupo de monjes a la Argentina con la tarea de fundar un nuevo monasterio, entre ellos, el P. Meinrado Hux.

La selección de piezas y objetos que se exhibirán provienen del Fondo, Colección y Hemeroteca del archivo Hux, integrada por materiales fotográficos, correspondencias, documentación, planos y mapas, piezas textiles, ornamentos, joyería y platería. La obra de Meinrado Hux tiene un lugar de importancia en la tradición historiográfica bonaerense.

Puesta en valor del Museo

En diálogo con Democracia, el director del Museo Histórico Regional P. Meinrado Hux, Fernando Cocchi, dijo que “el proceso de puesta en valor podemos situarlo en 2018, con la edición del ‘Cuadro de clasificación e inventario analítico’ del Archivo, Fondo y Hemeroteca Hux, quien lo fue construyendo desde su llegada a Los Toldos en 1948. Y agregó que “ese cuadro de clasificación, que fue editado por la editorial de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, fue revisado por la antropóloga Ingrid de Jong y el Dr. Jorge Herce, entre otros antropólogos que trabajaron en el archivo tal cual lo había dejado Meinrado, y lograron un documento fundamental para acceder a todo ese material que hoy en día el Museo, con su propuesta de reorganización y rediseño de la sala, intenta poner en circulación y se sitúa como promotor de lo que tiene que ver con la historiografía bonaerense”.

“El proceso de puesta en valor del museo surgió también a partir de un diagnóstico en el que pudimos constatar cierta falencia a la hora de recorrer la sala de exhibición, pudimos determinar nuevas áreas de interés, nuevos temas, unidades temáticas que tienen que ver con la consolidación de la ciudad de Los Toldos, el proceso de fundación, la época de las fronteras entre el territorio argentino e indígena. Es decir, esta nueva muestra tiene una matriz que está anclada en los trabajos historiográficos de Meinrado Hux: temas vinculados a política indígena, historia local y regional”, señaló Cocchi.

El público visitante

“Mayormente, el público que llega al Monasterio tiene un interés espiritual pero, al conocer el Museo, es rápida la conexión con todos estos tesoros de la historia local y regional, sobre todo con un período fundamental de la consolidación del Estado argentino y que tiene que ver con la sociedad de frontera en la década de 1870. Digamos que a fines de la década del 60 la frontera entre el Estado argentino y los territorios indígenas era una línea imaginaria, tenía muchas de las actuales localidades del centro sur de la provincia de Buenos Aires: Junín, Bragado, 25 de Mayo, Azul, entre ellas, Los Toldos”, explicó el director del Museo.

Por otro lado, Cocchi agregó que “el visitante que llega al Museo Hux se va a encontrar con un caudal muy importante de información que tiene que ver con este período tan central de la historia de muchas localidades bonaerenses. También con elementos de la ciudad de Los Toldos, con la construcción de la ciudad como el nuevo poblado, y se destaca por supuesto la figura de Electo Urquizo que, además de ser el fundador de Los Toldos, fue un escritor. Es un dato muy importante y, por lo general, mucha gente se entera y se va fascinada con la idea de tener un fundador vinculado a la escritura, la literatura y el comercio”.

Las expectativas

“Estamos muy entusiasmados con la reapertura porque, generalmente, el Museo intenta proponer una mirada renovada sobre todos estos temas que Meinrado, a lo largo de su vida, fue trabajando. El pasado no se puede cambiar, pero sí se le pueden hacer nuevas preguntas que nos revelen nuevas miradas acerca de toda esa trayectoria histórica”, dijo Fernando Cocchi y añadió: “Este año, que festejamos los 100 años de su nacimiento, el Museo tiene un montón de actividades que tienen que ver con acercarle a la comunidad no solo la nueva propuesta museográfica, sino la invitación para que sean partícipes activos de lo que sucede en el museo. Entendemos que un museo abierto es un lugar sumamente importante en la comunidad porque es el lugar en el que todas las preguntas que no pueden ser respondidas tal vez generen un nuevo acercamiento, aproximación, mirada, acerca de nuestra propia historia”.