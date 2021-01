CABA ya vive la nueva realidad de la “Coparticipación ajustada” y recibe la mitad de lo que se le da a Tucumán

La Ciudad de Buenos Aires recibió en enero $5.146,9 millones en concepto de Coparticipación Federal de Impuestos y de esa manera pasó a ser el decimoséptimo distrito del país en cuanto a los recursos transferidos por el Estado nacional por ese régimen, luego del recorte dispuesto a través de la ley 27.606 que retrotrae sus aportes a los vigentes hasta 2015.

De esta forma, el distrito gobernado por Horacio Rodríguez Larreta fue superado en el orden de recursos transferidos por Chaco, Entre Ríos, Tucumán, Mendoza, Santiago del Estero, Salta, Corrientes, Formosa, San Juan, Misiones, Jujuy, Catamarca y Río Negro, provincias a las que superaba hasta el 31 de diciembre.

La información surge del último reporte de la Comisión Federal de Impuestos (CFI), que diariamente da a conocer la distribución de recursos transferidos de manera automática por la Nación a los 24 distritos, entre los que la Coparticipación Federal es el más significativo.

Asimismo, es coincidente con la convocatoria que realizó el ministro de Economía, Martín Guzmán, a Rodríguez Larreta para intentar llegar a un acuerdo acerca del porcentaje a conceder a la ciudad.

La ley establece un plazo de 60 días a partir del 10 de diciembre, día de su sanción legislativa, para discutir y arribar a un acuerdo sobre el “Convenio de Transferencia Progresiva a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de Facultades y Funciones de Seguridad en Todas las Materias No Federales Ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires". Ese plazo vence el 8 de febrero y si no se llega a un acuerdo, la reducción de los recursos transferidos -que ya está en vigencia- quedará establecida en forma definitiva.

Todo hace suponer que no habrá un acuerdo, si se tiene en cuenta que el jefe de Gobierno no fue a la primera convocatoria, no estaría dispuesto a concurrir a la segunda y ya anunció formalmente su decisión de dirimir la cuestión ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La Ciudad de Buenos Aires cuenta con aproximadamente el 6,5% del total de la población de la Argentina y aporta alrededor del 15% del Producto Interno Bruto, pero el nuevo esquema de distribución de recursos coparticipables le asigna un 2,38%, inferior al 5,70% que percibió hasta septiembre de 2019.

Si bien la nueva ley establece un 1,40% de la Coparticipación para la ciudad, ese porcentaje no se calcula de la misma manera que las 23 provincias, sino directamente de la distribución primaria correspondiente a la Nación, razón por la que ese 1,40% es equivalente al 2,38% si se lo computa en relación con el resto de los distritos.

A partir del año en curso, los recursos destinados a CABA por Coparticipación serían equivalentes al doble de lo que se le otorga a Tierra del Fuego, la mitad de lo que se le asigna a Chaco, Entre Ríos o Tucumán y nueve veces menos que lo percibido por la provincia de Buenos Aires.

El tratamiento que recibe la Ciudad de Buenos Aires dentro del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos es diferente al del resto del país debido a que cuando se sancionó la ley 23.548, en enero de 1988, la entonces Capital Federal no contaba aún con autonomía, al igual que el Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

La ley establece dos instancias en el reparto de recursos: la distribución primaria, que indica los porcentajes asignados a la Nación y a todas las provincias, y la secundaria, que dentro de estas últimas precisa cuánto le corresponde a cada una.

Tierra del Fuego alcanzó la autonomía en 1991 y la Ciudad de Buenos Aires en 1996, pero su tratamiento en cuando a la asignación de recursos coparticipables no fue el mismo: Tierra del Fuego pasó a formar parte del lote de provincias dentro de la distribución secundaria, pero el porcentaje de CABA no se tomó de esa masa sino de la correspondiente a la Nación en la distribución primaria.

Por tal razón, los porcentajes asignados a CABA deben ser recalculados si se los quiere comparar con el de cada una de las 23 provincias.

El 3,50% vigente hasta el 15 de septiembre del año pasado es equivalente al 5,70%, el 2,32% dispuesto desde entonces y hasta el 31 de diciembre representó en los hechos un 3,78% y finalmente el 1,40% que volvió a regir el 1° de enero es en realidad un 2,38%.

Los porcentajes asignados a CABA, a diferencia de los correspondientes a las provincias, pudieron ser modificados cuatro veces en los últimos cinco años por que no forman parte de la ley 23.548 sino que se los dispuso por decreto, precisamente por la ya señalada declaración de autonomía posterior a la sanción de la Coparticipación.

Ese status cambió con la aplicación de la nueva asignación por ley, pero aún subsisten las diferencias: la Coparticipación establecida en 1988 es una ley convenio y para su modificación se requiere el acuerdo unánime de las 25 partes (la Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires) y la adhesión de las 24 legislaturas, trámite que no es necesario en el caso de querer modificar la ley 27.606.