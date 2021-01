Horóscopo de hoy: todas las predicciones del día según tu signo zodiacal

Aries

No te agobies con trabajos que no te corresponden, o te estresarás. En lo económico estás bien, pero es necesario que empieces a administrarte mejor para evitar problemas. Tu tolerancia está bajo cero, intenta calmarte no todos vemos las cosas igual. Será buen día para salir y ver gente nueva. Tienes una entrega de algo importante, resuelve eso. En el amor tendrás muchas oportunidades, aprovéchalas. La energía se recarga con vida sana, intenta ordenar eso. Si haces deporte te sentirás mucho mejor, y es muy necesario que te relajes al menos una hora al día.

Tauro

Se acerca una oferta de negocio muy grande, se inteligente y confía en tus habilidades te irá bien. Tus ideas en el trabajo, serán aceptadas, pero debes ser paciente, podrás hacer las cosas, pero en su debido momento, sin avasallar a nadie. Te llega una noticia muy buena de un familiar, eso te alegrará. Si las cosas no se dan cono quieres, no te enojes acepta que no todos llevamos el mismo ritma y a tu pareja y amigos les está costando comprenderte. Estas bien de salud pero siempre es bueno cuidarse, no abandones el ejercicio y para el estrés sería bueno que medites.

Géminis

En el trabajo, mantente con bajo perfil, podrías tener un enemigo que te envidia. Si necesitas dinero, puedes obtener un crédito. Alguien cercano a ti, te admira en secreto, despierta. Los problemas que te surjan los resolverás con seriedad. El viaje que llevas planeando se dará, solo necesitas un poco más de dinero. Tus amigos están para aconsejarte y lo harán muy bien, escúchalos. Tus ganas de salir de la rutina y hacer cosas nuevas harán que revivas tu relación. Estas durmiendo mal, cuídate, el cansancio no es buen compañero.

Cáncer

Tendrás problemas laborales cotidianos, y los resolverás bien. Vas a lograr todo lo que te propongas en la medida que te organices. Es momento para conocer lugares nuevos, un viaje no vendría nada mal, piénsalo. Si estás en pareja, todo va a fluir mejor. Si estas soltero, saldrás en busca del amor. Desbordas energía, eso es bueno para tu salud, pero intenta canalizarla de algún modo. Si estás más en contacto con la naturaleza, te sentirás mejor. Una visita al masajista no vendía mal, cuida tu espalda.

Leo

En el trabajo estás muy bien, si te mantienes así no habrá mayores dificultades que te sorprenda. Debes cuidar más tus gastos, si pensabas hacer una inversión, este no es el momento oportuno. Ayudarás a alguien de la familia. Si estás en pareja, no se están entendiendo, no eres claro y vas con rodeos, sé sincero. La actitud y decisión serán determinantes esta semana, lústralas. Estás bien de salud pero no te descuides, para el insomnio que traes prueba con cenar menos. Caminar te ayudará a canalizar energías.

Virgo

Tu economía funcionará de maravillas, vas a poder invertir en lo que quieras. Es el momento para dejar de postergar ese emprendimiento que tenías guardado y concretarlo, hazlo. Si estás soltero, te llegará una sorpresa en el amor que te hará muy bien. Pero piensa que es lo que quieres para no lastimar a nadie y luego actúa. Estás con la energía al cien, no dejes que nadie cambie eso. Tu estilo acelerado de vida podría hacerte mal, trata de bajar un cambio. Ordena tus horarios, duerme mejor y mímate más, será bueno para tu salud.

Libra

Es momento de buscar trabajo, los astros están de tu lado y te irá muy bien. Te van a devolver un dinero que crías perdido y eso alivianará tu economía. Trabaja duro, se paciente y no te rindas, estás a punto de lograr tus metas no dejes que nada lo impida. En el plano amoroso, estarás genial este día, puede que conozcas a alguien nuevo que te renueve la ilusión. Para que todo funcione, deberás ordenar tus tiempos, pero si se quiere se puede. Es buen momento para viajar y relajarte. Tienes una gran energía y seguirá así en tanto la cuides. Trata de cuidar tu garganta, no tomes frío. Estás con ganas de moverte y nada te lo impedirá, haz deporte.

Escorpio

Quieres que las cosas te salgan a tu manera en lo laboral, podrás lograrlo con pequeños cambios, pero se cauto y no hagas idioteces, o lo arruinarás. Si estás buscando trabajo, es momento de intensificar esa búsqueda, va a encontrar algo muy bueno. En el amor habrá monotonía, te aburrirás, pero luego esto cambiará. Estás en un gran momento sentimental, un libriano te ronda, debes estar atento. Organiza mejor tus tiempos o no llegarás con tus quehaceres. Dedica tiempo a tu estética, la imagen es muy importante, estás bien de salud, pero debes seguir cuidándote.

Sagitario

En este momento, estás de suerte con el dinero, no te faltará, pero es el momento de ahorrar, para no tener que pasar malos ratos en el futuro. En lo laboral, vas bien, pero debes priorizar algunas tareas sobre otras. Puede que quieras comenzar un emprendimiento, hazlo solo si estás seguro, no es momento de delirios. Pedirás un consejo y llegará en el momento justo. Puede que conozcas a alguien especial, ya sea amistad o relación, atento. Te sientes muy fuerte, pero debes dejar de lado el sedentarismo, no lo nota pero es algo tóxico para tu cuerpo. Para relajar tensiones puedes acudir a la música.

Capricornio

Conocerás nuevos compañeros de trabajo. En lo laboral no llega lo que tanto anhelabas, pero te harán una propuesta que si la organizas bien, podría ser hasta incluso mejor de la que querías. Es momento de ordenar todos tus sentimientos, sincérate. Si no callas lo que sientes, todo te irá mucho mejor. Es un buen momento para hacer sociales, conocerás gente nueva y te agradará. Si estás en pareja, todo marchará sobre ruedas, la miel del amor, hará que te olvides de algunos problemas, procura no distraerte por eso o la pasarás mal. Es momento de relajarse, las tensiones te arruinarán, soluciona eso.

Acuario

Es momento de remontar tus finanzas, tu esfuerzo tendrá su recompensa. En lo laboral, te afianzas más, ya conoces tus tareas y las automatizas bien. Te harán una oferta laboral muy buena, tal vez no cambie mucho en lo económico pero sí en las tareas que te asignarán. Conocerás a alguien que se volverá importante para ti. Si estás en pareja saldrás con ella, sino te divertirás con amigos. Podrás con todas las actividades que te asignen. Estas bien de energía pero debes cuidarla para seguir así.

Piscis

En lo laboral, tienes suerte, todo marcha como debe. Para que eso siga así, no debes cambiar nada de lo que haces o lo arruinarás. Van a devolverte plata y te pondrá feliz eso. Tu familia depende mucho de ti, de tu energía y tiempo, no te estrese, escúchalos. Alguien de tu entorno se recuperará de un mal de salud. Es momento de salir a buscar gente nueva, las relaciones se te darán muy bien estos días. Encontrarás el equilibrio mejorando tu alimentación. Sal al aire libre, correr es un buen ejercicio aeróbico, puedes intentarlo.