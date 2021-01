Diferentes muestras expuestas en museos ya pueden ser apreciadas por el público

Javier Pironi, titular de la cartera de Cultura del Gobierno de Junín, manifestó que desde el 15 del corriente mes los museos locales volvieron a abrir sus puertas al público, como una manera de ir retomando la normalidad, lo más que se pueda, en un contexto de pandemia.

De acuerdo con lo dicho, en principio, la apertura del Museo Municipal de Arte (MUMA), en Roque Sáenz Peña 141, el Museo de Arte Contemporáneo Argentino (MACA), en Jorge Newbery 357, y el Museo Histórico, instalado en una casona ubicada en Jorge Newbery y Quintana, se realiza en un horario reducido y con implementación de los protocolos sanitarios correspondientes.

Al respecto, Pironi señaló que se trata de "retomar cierta normalidad, por lo cual la apertura en el MUMA y MACA tiene lugar los días miércoles, jueves, viernes y sábados, de 10 a 13, y con protocolos". El Museo Histórico abre jueves, viernes y sábados, en ese mismo horario.

"Con esta medida, lo que buscamos es comenzar a tratar de llevar adelante la actividad en los tres espacios culturales, ya que durante el 2020 solo pudimos hacer algunas muestras de manera virtual pero con los museos cerrados al público", remarcó.

Gimena Picchi, coordinadora de la Dirección de Cultura municipal, en diálogo con Democracia manifestó, respecto a la muestra de profesores y alumnos de la Escuela de Arte “Xul Solar” en el MUMA, que es la que generalmente a fin de año mostraba la producción anual de todas las carreras dictadas allí.

La coordinadora explicó que “como un sector del museo está en obra, haciéndose una sala patrimonial permanente, y como muchos de los alumnos de la escuela no son de Junín, nos mandaron sus obras de manera digital. Hicimos una única inauguración virtual en la Escuela de Arte. Armamos un video y lo inauguramos en vivo en octubre y ahora como pudimos abrir y la muestra estaba ya montada quisimos mostrarla”.

En esta exposición hay cerámicas, dibujos, pinturas, grabados, collage, video-arte y más. “La escuela de arte se caracteriza por tener mucha variedad en técnicas y en materiales. Hay muchas cátedras que son de experimentación. Es la muestra más ecléctica que tenemos en los museos porque hay mucha variedad y temáticas como retratos, paisajes, abstractos, etc.”, describió.

Las mujeres se expresan

Gimena Picchi contó que en el Museo de Arte Contemporáneo Argentino (MACA), a principios del año pasado, en marzo, desde Cultura habían organizado diferentes actividades en los museos por el Mes de la Mujer. “El 6 de marzo habíamos inaugurado la muestra ‘Contemporáneas argentinas’. Convocamos a artistas de Junín y de la zona, les propusimos que cada una realizara una obra para la muestra y eso es lo que está expuesto actualmente. Como prácticamente no se llegó a ver, la dejamos montada, ahora la pudimos abrir y está abierta al público”, explicó.

“Esta muestra es el espacio para que las mujeres artistas de Junín y la zona puedan mostrar su obra, básicamente esa era la consigna (en marzo de 2020). Es muy variada, hay pinturas, dibujos, instalaciones y cerámicas”, afirmó.

Las obras patrimoniales que se exponen pertenecen a: Leticia Passaglia, Florencia Melo, Natalì Elizabeth Perino, Rosángela Manzione, Mirta Rossetti, Hilda Mans, Silvia Goltzman, Cristina Bilbao, Amalia Bonholzer, Gabriela Caregnato, Liliana Golunbisky, Graciela Borthwick, Sabrina SilvestriMansilla y Mariana Allievi.

Artistas invitadas:María de los Ángeles Dos Santos, Gladyz González, Graciela Cianfagna, Cynthia Armendáriz, María Teresa Rodríguez, Silvia Ceres, Silvina Torviso, Carolina González, Ana Montenegro, María Laura Rozza, Rosana Guardia, Karina Elisei, Nora Del Barcos y Vanina Rodríguez.

Mates

En el Museo Histórico están las muestras permanentes del Ferrocarril y Fuerte Federación, desde el 15 de enero hay una exposición de la colección privada de mates perteneciente a Gustavo Tilot, un reconocido y querido locutor de nuestra ciudad, fallecido en el 2020, por lo cual su familia decidió donarla al municipio. Es así que, aproximadamente unos 200 mates, están expuestos en el Museo ubicado en Newbery y Quintana.

Museo Paleontológico

Lamentablemente no está abierto el Museo Paleontológico del Parque Natural Laguna de Gómez. Según lo expuesto por Picchi, restaban hacer alguno trabajos que ya se han retomado la semana última, por lo cual la idea es abrirlo en marzo.

Uno de los inconvenientes fue que algunos empleados estuvieron aislados por Covid y no se pudieron completar los trabajos.

Gimena Picchi adelantó que como la mayor parte de lo programado para el 2020 en los museos de arte no se pudo hacer, se llevará a cabo en el 2021.