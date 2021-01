Las compañías alimenticias están en contra de los precios máximos

El titular de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), Daniel Funes de Rioja, insistió este sábado en que los costos del sector crecieron por encima de la suba de precios y ratificó su rechazó al programa Precios Máximos por entender que "no tiene ningún sentido".

"La Argentina es un país que no sólo puede producir para el país, sino exportar", indicó y criticó las expresiones que apuntan a la "maldición de la exportación de alimentos". En ese sentido, el también vicepresidente de la UIA apuntó: "Si no fuéramos exportadores, seríamos importadores y si no tenemos dólares, no sé qué comeríamos".

"Precios Cuidados es una política que compartimos, pero Precios Máximos no tiene ningún sentido", remarcó. El empresario criticó la continuidad del programa Precios Máximos y argumentó: "Nos congelaron los precios en marzo. Todo el proceso industrial desde marzo del 2020 está congelado y sólo ha tenido retoques, que van del 4 al 10 por ciento con un costo de vida que subió 36 por ciento".