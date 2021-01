Horóscopo de hoy: todas las predicciones del día según tu signo zodiacal

Aries

Vienes muy bien lo laboral, aprovéchalo! Es momento de pedir un aumento, te lo darán. Si eres soltero, podrás conciliar una relación. Si estas en pareja, la comunicación es fundamental para evitar peleas. También podría conocer a alguien importante hoy. Es un buen momento para lanzarte a la conquista. No estarás con la mejor energía pero la estarás recuperando, según pasen las horas, aliméntate mejor y lo solucionarás.

Tauro

Estás gastando demasiado en cosas sin sentido, contrólate, no es bueno derrochar. Si estás sin empleo, te va a llegar una propuesta, es un buen inicio, acéptala. Aunque a veces te estreses, en tu empleo, el que tienes es muy bueno, cuídalo. Cuídate de una persona que solo busca beneficios de ti. En el amor, si estás en pareja, los celos son tóxicos, de ambas partes, dejen eso o lo lamentarán. Necesitas salir al aire libre y hacer ejercicio, tu cuerpo lo estas demandando. Es momento de visitar al dentista, un cheque no viene mal. Cuida tu espalda, la estas exigiendo mucho.

Géminis

Te ofrecerán un trabajo que te conviene, acéptalo. Te administra muy mal, intenta controlarte, no puedes hacer tantos gastos innecesarios, la plata no te alcanza, soluciónalo administrándote, mejor. Si tienes amigos libra o acuario, te llevaras muy bien estos días. Para el amor estás en un momento propicio, sal a la conquista. Si estás en pareja, ella te está necesitando mucho, cuídala, te lo agradecerá. Evita situaciones estresantes, no te convienen. Estás en un buen momento emocional, te sentirás bien. Un viaje ayudará con el estrés.

Cáncer

Evita gastar de más, el dinero no te alcanza solo porque te administras mal. No busques soluciones en el juego, perderás dinero. Mejor hazte un cambio de look, tu imagen lo necesita y te servirá en tu autoestima. En el trabajo, solo necesitas organización y lograrás tus metas. Un amigo tuyo te está usando, no lo dejes. Evita discutir con tu familia. Tendrás problemas en tus relaciones amorosas, pero podrás solucionarlos. Mejora tu dienta y hábitos de ejercicio. Visita al masajista, debes solucionar contracturas.

Leo

Recibirás un alivio económico y te pondrás feliz. Cuida tu trabajo, vas bien pero las tensiones con algún compañero podrían complicarte las cosas. Necesitas organizarte mejor y lograrás tus objetivos planeados. Debes ayudar a un familiar que lo necesita. Este día tendrás compatibilidad con personas de géminis para el amor. Concéntrate en tu día, no te distraigas. Los astros están a tu favor por eso te sentirás bien de salud. Puede que tengas un dolor de cabeza pero es por tu espalda, atiéndelo.

Virgo

Estás en un momento de equilibrio económico por eso derrochas, deja de hacerlo. Si no te controlas tendrás problemas más adelante de un tiempo. No necesitas ir de shopping. Por fin llega el respiro en lo laboral, lograrás algo que estabas intentando hace mucho. En el amor, tendrás discusiones, si eres atento, podrás evitarlas. Tendrás noticias de alguien del pasado, te alegrará saber de él. Busca sitios tranquilos, necesitas relajarte y evitar tensiones. Necesitas aislarte para estar mejor, si es así hazlo, la música es buena compañera, úsala. Haz cosas que te calmen o tranquilicen lo agradecerás.

Libra

Te atrasarás en un pago, pero será algo que pasará rápido. Es momento de que tomes decisiones y te responsabilices de ciertas cosas en tu trabajo, nadie lo hará por ti. Tendrás momentos de mucho estrés y tensión, trata de mantener el equilibrio. Estás en un buen momento en tu relación familiar libra, ellos te apoyarán en todo. Vas a acercarte más a alguien de tu familia, te hará bien. Si no dejas de ser cauteloso, no avanzarás en tus relaciones. Es momento de dar el primer paso en una relación. Deja los hábitos dañinos para ti. Intenta dormir más y se te irá la tensión que cargas, necesitas descanso. Sal al aire libre tu espíritu lo está pidiendo.

Escorpio

No es momento para hacer negocios solo, se prudente. No enfrentes a tus jefes, solo empeorarás las cosas, debes callarte. En lo económico estarás bien si no te arriesgas. Te reencontrarás con una persona que te hará reír y recuperar la alegría. Tendrás momentos agradables con tus amigos. Pueden hacer planes con tu pareja y salir de la rutina. Sal a tomar aire y te vas a sentí muy bien. Vienes arrastrando una molestia muscular, revísala. Si quieres arribar nuevos proyectos, es un buen momento para planearlos.

Sagitario

Tienes que estar muy atento en tu trabajo. Todo te costará el doble, pero esa iniciativa y concentración traerán su recompensa. Estás esperando una oferta laboral, esto tomará un poco más de tiempo. Si sientes que algo no anda bien en tu vida, deberás hacer cambios para solucionarlo. Estarás muy bien con tu familia y con tu pareja. Si estas conociendo a alguien, debes ser claro con lo que quieres o todo se arruinará. Debes cuidar más tus consumos cuando te alimentas fuera de tu casa, trata de llevarte comida fresca. El estrés te está jugando una mala pasada, debes relajarte.

Capricornio

En lo profesional, irás logrando las metas propuestas. En lo económico, te va mejor de lo que esperabas y es gracias a tus esfuerzos. Llegarás bien con tus gastos. No comentes cosas importantes delante de tu familia, no están en sincronía como para entenderlas. Deberás recuperar tu alegría y amor propio, cuando esto suceda, recuperarás tu luz en el amor. Te reencontrarás con un viejo amigo y te alegrará. Las obligaciones no te darán tiempo a nada y eso te estresa, tómalo con calma. Es una semana tranquila, llega la paz que te faltaba. Presta atención a lo que pide el cuerpo o lo lamentarás. Ver las cosas con optimismo te hará muy bien, inténtalo.

Acuario

En el trabajo, piensa bien antes de hablar y te ahorrarás problemas. Es momento de hacer gastos, pero lo invertirás de forma correcta, despreocúpate. Puedes comenzar ese proyecto que traes planeado. Tu economía es regular, por eso necesitas ahorrar más y evitar imprevistos. Estás muy sociable últimamente y eso le hace bien a tu ego. Deja de querer ayudar a todos, ocúpate de ti. Si estás en pareja, la comunicación arreglará cualquier conflicto. Si eres soltero, podrás conocer a alguien que se transformará en alguien importante para ti. Intenta mantener bueno hábitos, alimentarios y de ejercicios, lo agradecerás. Aunque te sientas bien no debes descuidarte.

Piscis

Estás disperso piscis, intenta concentrarte más en tu trabajo y las cosas empezarán a salir como quieres. Estás en un momento difícil en lo económico, si trabajas duro lo solucionarás. Evita los excesos económicos si no quieres tener conflictos repentinos. Los que tienen pareja, la tienen difícil, es necesario hablar las cosas si quieren solucionarlas, puede que te atraiga alguien más pero piensa bien en lo que harás, puedes arrepentirte. Si estás soltero, la intuición te ayudará hazle caso, podrías conocer a alguien estos días. Intenta hacer cosas que te gusten y llenen tu espíritu, una nueva actividad te vendrá bien. Tu casa será tu templo, allí podrás relajarte.