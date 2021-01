PYMES: Industriales pymes advierten que la decisión del Gobierno sobre despidos provocará "conflictos" en las empresas

El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, advirtió hoy que la extensión de la prohibición de despidos y de la doble indemnización va a generar "conflictos" en las pequeñas y medianas empresas.

"No estamos de acuerdo con prohibir despidos o pagar doble indemnización porque generan ciertos conflictos puertas adentro de las pymes. La solución no es esa, si no sostener la masa salarial", sostuvo el dirigente. En diálogo con la agencia NA, Rosato subrayó que "nuestra propuesta fue, desde un principio, no despedir, pero decir no a la doble indemnización y sí a sostener la masa salarial: eso significa que su una persona deja la empresa, se la reemplaza automáticamente por otra".

"Esa es nuestra propuesta. La solución pasa por sacar leyes que generen trabajo argentino, para que se potencie la generación de empleo", enfatizó el empresario. Y recordó que desde el empresariado pyme "estamos impulsando una nueva ley de Compre Argentino que pueda generar miles de puestos de trabajo"