Hoteleros y gastronómicos en crisis piden ayuda estatal

El presidente de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (AHRCC), Ariel Amoroso, advirtió este sábado que si el sector no recibe apoyo estatal al menos hasta mediados del año, habrá "quiebras muy abultadas".

El empresario calculó que en el segmento de bares y restaurantes "la pandemia se llevó el 15 por ciento del rubro". Respecto de los hoteles, indicó que "están cerrados hace diez meses". "No tienen demanda y no la van a tener por lo menos hasta julio o agosto, siendo optimistas. El 2021 ya está perdido", enfatizó Amoroso.

En ese sentido, aclaró: "No podemos saber cuántos no van a abrir más porque la hotelería está cerrada", aunque apuntó: "El último mes hubo 15 pedidos de baja a nuestra institución porque ya sabían que no iban a volver a abrir".