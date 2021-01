Desafortunado: Berni comparó a los jóvenes que veranean en la Costa con los soldados que combatieron en Malvinas

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, trazó hoy un paralelismo entre los jóvenes que veranean en la Costa Atlántica y quienes a la misma edad combatieron en la guerra de Malvinas, en tanto que advirtió que la policía no será "babysitter de nadie".

"Quiero dar un mensaje a los jóvenes. Soy de la generación del `62, muchos estuvimos cuatro meses en una trinchera, con un fusil al hombro, congelados, y a ninguno se le ocurría ir a bailar o protestar porque no podía salir", aseguró el funcionario en una conferencia de prensa.

En ese sentido, recordó que la generación de los soldados de Malvinas asumieron "la responsabilidad de velar por los intereses de la Patria", y destacó que "hoy la juventud tiene la oportunidad de velar por los intereses de los argentinos, asumir el compromiso de llevar la tranquilidad de que vamos a poder seguir con la temporada" de verano.

"Lo hacemos para cuidar el trabajo, la producción, la salud de los vecinos, por eso ojalá que (la juventud) se ponga a la cabeza de esta patriada", concluyó. Por otra parte, negó que la Policía bonaerense vaya a ponerse al frente del operativo de control del protocolo sanitario en la Costa Atlántica.

"No vinimos a la Costa con más de 6 mil, 7 mil hombres y mujeres, que estuvieron trabajando, exponiéndose a los lugares donde el coronavirus castigó fuerte, para hacer de babysitter y controlar lo que la responsabilidad social debe asumir", resaltó. En este sentido, confió en que "la responsabilidad social va a ir ascendiendo y podremos transitar este período vacacional con las fuerzas de seguridad encargándose de problemas de seguridad". Para Berni, "la sociedad debe ayudar al Estado a transitar estas vacaciones", en tanto que remarcó que "cada uno debe cumplir el rol que le compete".

Repudio opositor

Diputados nacionales de la UCR repudiaron hoy la comparación que el ministro de Seguridad bonaerense. La diputada Karina Banfi cargó contra el funcionario bonaerense y recordó que "en 1982 había dictadura" y "nadie tenía libertad para elegir". "Comparaciones desafortunadas la de este señor. ¿A los jóvenes hoy les piden obediencia militar?", preguntó la legisladora por la provincia de Buenos Aires en su cuenta de Twitter.

Por su parte, la diputada Josefina Mendoza bautizó a Berni como "Señor Show" y sostuvo que con sus declaraciones el funcionario bonaerense "le está faltando el respeto a los héroes de Malvinas y a los jóvenes argentinos". "¿Por qué no reconoce que en realidad el plan es que no hay plan? Como en todo. ¿O pensaban que con un spot se podía concientizar y bastaba? Un año para planificar tuvieron", se quejó. Con dureza, Fabio Quetglas comparó al titular de la cartera de Seguridad bonaerense con el ex represor y gobernador militar de las Islas Malvinas durante la guerra, Mario Benjamín Menéndez. "Berni es el Menéndez del COVID: pretende enfrentar un desafío con voluntarismo y épica. Se necesitan normas realistas: testear, rastrear y aislar, comunicación basada en responsabilidad y coherencia desde los lugares de decisión. No se trata de patriotismo, se trata de civilidad", consideró.

A la polémica se sumó también el ex secretario de Salud de Cambiemos Adolfo Rubinstein, quien a través de las redes sociales tildó de "lamentable" la comparación que hizo Berni. "En 1982 yo estaba haciendo la colimba, mientras el país era gobernado por una dictadura que violaba los Derechos Humanos. Más allá del valor de nuestros soldados en la gesta de Malvinas, la comparación que hace Berni es lamentable. ¡Los jóvenes son también víctimas y no victimarios en esta pandemia!", afirmó el ex funcionario macrista.