Elon Musk: “Vamos a tener tantas vacunas que no sabremos qué hacer con ellas”

En una entrevista en profundidad, el multimillonario Elon Musk habló con el periodista y empresario alemán Mathias Döpfner sobre la pandemia, sus planes con Tesla, SpaceX, la exploración espacial y su obsesión con Marte, donde quiere ser enterrado al morir, entre otros temas. El reportaje fue subido a Business Insider.

Musk tuvo COVID-19 y Döpfner le preguntó si había cambiado alguna de sus opiniones respecto del virus durante su propia infección. “No, honestamente”, señaló. Y luego, respecto de cómo transitarán desde Norteamérica y Europa el próximo verano con la vacunación agregó: “Vamos a tener tantas vacunas que no sabremos qué hacer con ellas. Tendremos más vacunas de las que posiblemente podamos usar”.

El crecimiento de

la energía

sustentable con Tesla

Tesla este año ha logrado tener un valor de mercado de más de USD 500.000 millones. De todas formas, Musk confesó: “El mercado de valores es algo extraño. Es como tener un maníaco depresivo que constantemente te dice cuánto vale tu empresa”. Aseguró también que seguirá trabajando de forma independiente, al pensar en grandes automotrices alemanas (con valores de mercado por debajo).

Sin embargo, señaló: “Pero podemos fabricar o licenciar parte de nuestra tecnología a empresas como BMW. Estamos tratando de ser lo más fieles posible a nuestro objetivo principal, que es acelerar el crecimiento de la energía sustentable”.

En este sentido ha explicado que, desde Tesla, pondrán a disposición las estaciones de carga para autos eléctricos SuperCharger para otras compañías. “Vamos a ofrecer licencias de piloto automático... Y también estamos dispuestos a otorgar licencias para ayudar a otras empresas a hacer lo correcto”, agregó.

Musk ha asegurado además que no está interesado en adquirir compañías tradicionales de autos. “Porque las empresas tienen su propia cultura. Quizás si una empresa nos dijera: ´por favor, estamos interesados en fusionarnos con Tesla´, eso sería considerado”, explicó.

Tiempo atrás, Tesla había intentado conformar una empresa en conjunto con Daimler y Toyota. “Sin embargo, descubrimos que el entusiasmo de nuestros socios no era lo suficientemente grande. Entonces, terminamos liquidando esas asociaciones y nos limitamos a construir nuestros propios autos. Creo que eso ha cambiado mucho”, confesó.

Es que Musk reconoce que hoy el mundo está más preparado para los autos eléctricos. “La gente quiere energía limpia. Esto realmente tiende a ser una actitud relacionada con la edad. Cuanto más joven es alguien, más se

preocupa por el medioambiente. Y así, a medida que pasa el tiempo, envejecen y luego se convierten en los tomadores de decisiones”, señaló.

El dueño de Tesla dijo además que quiere vender alrededor de 2.000 millones de autos y camiones en el mundo en 10 años. El empresario tiene el objetivo de sumar 1% de la flota de Tesla a la flota global cada año. “Así que serían unos 20 millones de vehículos al año”, dijo.

Como suele asegurar, Musk dijo que tiene la convicción de que la conducción autónoma será mucho más segura que un conductor humano. “Hoy conseguir una licencia de conducir es relativamente fácil, pero suele suceder que las personas chocan su automóvil, por diversas razones, porque están borrachos o distraídos. O hay muchos mensajes en el celular mientras conducen. Por lo tanto, el estándar para poder conducir su propio automóvil en el futuro, cuando la autonomía sea 10 veces más segura que la conducción humana, será mucho más estricto”.