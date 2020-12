Una nena de once años murió al caer un rayo en predio recreativo de Neuquén

Una niña de once años murió y otras personas resultaron heridas hoy como consecuencia de la caída de un rayo en un predio recreativo de la localidad de Plottier, en Neuquén.

El trágico hecho se registró alrededor de las 19:00 en el predio perteneciente al gremio de trabajadores estatales UPCN, situado en la zona de La Herradura, informaron fuentes policiales y medios locales. En horas de la tarde, un rayo cayó en un árbol y varias personas que se encontraban en el predio sufrieron consecuencias de distintas consideración por la onda expansiva.

La niña recibió lesiones graves y luego que paramédicos le realizaran maniobras de reanimación fue llevada al Hospital de Plottier, donde minutos después se confirmó su deceso. Además, una joven de 24 años, que según trascendió era tía de la menor fallecida, sufrió serias quemaduras en sus piernas y también fue hospitalizada. En el hecho tomó intervención la fiscal María Eugenia Titanti, que ordenó que se realice una autopsia en el cuerpo de la menor fallecida. El rayo antecedió una fuerte tormenta que afectó la zona, con abundante actividad eléctrica.

El comisario Rubén Escobar, coordinador de Seguridad en México, indicó que la niña fallecida no se encontraba con los padres, sino con otros familiares. También señaló, en declaraciones al canal de noticias TN, que la familia fue alcanzada por el rayo en el momento en el que se retiraba del predio, a pedido del personal del UPCN, que ya había advertido que se acercaba la inusual tormenta. Escobar señaló que se trató de "una tragedia imprevista, ya que no es normal este tipo de tormentas en esta zona, que es muy seca. No hay más de 250 milímetros de lluvia por año".