Una página te desafía a jugar piedra, papel o tijera contra un sistema de inteligencia artificial

El debate en torno al avance de las máquinas y el impacto que esto podría tener en nuestras vidas lleva varios años. ¿Podrá la inteligencia artificial lograr superar a los humanos en todos los aspectos de la vida? A medida que pasa el tiempo surgen innumerables ejemplos que dan cuenta del impacto de la automatización en varios ámbitos: desde la producción industrial hasta la medicina pasando por el entretenimiento.

La inteligencia artificial no solo ha mostrado que es capaz de acelerar los tiempos y proporcionar mayor efectividad en el cumplimiento de muchas tareas sino que también ha demostrado tener la capacidad de crear. La imaginación ya no es patrimonio exclusivo de los humanos, por así decirlo. Hay sistemas capaces de crear textos originales, componer canciones, diseñar y hasta programar.

De hecho, el lanzamiento del último modelo de lenguaje de OpenAI, que se llama GPT-3 sorprendió por la gran capacidad y ductilidad que tiene para hacer (casi) de todo. El sistema, que se nutrió con miles de millones de páginas web y libros, está compuesto por 175 mil millones de parámetros.

La inteligencia artificial también se puede usar con fines lúdicos. Y así, por ejemplo, se puede convertir en un contrincante invencible en el ajedrez o cualquier otro juego. ¿Por qué? Porque gracias a sus algoritmos es capaz de nutrirse de datos, procesarlos e inferir los movimientos que haremos. Los humanos somos bastante más predecibles de lo que nos gustaría creer. Al menos eso parece indicar esta nueva plataforma con la cual se puede jugar al clásico “piedra, papel o tijera” con una máquina.

Se trata de una página a la cual se puede acceder haciendo clic aquí, que fue desarrollada por Afiniti, una compañía especializada en el desarrollo de aplicaciones basadas en inteligencia artificial. Al entrar se verá una mano con aspecto humano, que representa al usuario que se suma a jugar y por el otro, un brazo robótico que será el sistema de inteligencia artificial que se pone en el papel de contrincante en este juego.

Debajo hay un tablero con tres botones. Cada uno indica un elemento diferente: piedra, papel y tijera. Debemos presionar en la tecla correspondiente a nuestra elección y así comienza el juego. Si se presiona en la leyenda que dice “See how the computer is thinking” (mira cómo está pensando la computadora). Se desplegará un texto donde la máquina explica que está estudiando nuestros movimientos en base a nuestros antecedentes. “Es muy probable que vuelvas a repetirte”, se lee.

En este sentido nos recuerda que los movimientos que hacemos son menos azarosos de lo que creemos y que para poder aprender a jugar bien basta con observar, registrar y sacar conclusiones. Algo que la máquina tiene capacidad de hacer sin fallar. Y cuanto más juguemos con ella más predecibles nos volveremos y por ende más fácil le resultará vencernos.