Aníbal Fernández: "Cristina puede decir lo que quiera porque siempre defendió los intereses del pueblo"

El titular de Yacimientos Carboníferos Fiscales, Aníbal Fernández, avaló hoy las expresiones críticas de la vicepresidenta Cristina Kirchner al gabinete nacional al sostener que ella "puede afirmar lo que está diciendo porque siempre defendió los intereses del pueblo".

Además, el ex jefe de Gabinete de Cristina Kirchner sentenció: "Siempre encontraremos en los principales medios que juegan para la derecha la vocación de propiciar una división para sacar ventajas" políticas. "Cristina puede decir lo que está diciendo porque vaya si hay alguien a quien no le pueden decir que no ha puesto el cuerpo para defender los intereses del pueblo", enfatizó el funcionario, quien indicó que la exmandataria "tiene 400 procesamientos, todos inventados".

En diálogo al programa "Caballero de día", que conduce Roberto Caballero por radio La990, Aníbal Fernández analizó el primer año del gobierno del Frente de Todos y defendió al Presidente de la Nación. "Con semejante destrozo al que nos sometieron (Mauricio) Macri y el coronavirus, Alberto (Fernández) sale airoso", puntualizó.