Se acerca el final del congelamiento de precios

La secretaria de Comercio Interior, Paula Español, aseguró que “el congelamiento de precios fue una medida excepcional” y que “tiene que dejar de existir”. Además, agregó que el congelamiento “no es el formato en el que trabaja la economía hoy. La batería de medidas para la pandemia fue en el marco de la excepcionalidad”.

Sin embargo comentó que dede el gobierno aseguran que en enero se producirá la renovación anual de “Precios Cuidados”, que incluirá 22 productos para celíacos. De esta manera, el gobierno planea liberar el programa de “Precios Máximos” reforzando “Precios Cuidados” que llega hasta 2.000 artículos, con el objetivo de que el consumidor pueda comprar una canasta básica completa dentro de ese plan. Se busca que los productos “cuidados” sean los más vendidos y así contener los demás bienes de cada categoría.

Para Español, 2020 fue difícil en materia de precios porque el país venía “de una inflación prácticamente del 54% en 2019. Sobre eso, nos llegó la situación de la pandemia por coronavirus que también dificultó la cosa”. Sin embargo, aseguró que el Estado viene “bajando fuertemente la inflación con respecto al año previo”. Además, agregó que “la pandemia generó problemas de falta de producción” y que “hay cuestiones que generan problemas en la cadena de producción y comercialización”.

“Hubo incrementos de costos porque hubo aumentos del tipo de cambio”, comentó Español. “La Argentina exporta lo que come. Es un eterno problema del país. Nosotros monitoreamos precios y abastecimiento. Tenemos que seguir garantizando el ingreso de los argentinos a mediano y largo plazo”. La cuarentena y la recesión de la economía contuvieron el nivel de precios. Pero no solo la recesión deprimió la demanda. Sectores de mayor poder adquisitivo consumieron menos y ahorraron más. Pero incluso con las tarifas congeladas y los programas, la inflación pasó de 1,5% en abril al 3,8% en octubre, con un índice de precios mayoristas que aumentó un 4,7% Si bien el Indec no dio a conocer los datos de noviembre, se calcula que la inflación minorista sería similar al 3,8%, como en octubre. Finalmente, Español aseguró que el gobierno está terminando de armar la reglamentación de la “ley de góndolas” que se demoró por la pandemia.