Mazamorra: una receta originaria que todos deberían probar

Un poquito de historia… La mazamorra es un postre de origen indígena está hecho a base de maíz, azúcar, agua y esencia de vainilla. La combinación más consumida en el país, es la mazamorra con leche. Cabe aclarar que este postre solo se consume en algunas provincias específicas de Argentina, no es un postre muy federal y no se suele comer en las provincias del centro al sur del país. Algunas personas, lesuman canela en polvo. No lleva más ingredientes.

En el norte es típico consumir mazamorra en las fechas patrias (sobre todo en cada 25 de mayo, fecha en la que se conmemora el establecimiento del Estado argentino, con su primer gobierno patrio, en 1810). La mazamorra era vendida en la época colonial, por vendedoras ambulantes afroargentinas, argentinas descendientes de esclavos africanos; en su mayoría negras, zambas y mulatas.

La mazamorra fue consumida en Argentina desde la época colonial, hasta principios del siglo XX. Pero más tarde, las grandes oleadas inmigratorias europeas, de finales del siglo XIX, trajeron consigo platos típicos de los inmigrantes, por eso, parte de la gastronomía típica argentina, se vio desplazada de su condición de plato popular conocido. Actualmente, muchos argentinos no comen mazamorra. Aun así, la mazamorra continúa siendo un plato muy habitual en gran parte del interior argentino, sobre todo en la región de Cuyo y en el Norte.

Les compartimos la receta para que prueben este histórico plato.

Receta

Ingredientes para 6 porciones:

1/2 kg maíz blanco

2 litros agua (puede reemplazarse por leche)

12 cdas azúcar

Canela en rama

1 cdta Bicarbonado de sodio

Esencia de vainilla c/N

2 litros leche (opcional)

Preparación:

1) Colocar el maíz en remojo la noche anterior a su preparación (10 horas).

2) Al día siguiente cambiarle el agua. Con agua limpia hacerlo hervir en una cacerola, en lo posible que sea de barro. Hervir durante dos horas aproximadamente en agua y/o la leche con la canela el bicarbonato, la esencia de vainilla y el azúcar. ¿De qué manera? Añadir agua caliente a medida que se evapore la que hierve. Cuando el maíz esté a medio cocer, agregar el bicarbonato. Dejar espesar revolviendo con una cuchara de madera, hasta que el maíz esté bien blando

3) Retirar la mazamorra, cuando los granos de maíz estén tiernos.

Servir caliente o frío con leche y azúcar. Puede mezclarse dulce o compota, miel o jalea de acuerdo al gusto