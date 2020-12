Pfizer inició los trámites para registrar su vacuna

El laboratorio estadounidense Pfizer presentó ayer la documentación para que se autorice el uso de su vacuna contra el coronavirus en el país, según informó ayer a la tarde la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).

A través de un comunicado, la Anmat detalló cuáles son “las vacunas para Sars-CoV-2 con documentación en proceso de presentación para su registro”.

De este modo, la vacuna de Pfizer se suma a las presentaciones ya realizadas por HLB Pharma Group, para la Sputnik V y la de Astra Zéneca, presentada bajo la denominación AZD-1222.

Al respecto, el ministro de Salud, Ginés González García, ratificó que ayer “se presentó en el Anmat Pfizer para autorizar la vacuna en la Argentina. Obviamente, está presentando la documentación de todos los estudios que se han hecho. Claro que si lo consiguieron en Inglaterra es que tienen toda la fase esta”.

“Es una buena noticia”, dijo el funcionario en radio y agregó que, “en general, todo lo que se está haciendo es una cuestión más rápida de la autorización por la situación pandémica”.

Consultado sobre los tiempos del trámite y controles científicos, el ministro explicó que “la demora depende de lo que presenten. Todas las agencias regulatorias tienen el mismo canon, las mismas exigencias, y son duras. Si se aprobó en el Reino Unido, tiene todo lo que tiene que tener. No se lo dieron a Estados Unidos cuando lo pedía el presidente (Donald Trump) y tenía que ver con su elección”, señaló.

Además, González García dijo que el Gobierno se preocupa por la celeridad para “bajar la mortalidad. Si aplicamos la vacuna a los grupos de riesgo, vamos a bajar la mortalidad. Y después vamos a buscar el efecto rebaño para que desaparezca la pandemia”.

“Hoy la Anmat me dio otra muy buena noticia: están cerca de aprobar el suero equino, me dijeron que estaban bien los resultados que estaban presentando”, amplió.

Respecto del proceso de vacunación, González García dijo que será “muy masivo, las vacunas tienen características de refrigeración distintas, la logística es complicada. Por año hacemos 40 millones de vacunaciones y esto va a implicar 60 millones”.

“Estamos haciendo un trabajo de preparación muy fuerte, va a ser una empresa de una magnitud única. Vamos a ver una catarata de aprobaciones de vacunas de acá a fin de año”, sostuvo González García.

Además de la de Pfizer, la Anmat ya está procesando los pedidos de autorización de la vacuna que produce Rusia y la de Astra Zéneca.

Por otro lado, González García se refirió al avance de la vacuna rusa, llamada Sputnik V, y explicó que “estamos terminando el acuerdo”.