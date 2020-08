Catherine Fulop, su marido e hija y Claudia Fontán se contagiaron coronavirus

Catherine Fulop y Claudia Fontán se suman a la larga lista de trabajadores de los medios de comunicación que contrajeron coronavirus. “Quiero comunicarles que a finales de la semana pasada comencé a tener unos síntomas que nunca pensé que podrían ser de covid, porque a mí cada tanto me dan dolores de cabeza. Pero el viernes después de la radio me llamó la atención que me levantó fiebre y me dolía el cuerpo. Así que me hisopé y el resultado fue positivo al igual que mi familia”, contó Fulop en sus redes.

Y contó que tanto su marido, Osvaldo Sabatini, como su hija Tiziana también se contagiaron. “Estamos todos bien, gracias a Dios, con los síntomas normales: algo de fiebre, dolor en el cuerpo, dolor de garganta y una sensación rara en la boca”, explicó la venezolana y agregó: “Los primeros días son bastante fuertes y espero ir mejorando. A rezar mucho para que estemos todo bien y que pase esto pronto”. Por su parte, Claudia Fontán, que trabaja en la misma radio que Fulop, confirmó que dio positivo en el test de covid-19. Y sus compañeras en Mujeres (eltrece), Soledad Silveyra, Teté Coustarot, y Jimena Grandinetti deberán someterse a un hisopado por haber sido contacto estrecho. Cabe destacar que el magazine que comenzó hace una semana ya tuvo problemas relacionados al coronavirus, ya que Roxy Vázquez dio positivos días antes del debut y sus compañeras también se testearon. Pero como el resultado fue negativo, cumplieron con la primera semana de programa como se esperaba y Vázquez participó a distancia por videollamada. Ahora que recibió el alta, la locutora estará en el piso mientras el resto de las conductoras cumplen con el protocolo de aislamiento en sus respectivos hogares.