Equipo Solidario, el grupo de Ameghino que genera cadenas de favores en todo el país

El Equipo Solidario fue fundado el 19 de mayo de 2016 en Florentino Ameghino. Su creador, Valentín Galván (19), tenía entonces 14 años e instó a sus compañeros de la escuela a participar de acciones solidarias.

Por el equipo pasaron cerca de 200 personas y, actualmente, son diez vecinos del pueblo que lo integran: médicos, maestras jubiladas, policías, entre otros. En diálogo con Democracia, Valentín Galván brindó detalles del trabajo desinteresado que realizan a diario y destacó la solidaridad de la gente.

- ¿Cuáles son las acciones del Equipo Solidario?

- Llevamos 45 proyectos hechos, nuestro objetivo es ayudar a quien más lo necesita. En este último tiempo nos hemos enfocado en la entrega de medicación para familias que la precisan y tratamos de dar una mano con la difusión, a través de las redes sociales, para poder conseguirla. Cuando la tenemos, la mandamos por Correo Argentino o la vienen a buscar. Por otro lado, todos los años hacemos colecta de juguetes, actividades para el Día del Niño, cuando comienzan las clases juntamos útiles escolares, el año pasado hicimos una cancha de fútbol, hacemos murales representativos en la ciudad y ahora estamos construyendo un corazón grande de hierro para juntar tapitas para el Garrahan.

- ¿Qué respuesta reciben por parte de la gente ante cada pedido solidario?

- La respuesta de la gente es impresionante, nos impacta la cantidad de veces que se comparten las publicaciones que hacemos en las redes. El último pedido de medicación, a la hora de haber sido publicado, ya había sido compartido más de trescientas veces. Ese mismo día nos contactamos con un vecino de Chacabuco que la tenía para entregar a una mujer de Buenos Aires. Es medicación muy costosa. Así ocurre en casi todos los casos, siempre logramos resolverlos.

- ¿Cómo se organizan con la logística de recibir la medicación donada y entregarla?

- Tratamos de que la persona que tiene la tiene la envíe con algún conocido y nosotros luego la enviamos por correo. En caso de que se complique, buscamos la forma de ir a buscarla. Cuando la medicación no tiene que perder cadena de frío, se complica más. Una señora de Bahía Blanca tuvo que venir hasta Ameghino y se llevaron todo con la conservadora. Estos últimos días mandamos a Tigre, Corrientes, todo por Correo Argentino, que nos facilita mucho el trabajo.

- El caso del traslado de medicación en avión, al inicio de la cuarentena, tuvo mucha repercusión

- Sí, realmente. El caso del traslado en avión salió redondo porque la familia de San Juan no podía venir. No podíamos enviarla por Correo Argentino porque tardaba cuatro o cinco días y no tenía que perder cadena de frío, muchas empresas no estaban trabajando y la única opción era llevarla en avión. No pensábamos que lo íbamos a conseguir y lo logramos. Publiqué el pedido el 31 de marzo y el 1 de abril me llamó el piloto que se ofreció a llevarlo. Sentí mucha emoción.

- ¿Qué te motivó a fundar el Equipo Solidario en 2016?

- Estaba viendo la tele y mostraban muchas necesidades de un sector del norte argentino, eso me movilizó mucho, hablé con mis compañeros de la escuela para iniciar acciones solidarias, ni lo dudaron, arrancamos y ya no paramos. Por el Equipo ya han pasado 200 personas, hoy es un grupo consolidado, bien armado. Cuando tenemos que mandar medicación o armar un proyecto, para pagar el envío ponemos un poco de plata entre todos. Cuando hacemos tortas para el Día del Niño, hacemos una cada uno. Todos hacemos todo.

- Cuentan con el apoyo de la periodista Paula García

- Contamos con el apoyo de la periodista Paula García, ella nos sigue en nuestra página de Equipo Solidario, nos mandó un saludo con un video y le propusimos que sea la madrina de nuestro equipo y dijo que sí. Nos apoya mucho. Tenemos seguidores de toda la provincia de Buenos Aires, del país.

- ¿Cómo organizás tus tiempos con el estudio?

- Voy a la escuela por la mañana, estoy en el último año de secundaria. Me hago un ratito para el grupo siempre, cuando se quiere se puede. Nos manejamos por Facebook, Instagram y con mi número de teléfono. Es un trabajo en equipo. La semana pasada donaron medicación desde Rosario, la trajo un camionero, nosotros la entregamos. Mandamos remedios a Tigre desde la Clínica Oeste de Lincoln, la trajo un amigo que tenía que ir al médico. Siempre se hace una cadena, solo sería imposible, es trabajo en equipo.

- ¿Qué pensás cuando se dice que ‘la juventud está perdida’?

- En esto se involucra gente de todas las edades. Muchas veces escuchamos que “la juventud está perdida” y les decimos que entren a nuestra página y vean que no todo está perdido, que hay muchísimos jóvenes interesados en ayudar al otro. Cada uno disfruta de la juventud a su manera.

- ¿Reciben algún tipo de subsidio o ayuda?

- Nosotros no tenemos personería jurídica. El Banco Provincia da subsidios a las escuelas, como yo soy el presidente del Centro de Estudiantes de mi escuela, propuse al Banco que se acerquen y conseguimos el subsidio para la escuela. El municipio nos ayudó para mandar donaciones al Norte el primer año y, el año pasado nos ayudó para armar la canchita pero no tenemos ingreso fijo todos los meses. Es mejor conseguir todo a través de donaciones de la gente. No tenemos banderas políticas, somos un grupo independiente.