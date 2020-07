El Cerro Castor abrirá su temporada el sábado

El centro de esquí más austral del mundo, Cerro Castor, abrirá su temporada invernal el sábado próximo, solo para residentes de Tierra del Fuego y con una expectativa de baja concurrencia respecto de años anteriores, según su concesionaria, que indicó que será a pérdida pero como un aporte social a la vida de los vecinos de Ushuaia y el resto de la provincia.

Además de ajustarse a los protocolos nacionales y los impuestos por el Comité Operativo de Emergencia (COE) provincial, la temporada tendrá otras características particulares ante la pandemia de coronavirus, como operar solo cinco días semanales y la apertura parcial de pistas, sitios gastronómicos y medios de elevación.

Cerro Castor dispondrá de 14 kilómetros de pistas pisadas para esquí, habilitadas de cumbre a base, además de los circuitos de esquí de fondo y la pista de patinaje, con telesillas que operarán en El Bosque, Las Piedras, el Filo, el Teleskí Los Castores y la zona de principiantes.

También se brindarán los servicios de estacionamiento, alquiler de equipos de esquí alpino y de fondo, snowboard y patinaje sobre hielo, y se habilitarán los servicios gastronómicos Snowbar, Alpino Sports Bar, 480 y Morada del Águila (este abierto solo los fines de semana y los feriados).

El protocolo sanitario que regirá fue desarrollado en conjunto por el COE y el reconocido epidemiólogo de Ushuaia Juan Alba, con el criterio de que “la prioridad es la seguridad y el bienestar de nuestros visitantes y personal, para que puedan disfrutar de todas las actividades", según manifestó Juan Carlos Bégué, a cargo de la concesión del centro de esquí.

Ese protocolo prevé el distanciamiento social de 1,5 metros en todos los sectores internos y externos del centro de esquí, la utilización de tapabocas, la higiene de manos y de superficies, uso de guantes y la protección ocular tanto para el personal como para los esquiadores, entre las medidas preventivas.

Por otra parte, habrá cartelería informativa con las recomendaciones generales en los accesos a edificios, además de torres sanitizantes en lugares estratégicos, como boleterías, áreas de gastronomía y de entrega y recepción de equipos, en tanto los bastones, esquíes y cascos serán desinfectados tras cada devolución para su nueva utilización.

Expectativa por la temporada

Bégué explicó que "esta temporada será a pérdida, ya que no llegarán turistas de otros lugares más que la provincia, así que abrimos más bien como un aporte social y para darle a los vecinos la posibilidad de esta actividad recreativa típica del invierno".

El empresario señaló que en la anterior temporada alta, en un fin de semana, llegaban a esquiar unas 2.500 personas en promedio y ahora estima que en días hábiles no se superen los 100 visitantes y los fines de semana un poco más.

No obstante, dijo que tienen cierta expectativa ante una posible apertura de la provincia en septiembre, en cuyo caso analizarán lanzar promociones y descuentos para hacer a Cerro Castor más atractivo para los turistas de invierno, y lamentó que "Argentina es el único país que mantiene prohibidos los vuelos comerciales de cabotaje".

En tanto, para incentivar a los esquiadores residentes, el centro de esquí ofrecerá un pase flexible de 10 días con una tarifa promocional, para ser utilizado en cualquier momento y con vigencia para toda la temporada, además de un pase flexible de cinco días, con las mismas condiciones, pero solo para agosto.

Desde Cerro Castor también informaron que a quienes adquirieron el pase temporada 2020 les ofrecen la posibilidad de postergar su uso para la temporada 2021 sin ninguna penalidad, si no fue utilizado en ninguna oportunidad este invierno, y los que lo usen en esta estación tendrán un 25% de descuento en la tarifa del pase para el año próximo.

Cerro Castor se encuentra a 26 kilómetros de Ushuaia y en su predio de 650 hectáreas esquiables dispone de 34 pistas de variada dificultad, 12 medios de elevación, el snowpark más grande de Sudamérica, un circuito de ski cross, un área para principiantes y fuera de pista, y una espacio de patinaje sobre hielo, con una amplia red de nieve artificial que le permite operar toda la temporada.