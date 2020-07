Más de 90 femicidios durante la cuarentena

Desde que comenzó el aislamiento social preventivo y obligatorio por la pandemia del Covid-19, hace más de cuatro meses, los casos de violencia de género fueron en aumento y hasta el momento hubo al menos 92 femicidios en todo el país, y 112 niñas, niños y adolescentes se quedaron sin madre.

Los datos se desprenden del último informe realizado por el Observatorio de Femicidios "Adriana Marisel Zambrano", de la Asociación Civil La Casa del Encuentro y en el que además se indica que el 71 % de los crímenes ocurrió en las viviendas de las víctimas; y que el 65% de los femicidas eran las parejas o ex mujeres de las personas asesinadas.

Además, en el informe que incluyó datos hasta este jueves, se indicó que una de cada siete mujeres contaban con denuncias previas por violencia de género.

"En los últimos 14 días se produjeron 10 femicidios. En CABA y el AMBA las medidas de prevención contra el Covid son las mismas y se ha sumado la apertura de diferentes actividades. Pero las cifras continúan demostrando que la violencia no cesa y los femicidios tampoco", expresaron desde la Casa del Encuentro.

Uno de los femicidios de los últimos días, fue el de Rocío, una adolescente de 14 años que estaba embarazada de dos meses, que vivía en la ciudad de Reconquista, en Santa Fe, y fue violada por al menos siete hombres.

"A través de ella queremos mantener vivas todas las voces, para que no sean solo una cifra sino la clara muestra de la violencia machista y patriarcal a la que estamos expuestas a diario", indicaron y agregaron: "consideramos imprescindible la puesta en marcha del segundo Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género para que las acciones de prevención lleguen a tiempo en situaciones de violencia y, a su vez, en el mediano y largo plazo transformen los patrones sociales y culturales vigentes".

Desde el 28 de mayo pasado a la actualidad, el Observatorio registró 35 femicidios más en todo el país.