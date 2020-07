Analizarán ADN en una copa para develar una muerte

Aunque en el lujoso edificio donde murió el desarrollador inmobiliario Guillermo Vázquez no se hallaron indicios de un crimen, la Justicia dispuso que se realice una búsqueda y análisis de material genético en una copa de vino encontrada en el departamento donde el empresario vivía.

El juez a cargo del caso también ordenó un análisis de las cuentas bancarias y del celular de Vázquez, para intentar reconstruir sus últimas horas.

De todos modos, es altamente probable que todos esos trámites no sumen elementos relevantes a la investigación y que quede confirmada la hipótesis de los peritos que trabajaron en el lugar. Ellos concluyeron categóricamente que Vázquez cayó accidentalmente por un hueco destinado a la futura colocación de un ascensor.

El empresario se había mudado hacía pocas semanas a un departamento del piso 18 de la Torre Aymará, un lujoso edificio que estaba terminando de construir muy cerca del centro de Posadas y que tiene una espectacular vista del río Paraná.

Fuentes vinculadas a la investigación dijeron que con el examen de ADN sobre la copa de vino hallada en el departamento de Vázquez se busca descartar la presencia de otra persona en el lugar en los momentos previos a la fatal caída. Hasta ahora se sabe que el lunes el empresario regresó a su departamento, abrió una botella de vino y comió sándwiches. Más tarde pidió comida por delivery y se cree que cayó al vacío cuando se dirigía a la puerta del edificio para recibir ese pedido.

Vázquez, que tenía dos hijos y un tercero en camino, también era un reconocido practicante de jiu-jitsu, un arte marcial que lo llevó a competir a nivel nacional y en el exterior.

El cuerpo del empresario fue hallado el pasado martes a la mañana en la planta baja del edificio por el encargado de la obra y el sereno, que no se había percatado de la caída porque llegó más tarde y durmió durante toda la madrugada. Es que la torre, promocionada como el primer edificio sustentable de Posadas, ya estaba en la etapa final de construcción y solo restaban algunos detalles para su inauguración.

En base a los indicios recogidos en el lugar por los peritos de la Policía Científica misionera, Vázquez se precipitó por el hueco destinado a un ascensor. Los investigadores encontraron indicios de que, en plena caída, el empresario intentó agarrarse de los cables de un elevador, lo que le dejó quemaduras. Su cuerpo rebotó sobre el carro del ascensor ya instalado y terminó en la planta baja. El empresario cayó desde unos 50 metros de altura y falleció a causa de múltiples fracturas.