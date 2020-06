Neuquén: suspenden las reuniones sociales por nuevo brote de coronavirus

Neuquén, que desde hace pocos días disfrutaba de haber avanzado a la etapa de distanciamiento social en la pelea contra el coronavirus, debió dar marcha atrás por el avance de

los contagios en la capital provincial y suspendió las reuniones de hasta 10 personas.

Lo anunció el gobernador Omar Gutiérrez y, según precisó, la medida seguirá hasta que haya menos casos. Es que el ministerio de Salud provincial informó el lunes por la noche 17 casos en la ciudad de Neuquén.

“Por la dinámica de la pandemia, se suspenden las reuniones sociales de hasta 10 personas, hasta tanto descienda la cifra de casos activos de Coronavirus en la ciudad de Neuquén.

Esta situación no termina y, mientras dure, debemos respetar los nuevos modos de relacionarnos, mantener la distancia social de 2 metros, utilizar el barbijo y extremar las medidas de prevención para cuidarnos”, escribió Gutiérrez en su perfil de Facebook.

El lunes, el mandatario había pedido que no se realicen las reuniones sociales pero ayer decidió que se conviertan en una decisión del Gobierno. “Tenemos casi 100 casos activos de coronavirus y la mayoría se produjo en los últimos días, por eso no es recomendable seguir con ese tipo de reuniones”, había dicho.

Según la cartera sanitaria provincial, los positivos confirmados en la Ciudad son 153.

De esta manera, Neuquén se suma a otros distritos que decidieron dar marcha atrás a algunas flexibilizaciones para intentar evitar la propagación del coronavirus.