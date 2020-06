HBO retira “Lo que el viento se llevó” de su catálogo

Un clásico. En la historia del cine, Lo que el viento se llevó es un clásico. Pero, ¿cómo envejece una película de 1939? Para muchos, mal. Por ese motivo, hoy, la plataforma de streaming HBO Max decidió retirarla de su catálogo. ¿Las razones? Una fuerte crítica a su mirada idealizada de la esclavitud y cómo perpetúan los estereotipos racistas que, al darse en un momento de alta conflictividad social —hay protestas en todo el país luego del asesinato de George Floyd en manos de la Policía— , llevó a tal determinación.

“La película perpetúa los estereotipos más dolorosos para las personas de color”, escribió John Ridley, guionista de 12 años de esclavitud, ayer, en el diario Los Angeles Times. En la columna de opinión explicaba cómo el film dirigida por Victor Fleming “glorifica” la esclavitud durante la Guerra de Secesión. Luego exigía que sea retirada de las plataformas.

La película de Fleming —romántica e histórica— es una adaptación de la novela homónima de Margaret Mitchell que se publicó en 1936, tres años antes. La trama se sitúa en el sur de Estados Unidos, plena Guerra de Secesión donde, justamente, hay dos cosmovisiones acerca de la esclavitud. Son los estados del sur los que querían proclamarse independientes al negarse a abolirla. Aún hoy es un tema sensible. En el medio, la película narra una historia de amor prohibido en la alta sociedad.

En su momento fue un éxito y rompió récords. En los Premios Oscar, ganó en ocho de las trece categorías en las que compitió, como mejor película, mejor director y mejor actriz. Entre los galardones, Hattie McDaniel obtuvo el de mejor actriz de reparto, quien interpretaba a Mammy, la criada y esclava de la protagonista. En la ceremonia de la Academia, no se sentó junto a sus compañeros al final de la sala: regían las leyes de segregación racial y los afroamericanos debían estar aparte.

Un portavoz de HBO Max explicó en la revista The Hollywood Reporter el porqué del retiro del catálogo a Lo que el viento se llevó: “La película es un producto de su tiempo y refleja algunos de los prejuicios étnicos y raciales que han sido comunes, desgraciadamente, en la sociedad estadounidense. Estos retratos racistas eran equivocados entonces y lo siguen siendo hoy, y sentimos que mantener esta obra sin explicarlos y denunciarlos sería irresponsable".

El directivo no considera a esta decisión una censura, ya que más temprano que tarde la película volverá al catálogo: “Cuando volvamos a incluir el film en HBO Max, regresará junto con un debate sobre su contexto histórico y una denuncia de esos elementos, pero será presentado tal y como fue creado originalmente, porque actuar de otra forma equivaldría a sostener que esos prejuicios nunca existieron”.

Lo que el viento se llevó no es el único caso. Disney no incluyó en su nueva plataforma Canción del sur —un film de 1946 que muchos catalogaron como racista y ofensiva— y la cadena de televisión Paramount canceló el reality Cops, protagonizado por policías de Estados Unidos. Además, la serie británica de humor Little Britain fue retirada de Netflix y del la BBC debido a sus bromas donde hombres blancos se pintan la cara de negro para personificar afrodescencientes.