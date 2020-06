BlackoutTuesday: el apagón en las redes sociales por la muerte de George Floyd

Pantallas completamente en negro o con algún mensaje apenas perceptible inundan las redes sociales este martes, con el hashtag #BlackoutTuesday (Martes de apagón). La iniciativa partió el lunes de distintos actores de la industria musical, que se propusieron realizar un apagón masivo para dedicar un día a la reflexión y la búsqueda de un cambio en respuesta a la muerte de George Floyd y los asesinatos de otras personas negras.

Mick Jagger, por ejemplo, publicó en Twitter un mensaje con letras blancas sobre un fondo negro. “Es devastador ver a Estados Unidos destrozándose a sí mismo por cuestiones de raza. Mañana (por el martes) apoyaré con mis colegas artistas el Blackout Tuesday para combatir la discriminación racial y la injusticia social”, escribió el cantante de The Rolling Stones.

No fue el único. El aclamado compositor y productor Quincy Jones también se sumó a la iniciativa. “Es difícil saber qué decir porque he estado lidiando con el racismo toda mi vida. Dicho esto, está levantando su fea cabeza ahora mismo y por Dios es hora de enfrentarlo de una vez por todas", escribió en su cuenta de Twitter, con el hashtag #THESHOWMUSTBEPAUSED (El show debe detenerse).

Mientras las protestas violentas estallaban alrededor del mundo, muchos otros artistas y sellos discográficos se unieron a la campaña. Las compañías Live Nation y TikTok, así como la Academia de la Grabación, también publicaron en redes sociales que planean apoyar y respaldar a la comunidad negra.