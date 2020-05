Uruguay aseguró que el ingreso de Susana Giménez al país fue “legal”

El ministro del Interior de Uruguay, Jorge Larrañaga, brindó ayer una entrevista al Canal 10 de Uruguay y sostuvo que “Susana Giménez ingresó de manera legal” al país.

Además, reveló que hace algunas semanas la conductora ya había solicitado el permiso para viajar, pero había sido denegado “porque no estaba en la condición reglamentaria”. “Llené más papeles que si hubiera ido a Rusia durante el comunismo”, dijo Susana Giménez desde su casa de Punta del Este, a donde viajó el sábado pasado luego de haber completado una serie de formularios que le permitieran salir de la Argentina e ingresar a Uruguay en medio de la cuarentena por la pandemia del coronavirus.

Giménez viajó en un vuelo privado acompañada por su hermano, el cantante Patricio. “Mi hija Mercedes (Sarrabayrouse) no podía acompañarme porque tenía cosas que hacer”, explicó y agregó que ambos deberán cumplir una cuarentena de 14 días en su casa.

“Pueden ingresar al Uruguay los uruguayos o los extranjeros con residencia, o trámite de residencia. Y en ese momento ella no lo tenía. Por eso hizo los trámites de residencia ante el Consulado Uruguayo en la República Argentina”, explicó Larrañaga y agregó que Susana y su hermano ingresaron “dentro de la norma establecida por el derecho uruguayo”.

El ministro del interior uruguayo también indicó que tanto la conductora como el cantante deberán cumplir con la cuarentena en su domicilio y aseguró que “se les hicieron los exámenes correspondientes de ingreso”.