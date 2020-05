Echaron a dos profesionales por el escándalo de la médica contagiada

El escándalo por el caso de la médica infectada con coronavirus en San Juan sumó un nuevo capítulo ayer, cuando el gobernador Sergio Uñac decidió echar a dos responsables

de áreas claves del Hospital Rawson, donde la cuarta paciente con coronavirus de la provincia trabajaba y se manejó sin respetar los protocolos.

Se trata del jefe de Servicios de Terapia Intensiva de adultos, Carlos Lezcano, y la jefa de infectología Comité Covid, Sandra Ferrari, ambos con una larga trayectoria en Salud ública.

El mandatario comunicó la noticia ayer en un mensaje grabado. Además, indicó que se ha testeado “a cada uno de los contactos de la doctora que no supo no solamente cuidarse ella, sino que no supo cuidar de sus pacientes, ni siquiera de sus padres”. “Pero desde el Estado -insistió- le vamos a asegurar los medios para que pueda lograr su absoluta

recuperación aunque ya no sea parte del sistema de salud”.

Mientras tanto, la investigación en torno a la médica infectada continúa. Y si bien su defensa ya solicitó la eximición de prisión, está previsto que a fines de esta semana se comience

a citar a testigos para entrevistarlos por videoconferencia.