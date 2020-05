Explotó un avión sanitario y sospechan de un sabotaje

Una explosión repentina se registró en un avión sanitario Learjet que estaba siendo usado para el traslado de personas que quedaron varadas en diferentes puntos del país y que, en ese momento, se encontraba estacionado en el aeropuerto de la localidad bonaerense de San Fernando.

El hecho no registró heridos y, mientras la Justicia investiga la causa de lo sucedido, el propietario de la aeronave dijo sospechar de un “sabotaje”.

La cola de la aeronave que pertenece a la empresa 2000 Aerosistema SA explotó cuando un operario –que alcanzó a ponerse a resguardo- estaba realizando la carga de la reserva de oxígeno para alimentar las máscaras que caen sobre cada uno de los asientos en caso de despresurización.

“Gracias a Dios, el personal idóneo que cumplía con el protocolo para la carga de oxígeno salió ileso porque conectó la manguera y apenas dio vuelta y va a bajar las escaleras, reventó”, dijo el dueño de la empresa, Héctor Oscar Gerk.

El piloto y empresario aseguró que la justicia de San Isidro comenzó una investigación para determinar las causas de la explosión ocurrida ayer porque “hubo alguna anormalidad”.

“Llama la atención lo ocurrido, porque el tubo de oxígeno por sí solo no revienta, así lo pases de presión, porque tiene una válvula de alivio y había sido inspeccionado hace tres meses”, contó.

“Alguien había sacado la tapita de protección del tubo de oxígeno y quizás haya tenido grasa porque el oxígeno es muy explosivo con grasa, que no puede haber estado en la manguera porque recién la habíamos usado para cargar el otro avión: cuando el mecánico conectó la manguera y empezó a pasar oxígeno, se generó la explosión”, especuló Gerk.

Todo el episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar, que serán claves para determinar lo sucedido.

“Con este avión estábamos repatriando, como hacen muchas empresas, con vuelos humanitarios y sanitarios. Como tenemos dos aviones más, la misión que tenía que salir hoy a la mañana al sur ya está volando en reemplazo de este avión”, dijo.

La empresa 2000 Aerosistema SA realiza vuelos sanitarios de diferentes grados de complejidad, trasladando pacientes hacia cualquier punto del país en coordinación con la ambulancia en tierra. Cuenta con tres aeronaves y opera en los aeropuertos bonaerenses de San Fernando y Morón.