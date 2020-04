Por la cuarentena los “telos” podrían acabar en quiebra

En el largo listado de sectores afectados plenamente por la cuarentena general ante la pandemia de coronavirus se encuentran los hoteles alojamiento, popularmente conocidos como "telos", un sector que advierte que la quiebra de cientos de establecimientos "es un camino inevitable" si no hay "medidas de salvataje reales" y se queja de las "trabas" que ponen los bancos para acceder a créditos anunciados por el Gobierno.

Cerca de 700 albergues transitorios se distribuyen a lo largo de la Argentina, en los cuales se emplea de manera directa a unos 8 mil empleados y a varias industrias más, como la lavandería, textil, productos de limpieza y servicios de mantenimiento, básicamente.

Casi la mitad de los establecimientos se ubican en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La cuarentena general diezmó la actividad de los telos, por razones obvias.

"La quiebra es un camino inevitable en la medida en que no surjan iniciativas de salvataje reales. No se puede soportar por mucho más tiempo esta situación", advirtió el presidente de la Federación Argentina de Alojamiento por Horas (FADAPH), José Capelo.

El titular de la entidad insistió en que "no hay forma de sostener los hoteles si no hay un salvataje profundo", ya que advirtió que los propietarios de los albergues transitorios no pueden acceder a los beneficios y créditos anunciados por el Gobierno en las últimas semanas.

"En la gran mayoría de los casos, son más las trabas que las facilidades. Una cosa es que lo se anuncia y otra muy distinta la que se aplica. En los bancos son más los problemas que las soluciones: aproximadamente, un 10 por ciento del sector habrá accedido", se quejó.

Como la decisión de imponer el aislamiento social, preventivo y obligatorio fue "abrupta", "fue imposible hacer cualquier previsión" económica o financiera, señaló Capelo.

"La mayoría son empresas familiares o cuasi familiares que viven para pagar las cuentas del mes. Son todos capitales nacionales. Los que se dedican a esto viven de esto. Hay una situación de desesperación", añadió el presidente de la FADAPH.

Tras haber tenido "serias complicaciones" para afrontar parte de lo sueldos a comienzos de abril, ya vislumbran que esa situación será "aún más complicada" a principios de mayo.

Ante ello, Capelo consideró que puede haber una reactivación del sector "con los protocolos de sanidad necesarios", debido a que los trabajadores de los hoteles alojamiento "no tienen contacto con los clientes".