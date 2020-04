Los errores frecuentes que cometemos al hacer ejercicio

La cuarentena por el coronavirus ha convertido en deportista hasta al más sedentario de los sedentarios. Ante la perspectiva de no poder salir a la calle muchos se lanzaron a YouTube e Instagram en busca de vídeos con ejercicios para descargar adrenalina y evitar también que sus constante ansia por comer tenga efectos sobre la balanza.

Bien está hacer ejercicio, el problema es cómo se hace. Si ya en el gimnasio, donde estamos rodeados de monitores, cometemos decenas de errores; en casa, donde no nos puede vigilar ningún experto, las posibilidades se multiplican.

La buena noticia es que es tan fácil fallar como corregir esos fallos, aunque lo primero que hay que hacer es conocer esos errores para poder atajarlos.

A. Pensar que todos los entrenadores sirven

No vale cualquiera, sobre todo si no estamos acostumbrados a hacer ejercicio y no controlamos las posturas. Unos de los errores más extendidos a día de hoy es seguir influencers sin formación pero con un gran marketing alrededor. Es como si acudes a un profesional que dice curar sin ser médico pero que tiene un paquete de marketing que lo sitúa como Gurú de la Salud. Te lo crees y sigues todo lo que te recomienda sin ser crítico y sin pensar en ello. Lo sigues porque es fácil.

B. Agotarse para obtener mejores y más rápidos resultados

“Muchas personas creen de verdad que si no te cansas, si no entrenas con una alta intensidad y con la motivación a tope todo los días no estás mejorando o no estas haciendo nada que compense este confinamiento y que te sirva para adelgazar.

C. Creer que por sudar vas a adelgazar

Nada más lejos de la realidad. Sudas cuando te deshidratas y por eso no hay que hacer ejercicio con mucha ropa ni tampoco en un ambiente muy caluroso.

D. No hidratarte correctamente

La botella de agua te tiene que acompañar durante toda la rutina. Con agua es más que suficiente para hidratarse, no hacen falta bebidas isótonicas.

E. Repetir y repetir el mismo ejercicio

Nuestro cuerpo no va a ser mejor (ni nuestros bíceps van a estar más definidos, ni el abdomen más plano) por repetir sin parar la misma tabla que has encontrado en Google o el mismo entrenamiento. De hecho, eso puede ser contraproducente. “

F. Creer que lo estás haciendo mejor porque tiemblas

Que te tiemblen mucho los músculos en un ejercicio de plancha y te animen a aguantar no es saludable. Hacer todo siempre muy rápido o cansarse mucho y acabar con las piernas supercargadas tampoco es saludable.

G. Trabajar por encima o por debajo de nuestras posibilidades

Hay que medir nuestras fuerzas para saber dónde está el límite tanto por arriba como por abajo. Si queremos que el ejercicio sea efectivo, el fisioterapeuta Pablo Olabe recomienda hacerse con un pulsómetro y controlar que el trabajo se hace con las pulsaciones entre 110 y 140 por minuto. “En ese rango es un trabajo moderadamente intenso sin suponer un riesgo para la salud cardiovascular”, explica.

H. Querer hacer tantas repeticiones como hace el entrenador

No tienes por qué hacer las mismas repeticiones que hace el preparador online que te guía. Él está mucho más preparado y es tu cuerpo el que tiene que mandar. Lo recomendable es abandonar ese ejercicio cuando empiezas a sentirte agotado pero aún tienes fuerzas para seguir: “En una escala de 0 a 10 siendo 0 nada cansado y 10 muy cansado, sería quedarte en el 6-7. Cuando llegues ahí paras, sean 6 repeticiones, 8 o las 20 puestas como máximo”.

I. No fijarte en si estás haciendo la postura correcta

Nadie te va a corregir la postura como pasa en las clases dirigidas del gimnasio, por eso tienes que ser tú el que le dedique tiempo a corregirla. No te puedes fiar en que lo que ves en la pantalla del ordenador, por es recomendable que en la medida de lo posible hagamos el ejercicio delante de un espejo. Si te pierdes una repetición o dos, en realidad estás ganando porque estás evitando una posible lesión.

J. No descansar ni escuchar a nuestro cuerpo

El descanso es parte del entrenamiento y es muy necesario para que el cuerpo regenere tejidos y mejore la calidad de los huesos tras el ejercicio. Para Olabe es importante saber escuchar nuestro cuerpo cuando se ejercita y también cuando supuestamente debería estar ya descansado, el día después.

“Si no somos capaces de escucharlo y al día siguiente no paramos o subimos la dosis, lo único que podemos conseguir es lesionarnos”, apunta el especialista, que recomienda tres formas de ejercitarse según nuestro estado previo.

Sin actividad habitual: un día suave de actividad, otro de descanso, un día de actividad, otro de descanso...

un día suave de actividad, otro de descanso, un día de actividad, otro de descanso... Con un estado bueno: dos días de actividad, uno de descanso, dos días de actividad...

dos días de actividad, uno de descanso, dos días de actividad... Con un hábito estable: tres o cuatro días de actividad, uno de descanso, tres o cuatro días, otro de descanso...

K. Empezar sin calentar y hacer los ejercicios en frío

Lo primero antes de empezar cualquier serie es calentar. Se recomienda dedicarle 10 minutos a esta actividad. Aunque sólo media hora por delante, calienta igual: ya sea con una rutina específica o bien haciendo la primera serie más suave.

M. Sobrevalorar los estiramientos

Estirar es saludable, pero tampoco es la panacea. No vas a ser más flexible por estirar más, tienes que incrementar antes tu actividad.

Para que tengamos flexibilidad, lo primero es moverse y después estirar.

N. Infravalorar los estiramientos

No son la panacea, pero son necesarios. Es un error no estirar tras una sesión y lo es también no dedicar sesiones completas a hacer un buen bloque de estiramientos, liberación miofascial y otras técnicas que resultan super saludables para el cuerpo.

Ñ. Abandonar porque un ejercicio se te atraviesa

Debes dejar el ejercicio si te supone un problema, pero puedes y debes seguir con el siguiente. Lo importante es no desmotivarse y o abandonar.

O. Poner la tele o estar pendiente del móvil

Si ya pasa en el gimnasio, qué no va a pasar en casa... Cuando se hace ejercicio, lo mejor es dejar el móvil o cualquier otra distracción como la tele o un libro fuera de nuestro alcance. El único aliado válido es la música, incluso si eres de los que se ha hecho con una bici estática para afrontar la cuarentena.

P. Apuntarte a una clase online sea cual sea tu condición

Las clases de YouTube o Instagram sirven para aquellos cuya condición física es buena y no presenta ningún problema de salud. El problema está en querer seguir estas rutinas si somos personas con problemas de base.

Q. Estar pendiente de la báscula

Olvídate de la báscula y de pesarte. No sirve de nada. Menos aún si no estás acostumbrado a hacer deporte porque probablemente acabes ganando peso. El músculo pesa más que la grasa. Por eso en este caso concreto de confinamiento es mejor comprobar la efectividad poniéndote los vaqueros que sueles llevar habitualmente.