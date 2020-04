Los nuevos miedos: Cómo impacta el aislamiento en nuestra vida

El aumento de casos en la Argentina y la extensión de la cuarentena elevaron la preocupación, la ansiedad y las consultas por distintas reacciones que genera el avance de la pandemia, especialmente los miedos y la incertidumbre.

Democracia consultó a las psicólogas, Lic. Miriam Pena (MPBA 10001) y Micaela López (MP 10421), quienes echaron luz sobre algunas de las patologías que angustian a los argentinos en el aislamiento obligatorio y a diferenciar aquello que puede ser más peligroso de aquello que resulta más común para atravesar en estos tiempos.

“La aparición de este acontecimiento inesperado, imprevisto cambió el mundo que conocíamos. Los hábitos necesarios para cuidarnos nos hacen abandonar las rutinas cotidianas en las que nos reconocemos, obligándonos a inventar otras. Días difíciles y de aprendizaje para todos”, reflexiona Pena.

“El aislamiento social es una experiencia dolorosa pero necesaria en este momento. Nos pone frente a la necesidad de asumir los límites y los dolores del encierro y a ser conscientes de nuestra vulnerabilidad. La realidad nos deja perplejos. Posiblemente el aislamiento nos agobie, el coronavirus nos atemoriza, el futuro nos preocupa. Extrañamos a nuestros seres queridos, su presencia corporal, su voz, su mirada, el abrazo. Tenemos miedo de que se enfermen y de enfermarnos”.

López destaca que la situación “genera efectos psicológicos tales como trastornos de ansiedad, estrés, irritabilidad, miedo, angustia, insomnio. El cambio de hábitos, por no poder realizar nuestras actividades cotidianas con regularidad no se da sin costo, sin síntomas. Produce una reacción como mecanismo de defensa ante una situación de peligro, un virus mundial nuevo que genera incertidumbre, sensación de pérdida de control”.

Aclara asimismo que no afecta a todos por igual: “eso va a depender de factores individuales y también sociales. Si la persona cuenta con vínculos de sostén, situación económica, es decir si puede contar con las necesidades básicas y con otras no tan básicas que hoy se convirtieron en necesarias, como por ejemplo contar con un dispositivo como celular, pc, acceso a wifi. También si la persona presentaba dificultades psicológicas previas”.

Pena por su parte también hace hincapié en el entorno de cada uno: “Porque la pandemia visibiliza y amplifica las desigualdades en las condiciones de vida. No todas las cuarentenas son iguales. Lo económico es también un factor a tener en cuenta. El cambio en los hábitos que el distanciamiento social produce genera una serie de reacciones, de respuestas posibles al tratar de acomodarse a esta situación nueva, extrema y amenazante que destruye la ilusión de tener el control sobre nuestras vidas.

Reacciones de alarma

La incertidumbre de la situación favorece la aparición de distintos cuadros que muchas veces nos resulta difícil identificar.

“En general se eleva el nivel de ansiedad y de alerta, se puede producir también embotamiento, anestesia emocional, disociación de los afectos, sensación de desamparo, necesidad de protección y cuidado excesivos, hiperactividad, conductas inadecuadas para la situación, estado de alarma permanente, irritabilidad, dificultades para concentrarse, ira, enojo, insomnio, pesadillas, actuaciones. La lista podría seguir”, detalla la licenciada Pena.

“Pueden manifestarse también cuadros de angustia, depresión, aumento de la violencia y del consumo de alcohol y otras sustancias, y otros síntomas que perturben seriamente la vida. Es muy posible también que se acentúen síntomas que existían con anterioridad a la aparición del virus”.

López por su parte destaca la importancia de diferenciar entre reacciones consideradas esperables, de manifestaciones patológicas.

“Cuando el miedo por ejemplo, provoca una inhibición, paraliza, al punto de no poder ir a comprar un alimento básico por ejemplo, hablamos de un síntoma patológico”, explica.

“Para evaluar esto y tener en cuenta como signo de alarma es necesario considerar la intensidad de la manifestación psicológica, es decir si no cede (el insomnio, el miedo, la ansiedad, la irritabilidad) y si genera la incapacidad para realizar actividades básicas o permitidas. En los casos más graves podemos hablar de trastornos depresivos, con pérdida de interés por el mundo exterior, apatía, sentimiento de inutilidad, pérdida de apetito, etc. Ante estos cuadros es muy importante la consulta profesional, en estos momentos se están implementando consultas online con profesionales psicólogos, psiquiatras, dando continuidad a los tratamientos, conservando espacios de escucha y contención en algunos casos y en otros generándose consultas nuevas”.

Mantener vínculos y crear rutinas

Algunas consideraciones importante según López son “continuar con el contacto emocional, es decir continuar con los vínculos con el afuera, con los seres queridos, a través de herramientas virtuales, que hoy se han convertido en la única forma de acortar las distancias, como videollamadas, aplicaciones interactivas”.

Por otra parte poder administrar la información sobre la problemática mundial que nos atraviesa: “Es necesaria la información, pero manejando el tiempo y la fuente de la misma. Como así también estar informados sobre otras cuestiones sociales además de la pandemia”.

También se aconseja mantenerse activo, a través de actividades físicas, cuidar el cuerpo, la alimentación, la higiene, aspectos que inciden en nuestra imagen corporal y al mismo tiempo nos hace pensar que hay un mañana en el que vamos a volver a nuestra rutina habitual.

“Resulta necesario crear nuevas rutinas dentro del hogar, como encontrar un momento para hacer algo que nos gusta, en algunos casos trabajar desde casa, realizar tareas del hogar postergadas, es decir tener una pequeña organización diaria, sin ser tan estricta, pero que nos permita un cierto orden que se traducirá a lo emocional, a estar más tranquilos, seguros, equilibrados”, destaca López.