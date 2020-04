La mujer de Bruce Willis le permite que “cuarentene” con su ex Demmi Moore

El hecho que objeto de diversos comentarios, y no por los pijamas verdes a rayas: allí estaban disfrutando de la cuarententa en familia Demi Moore, sus hijos y... ¡Bruce Willis! Y si bien lo de los ex pasando el encierro en pareja (ya sea por los chicos, por los perros o por soledad) no es algo único, llamó particularmente la atención teniendo en cuenta que el héroe de acción tiene una mujer, y dos pequeñas hijas. Que no estaban en la foto. La mujer que dejó a Bruce ir con su ex a la cuarententa es Emma Heming, la esposa de Willis desde hace más de una década, y esta todo más que bien: ella, incluso, comenta cada una de las fotografías que la familia Willis-Moore publica en Instagram. “Los quiero y los echo de menos chicos”, escribió Heming incluso en una de las postales que la extraña familia moderna compartió en la red social fotográfica, y en otra: “Esto me está derritiendo el corazón”. Pero ¿por qué están pasando, entonces, la cuarentena separados? Las razones se desconocen, pero lejos de apuntar a una crisis entre Bruce y ella, las versiones apuntan a la presencia de Willis como un apoyo para sus hijas y su ex, mientras que Heming se habría apoyado en su familia. Un reparto, es decir. Ahora... ¿quién es Heming? Ex modelo de 41 años, se casó con Willis en 2009, en la isla del caribe Turcas y Caicos, en una ceremonia a la que asistió, ya mostrando lo bien que se llevan, asistió Demi Moore (con su entonces marido Ashton Kutcher). Se conocieron dos años antes en el gimnasio de su entrenador común recuerda ella misma en su blog en el que incluye recetas y consejos de belleza. Heming nació en Malta: siendo muy niña sus padres se divorciaron y se fue a vivir a Londres para después viajar a de California, sosteniendo una relación muy fuerte con su madre, oriunda de Guayana: fue ella quien la empujó a ser modelo, iniciando una trayectoria que la llevó a desfilar en Nueva York, París y Milán para Chanel, Valentino, Ralph Lauren, Armani, Ungaro, Dior y Victoria’s Secret. En 2005, la revista británica Maxim la incluyó en el puesto 86 de las 100 mujeres más sexies del mundo.